Biển Đông: Với Robot Bay

Trần KhảiNhư thế, cuộc tranh chấp Biển Đông thấy rõ ngày càng căng thẳng. Tập Cận Bình nói thẳng với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ rằng Trung Quốc sẽ không nhường một tấc đấc, tấc biển...Các phe đều chuẩn bị vũ trang cho Biển Đông, trong khi phía Việt Nam lại mở đường cho ba đặc khu mở ngõ. Chiến lược bí ẩn?Báo The Drive hôm 27/6/2018 cho biết Lực Lượng Đặc Biệt Hải Quân Hoa Kỳ, bên cạnh tàu cao tốc tàng hình sẽ có thêm vũ khí mới: robot bay mang bom tự sát.Đó là các drove, tức là phi cơ tự hành, sẽ làm chức năng tìm địch và lao vào tàu địch để tự hủy diệt cùng đối thủ.Bản tin của phóng viên Joseph Vithick cho biết vũ khí robot bay chở bom tự sát sẽ là vũ khí chống khủng bố hiệu quả...Chưa rõ Hải quân Mỹ có đưa vũ khí này vào Biển Đông hay không...Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng Nhật và Indonesia đang cùng hợp tác trên biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự hóa trên các hòn đảo được bồi đắp trong lãnh hải quốc tế.Trong chuyến thăm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người tương nhiệm Indonesia, Retno Marsudi, nhất trí với gói trợ giúp trị giá 23 triệu USD, theo Kyodo News hôm 25/6.Hãng tin Nhật Bản cho biết các văn kiện được ký kết bao gồm các hiệp định về hợp tác kinh tế, an ninh hàng hải và chính sách chống khủng bố.Sự giúp đỡ về an ninh hàng hải là một phần trong “chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Nhật Bản. Nhật sẽ giúp Indonesia trong việc xây dựng các cảng biển và các cơ sở đánh bắt hải sản trên 6 đảo xa nhất của Indonesia, bao gồm đảo Natuna, nằm ở rìa của Biển Đông.Một bản tin khác của VOA cho biết Việt Nam sẽ không gửi tàu chiến tới cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới.Bộ Quốc phòng Việt Nam cử tám sỹ quan tham mưu nhưng không phái tàu chiến tới tham gia cuộc Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) bắt đầu vào ngày 27/6 tại Hawaii, Mỹ.Thông Tấn Xã và truyền thông trong nước hôm 27/6 cho biết phái đoàn quân sự Việt Nam hôm 26/6 đã lên đường tới Hawaii nơi sẽ diễn ra cuộc diễn tập Hải quân đa phương lớn nhất trên thế giới do Mỹ tổ chức hai năm một lần.Hải quân Mỹ hôm 30/5 công bố danh sách 26 quốc gia tham dự cuộc tập trận hải quân RIMPAC. Việt Nam cùng với Sri Lanka, Brazil và Israel là 4 nước lần đầu tiên tham dự cuộc tập trận này, theo trang mạng Stars & Stripes dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết.Việc Mỹ lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia RIMPAC đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, theo nhận định của Stars & Stripes.Khi thông tin trên được công bố, đã có khá nhiều dự đoán về chủng loại tàu chiến sẽ được hải quân Việt Nam gửi đi tham dự cuộc tập trận này, theo Thanh Niên.Nhưng một ngày trước khi RIMPAC khai mạc, Việt Nam vẫn không có động thái gì sẽ cử chiến hạm của mình tham gia và theo bản tin của Thông Tấn Xã (TTX) Việt Nam chỉ có một phái đoàn sỹ quan 8 người tới tham dự.Theo bản tin này, trọng tâm của đoàn Việt Nam là “diễn tập Sở