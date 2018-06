Bếp Gia Đình: Cách Nấu Chè Ba Màu...

Nguyên liệu

Thành phẩm

Mùa hè nóng nực, có một ly chè ba màu với đá lạnh thưởng thức là tuyệt vời!Chè ba màu là món chè ngon đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Nổi tiếng là vậy nhưng không phải ai cũng biết cách nấu chè ba màu ngon. Chè ba màu có nhiều công thức nấu, thế nhưng cho dù dùng cách nào cũng cần giữ được những hương vị đặc trưng của đậu xanh, đậu đỏ, và đậu trắng.Cách nấu chè ba màu ngon có đủ hương vị của 3 loại đậuVới cách nấu chè ba màu ngon tại nhà kiểu này, bạn cần chuẩn bị:- 150gr đậu xanh đã cà vỏ- 300gr đậu đỏ- 300gr đậu trắng- 300gr đường cát trắng- 25gr bột rau câu- 1 lon nước cốt dừa- 1 thìa cà phê bột bắp- Tinh dầu lá dứa (có thể thay đổi thành phẩm màu xanh)- 2 thìa cà phê đường- 1 /2 thìa cà phê muối.Chè ba màu sẽ dùng nguyên liệu là 3 loại đậu. Bạn cần lưu ý ngay từ khâu chọn đậu.Đậu đỏ, đậu xanh và đậu trắng nên chọn những hạt to, chắc, mẩy, không bị sâu đục. Màu đậu đậm sẽ là loại mới, nếu màu nhạt, vỏ xỉn thì đậu đã cũ, không nên mua.Đậu mua về bạn đãi sạch, bỏ đi những hạt nổi và xấu xí. Cho 3 loại đậu vào 3 thố khác nhau rồi ngâm qua đêm (chỉ đổ nước đến xâm xấp mặt đậu thôi nhé).Sau khi ngâm qua đêm, bạn lấy đậu xanh ra đun trước. Đổ nước cho xâm xấp mặt đậu rồi đun lửa nhỏ. Đợi đến khi đậu xanh chín mềm thì cho khoảng 50gr đường cát trắng vào.Đậu chín mềm, đổ ra để nguội rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.Sau khi đã xay nhuyễn đậu xanh, bạn đổ ra tô, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.Bạn làm tương tự với đậu đỏ. Sau khi ngâm mềm, bạn cho vào nồi rồi đổ nước lạnh xâm xấp mặt đậu, đun sôi. âm mềm, cho vào nồi, đổ nước lạnh ngập mặt đậu, đun sôi.Muốn món chè ba màu ngon, bạn nên ủ đậu cho chín mềm. Sau khi đun khoảng 10 - 15 phút, bạn đổ đậu đỏ ra nồi ủ, đậy kín nắp rồi để khoảng 3 - 4 tiếng. Trong trường hợp không có nồi ủ bạn có thể thay thế bằng nồi áp suất.Đổ đậu đỏ ra một nồi nhỏ, cho thêm khoảng 1 bát con nước lạnh + 100g đường trắng vào rồi đun lửa nhỏ. Lưu ý không nên bật lửa to dễ khiến đậu bị cháy, đun một lúc để đường ngấm vào đậu. Nêm nếm thêm đường cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp, đổ đậu đỏ ra tô, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.Đậu trắng sau khi ngâm qua đêm, bạn đổ vào nồi rồi thêm nước xâm xấp mặt đậu. Đun đến khi hạt đậu chín mềm thì thêm từ từ 100g đường vào. Chú ý ở cách nấu chè ba màu này, nếu đậu chưa chín mềm mà bạn đổ đường vào thì đậu sẽ bị sượng, ăn mất ngon.Đun đậu trắng đến khi đậu mềm thì mới cho đường nếu không hạt đậu sẽ bị sượngĐợi đến khi đậu đã thấm đường thì tắt bếp. Tương tự như đậu đỏ, nếu có nồi ủ hoặc nồi áp suất thì bước tiếp theo bạn cho đậu trắng vào ninh cho nhừ. Bạn đổ đậu trắng ra thố thủy tinh, đợi nguội rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh.Cho nước cốt dừa vào xoong nhỏ rồi cho thêm bột bắp, đường, và 1/2 thìa cafe muối. Bạn có thể mua sẵn nước cốt dừa đóng lon hoặc mua dừa non về tự bào mịn, vắt lấy nước cốt.Để lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều cho bột bắp tan ra. Đun đến khi nước cốt dừa sánh lại thì bạn tắt bếp, đổ hỗn hợp ra bát thủy tinh đợi cho nguội rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh.Bột rau câu mua về bạn đổ vào nồi rồi thêm 800ml nước lạnh. Đặt lên bếp đun, lưu ý chỉ để lửa nhỏ liu riu nhé, vừa đun vừa khuất cho rau câu tan ra.Đợi đến khi bột rau câu tan hết, bạn cho nốt 50g đường trắng còn lại vào nồi. Tiếp tục đun cho đến khi đường tan hết thì cho thêm một thìa cafe nước cốt mà lá dứa hoặc 1 - 2 giọt phẩm màu xanh.Rau câu sau khi đun xong thì đổ ra thố thủy tinh sẽ từ từ đông lại. Bạn đợi cho rau câu nguội hẳn rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh, khi ăn thì dùng dao cắt thành sợi ngắn là được.Vậy là đã hoàn thiện xong cách nấu chè ba màu ngon tuyệt cú mèo rồi đấy. Bây giờ bạn chỉ cần múc một ít đậu đỏ, một ít đậu xanh, thêm chút đậu trắng vào ly rồi cho rau câu thái sợi lên trên cùng. Rót thêm một ít nước cốt dừa nếu thích để món chè ba màu thêm thơm thơm ngậy ngậy nhé!Với món chè ba màu này, bạn có thể ăn lạnh bằng cách cho thêm đá, hoặc ăn nóng (không cho vào tủ lạnh nữa) trong những ngày se se lạnh cũng rất hợp lý đấy.Ly chè ba màu là sự kết hợp của đầy đủ các hương vị, có chút thơm của đậu xanh, quện cùng cái bùi bùi của đậu đỏ, đậu trắng, và đan xen là vị giòn giòn của rau câu khiến người ăn cảm thấy thích thú vô cùng. Cách nấu chè ba màu ngon bằng cách này sẽ giúp bạn lưu giữ được nét đẹp văn hóa của ẩm thực nước nhà thay vì mất thời gian ra hàng quán. Thử áp dụng ngay nhé!(st)