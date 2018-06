Bộ Trưởng Nielsen Bị Biểu Tình Chống Khi Ăn Tại Tiệm Mexico

WASHINGTON - Bà Kristjen Nielsen, bộ trưởng nội an, đang ăn tại 1 nhà hàng Mexico, khi đám đông kéo đến tập trung bên ngoài để phản đối chính sách di trú đưa tới phân ly gia đình.1 thành viên của chi hội Metro D.C. thuộc tổ chức Democratic Socialists of America hô khẩu hiệu “Hãy ngưng phân ly gia đình” - các biểu ngữ ghi “Xấu hổ, xấu hổ”.Khi lên tiếng bênh vực chính sach di trú của nội các Trump tại Bạch Ôc hôm Thứ Hai, bà Nielsen giải thích sai khi nói luật liên bang buộc phân ly gia đình, cả với trường hợp xin tị nạn hợp pháp, trong thời gian tạm giam chờ cứu xét.Ít nhất 13 nhà lập pháp thuộc đảng DC kể ra sai lầm kể trên và lên án chính sách không dung thứ, cũng hô hào bộ trưởng Nielsen từ chức, theo tin NBC – 1 số dân cử của đảng CH kêu gọi TT Trump can thiệp, lật ngược chính sách giam riêng trẻ em.Trong lúc 2 người đàn ông (có lẽ là vệ sĩ) đứng giữa người biểu tình và bà Nieslsen, 1 người biểu tình thông báo với bà “Bà sẽ không thể thưởng thức bữa ăn cho tới khi các gia đình đuợc đoàn tụ”. Những người khác hô “Chấm dứt trại tập trung tại Texas”.Phát ngôn viên Bộ nội an tuyên bố: bộ trưởng Nielsen khuyến khích đoàn biểu tình tiếp cận viên chức dân cử để tìm kiếm hậu thuẫn cho cuộc vận động chấn chỉnh luật đã gây ra rối loạn hệ thống di trú.Các thành phố khác chứng kiến nhân số biểu tình lớn hơn.Tại Philadelphia, nơi PTT Mike Pence dự dạ tiệc gây quỹ của Republican Governors Association hồi tối Thứ Ba, đoàn biểu tình tại 1 công viên gần bên để lại hàng trăm đôi giày trẻ em, tượng trưng trẻ em di dân bị tách rời gia đình.Tại New York, người biểu tình tuần hành từ Union Square Park tới bản doanh của ICE ở Lower Manhattan, cũng để lại những đôi giày trẻ em trong tiếng hô phản đối chính sách không dung thứ.Một số cuộc biểu tình trong ngày Thứ Tư đã đuợc chuẩn bị tại nhiều nơi.