chỉ huy hợp phần Hỗ trợ nhân đạo – giảm nhẹ thiên tai.” Truyền thông trong nước nhận định, do đó các tàu chiến không được cử đến cuộc tập trận này.Có lẽ, nhà nước Hà Nội không muốn gửi tàu chiến tới tham dự tập trận vì muốn tiết kiệm xăng?Trong khi đó, một bản tin RFI ghi nhận tình hình mâu thuẫn tại Việt Nam: trong khi làm như gìn giữ Biển Đông, Hà Nội lại vẽ ra 3 đặc khu để sẽ cho tư bản đỏ TQ thuê đất 99 năm... Bí hiểm.Bản tin RFI kể, một trong những tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất là ông Nguyễn Quang Dy, nhà cựu ngoại giao nay là nhà phân tích, giảng viên, đã công bố một bài viết với các lý lẽ chống lại Luật Đặc khu, vài tuần trước khi diễn ra các vụ biểu tình.Ông viết: «Trong khi Trung Quốc ráo riết quân sự hóa và kiểm soát Biển Đông, không cho người Việt khai thác dầu khí và đánh cá trong vùng biển của mình, chắc họ sẽ tăng cường bành trướng thế lực để chiếm các vị trí hiểm yếu trên đất liền. Đặc khu kinh tế là một miếng mồi ngon mà họ thèm muốn…Trong bối cảnh lợi ích kinh tế và chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng, việc mở ba đặc khu kinh tế tại các địa điểm hiểm yếu đó vào lúc này không thể biện minh, cả về lý do phát triển kinh tế lẫn lý do an ninh quốc gia».Đặc khu cho thuê 99 năm có phải là bán nước? Trước tiên là làm giàu tư bản đỏ VN, sau là sẽ mất dần chủ quyền VN...VOA ghi lời nhà kinh tế Vũ Quang Việt, từng là cố vấn cho thủ tướng cải cách Võ Văn Kiệt (1992-1995) nhấn mạnh, các đặc khu mới sẽ thúc đẩy «đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu, chủ yếu nhằm vào thị trường địa ốc và casino». Theo ông : «Cái mà Việt Nam cần là công nghệ cao và đầu tư vào giáo dục để tăng năng suất lao động, và một nền kinh tế tri thức, chứ không phải địa ốc và dự án sòng bạc».«Nhóm lợi ích» là cụm từ thường được dùng để chỉ lớp đại gia mới đầy quyền lực, và những người đầu cơ địa ốc được cho là thông đồng với các nhà đầu tư Trung Quốc. Nông dân nghèo tố cáo giới này cướp đất của họ với sự đồng lõa của quan chức địa phương tham nhũng.Một vài đại biểu trong Quốc Hội do đảng Cộng Sản kiểm soát cũng không cảm thấy thuyết phục. Đại biểu Dương Trung Quốc nói trước nghị trường, là «dự luật nếu được thông qua thì chỉ làm lợi cho các nhà đầu cơ địa ốc, chứ không phải các công ty công nghệ cao».Một trong ba đặc khu là đảo Phú Quốc, gần vùng duyên hải Kep của Cam Bốt, cảng biển chính Shihanoukville và đảo Koh Kong. Nhà phân tích Nguyễn Quang Dy nhìn thấy ở đây mối nguy hiểm cực kỳ cho an ninh quốc gia: «Trung Quốc hết sức quan tâm đến Phú Quốc, coi đây là mục tiêu sắp tới».Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer ở Úc cũng coi Phú Quốc là địa điểm chiến lược, chỉ rõ «Koh Kong đang nhanh chóng trở thành lãnh địa của Trung Quốc. Tầm quan trọng của Phú Quốc dựa trên vị trí là điểm cuối phía nam của Biển Đông tiếp giáp với tuyến đường hàng hải đi qua eo biển Malacca và Singapore».Không mời họ vào, VN đã bị họ cướp Hoàng Sa và nhiều đảo Trường Sa. Bây giờ mời họ vào ba đặc khu cho ở 99 năm, là nghĩa lý gì đây...