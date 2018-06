Công Nghệ, Tư Bản Nhật, Xe Đụng, Đội Vốn...

Xuân NiệmChuyển giao công nghệ... là chuyện gian nan. Có vẻ như quốc tế không ưa bàn giao công nghệ cho Việt Nam.Báo Dân Trí kể: chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng: Việc chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam diễn ra ở mức độ thấp..."Doanh nghiệp có đăng ký rồi vẫn hoạt động theo tư duy tìm kiếm công nghệ phong bì, quan hệ với anh A chị B, tạo mối quen biết thành công ty sân sau thì làm sao thay đổi được công nghệ, chú tâm vào đổi mới máy móc, dây truyền", ông Doanh nhấn mạnh.Báo Tuổi Trẻ kể: Sojitz của Nhật Bản chi hơn 90 triệu USD mua Giấy Sài Gòn.Một lãnh đạo của Giấy Sài Gòn xác nhận việc Sojitz đã mua 95,2% vốn điều lệ của Giấy Sài Gòn và ông Cao Tiến Vị đã không còn giữ chức Tổng giám đốc.Xác nhận với Tuổi Trẻ Online về thông tin trên, vị lãnh đạo có thẩm quyền của Giấy Sài Gòn cho biết Sojitz và Giấy Sài Gòn đã mất gần 3 năm để hoàn tất thương vụ trên.Báo Bất Động Sản kể: Công ty bất động sản Nomura có trụ sở tại Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản) mới đây đã công bố mua lại 24% cổ phần tại tòa văn phòng Sun Wah Tower (quận 1, Tp.SG).Trong quý I/2018, Nomura Real Estate Asia đã có thông cáo báo chí về việc mua bán này. Doanh nghiệp cho biết đã thâu tóm 24% cổ phần tại cao ốc Sun Wah Tower trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Giá trị thương vụ được bảo mật.Đây là thương vụ đầu tư vào cao ốc văn phòng hạng A đầu tiên của Nomura tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tòa nhà gồm 1 tầng trệt, 22 tầng nổi, tổng diện tích 20.800m2 nằm ngay lõi trung tâm quận 1.Báo Công An Nhân Dân kể: chiều 26-6, chị Nguyễn Thu H. (37 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) đưa con trai là thí sinh V. M. T. (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’Lấp) tới điểm thi tại trường THPT Trường Chinh dự thi. Sau khi con trai vào điểm thi, chị H. quay xe để sang quán nước đối diện cổng trường chờ con thi.Tuy nhiên, trong lúc quay xe bất ngờ bị xe ô tô mang BKS 48.A-033.97 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bình Phước - Đắk Nông tông mạnh. Hậu quả, làm chị H. bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu.Báo Dân Việt kể chuyện Ninh Bình: Thêm một dự án đội vốn... 40 lần vẫn dang dở...Sau dự án Sào Khê đội vốn 36 lần từng làm "nóng" nghị trường Quốc hội, một công trình nạo vét tuyến sông chưa đầy 3km ở Ninh Bình được tỉnh này phê duyệt cách đây 14 năm, sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, dự án đội vốn lên tới 40 lần nhưng đến nay vẫn mù mịt ngày về đích.Bản tin Kênh 14 kể: Theo lời khai của bị cáo này trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lam đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ chiếm đoạt được để xây nhà cho bố mẹ chồng.Ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng VIP ở huyện Đô Lương (Nghệ An) trong hệ thống Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.Báo SGGP kể: Nông dân nuôi cá tra “ôm nợ” vì doanh nghiệp ôm tiền tỷ bỏ trốn ra nước ngoài....tháng 11-2016, bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận An đột ngột đi công tác nước ngoài, rồi “biến mất” luôn với số tiền hơn 80 tỷ đồng bán cá của nông dân tham gia chuỗi liên kết. Ngoài ra, Công ty Thuận An còn nợ Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh An Giang khoảng 449 tỷ đồng. Điều đáng nói là khi lãnh đạo Công ty Thuận An bỏ trốn thì nhiều nông dân tham gia chuỗi không những bị mất tiền mà còn bị Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh An Giang “yêu cầu” trả nợ 80 tỷ đồng.Báo Xã Luận kể: Mỗi ngày 6 trẻ em tử vong vì đuối nước.Giai đoạn 2015-2017, khoảng 2.000 trẻ em chết đuối mỗi năm. Tử vong do đuối nước trẻ em ở Việt Nam cao nhất ở khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước có thu nhập cao.Tạp chí Tài Chính kể: Trung Quốc cấm nhập rác thải, Việt Nam đối mặt với nguy cơ trở thành "bãi rác của thế giới"...Trung Quốc đang cấm nhập phế liệu vào nước này, khiến nguy cơ phế liệu sẽ nhập ồ ạt vào Việt Nam. Thời gian qua, hoạt động nhập khẩu phế liệu có nhiều diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống. Thực tế cũng cho thấy, hàng ngàn container rác thải phế liệu hiện đang tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam, khiến cơ quan chức năng không khỏi đau đầu.Báo Người Đưa Tin kể: Đây là lần báo cáo thứ 6 về việc cá chết trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi.Ngày 25/6, nguồn tin của PV cho biết, ông Thái Hoàng Bo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vừa ký báo cáo về việc cá liên tục chết trắng trên sông ở huyện này vài ngày qua.Theo báo cáo, khoảng 6h ngày 24/6, trên địa bàn huyện Đầm Dơi xảy ra hiện tượng một số loài thủy sản nổi đầu, chết ở tuyến sông Gành Hào, sông Bảy Háp, sông Mương Điều thuộc địa bàn ấp Trung Cang, ấp Thành Vọng và ấp Tân Phú, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.