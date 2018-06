Bạch Ốc Chối Không Phân Ly Trẻ Em, Dù Có Bằng Chứng

WASHINGTON - Bạch Ôc cả quyết không có chính sách phân ly trẻ em với cha mẹ là di dân bất hợp pháp tại biên giới – nhưng tài liệu hướng dẫn của Bộ nội an là thực tế khác, tuy bộ trưởng Kirstjen Nielsen khẳng định “không có chính sách như thế”.Bà Nielsen tuyên bố sáng Thứ Hai “không xin lỗi” và nói các thông tin về chính sách đối xử với di dân vượt biên là sai lạc.Trong 1 sinh hoạt của National Sheriffs’ Association, bà cả quyết : chỉ làm việc thi hành luật pháp, không làm việc mà công dân mong đợi, và hành động phạm pháp phải chịu hậu quả.Mới đây, nguồn tin từ Bộ nội an ghi : 2000 trẻ em bị tách rời với cha mẹ trong 6 tuần tính đến cuối Tháng 5.Theo bản hướng dẫn của Bộ nội an, trẻ em của di dân bất hợp pháp bị bắt tại biên giới đuợc giao cho Bộ xã hội để giám hộ tại cơ sở tạm trú hay tại gia đình của người đỡ đầu.Mặt khác, TT Trump kêu gọi giới lập pháp thuộc đảng DC tiếp sức giải quyết vấn đề di trú và biên giới, và khuyến cáo “không chờ đến sau tuyển cử, khi đã thua”.