World Cup, Đổ Xe, Bệnh Nhân, Súng Tự Chế, Điện Than

Xuân NiệmHình như người vui nhất trong mùa bóng đá World Cup là Tổng Thống Nga Putin... Bởi vì, banh lăn trên sân cỏ Nga, là Putin hài lòng...Báo Dân Việt kể: Sau chiến thắng 5-0 trước Ả Rập Saudi ở trận khai mạc World Cup 2018, HLV Stanislav Cherchesov không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò... Tôi rất biết ơn những gì các học trò của mình đã làm được. Bất chấp áp lực trong trận khai mạc, họ vẫn xuất sắc vượt qua và giành chiến thắng vượt trên cả sự mong đợi. Cuộc đọ sức sắp tới với Ai Cập sẽ rất khó khăn. Đồng thời, nó diễn ra ở thành phố và SVĐ khác. Vậy nên, chúng tôi phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng”.Thông tấn Nga Sputnik kể: Trước trận đấu, Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón tất cả những người tập trung tại nhiều khu dành cho người hâm mộ ở FIFA World Cup, xem phát sóng trên TV hoặc Internet....Ông Putin kêu gọi gia đình bóng đá với số lượng đông đảo hàng tỷ người gìn giữ "lực lượng thống nhất" của môn thể thao này để tăng cường hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau trên thế giới."Trong sự hiệp nhất này, không có một quyền lực nào ảnh hưởng tới nó, bất chấp sự khác biệt trong ngôn ngữ, của bất kỳ tư tưởng hay tín ngưỡng, chính là sức mạnh vĩ đại của bóng đá và thể thao nói chung, sức mạnh của cơ sở nền tảng nhân đạo của nó. Nhiệm vụ của chúng ta — để gìn giữ sức mạnh này, đó là sự hiệp nhất cho các thế hệ tương lai, vì lợi ích của sự phát triển thể thao và việc tăng cường hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc", — ông Putin nói trong khi phát biểu tại lễ khai mạc World Cup tại Moskva.Trong khi đó, bạn phải coi chừng khi vào Facebook.Bản tin Infonet kể: 3 phút mất 22,5 triệu đồng trong tài khoản ATM.Sau khi gửi mã OTP, toàn bộ số tiền hơn 22 triệu đồng trong thẻ của chị Trang lập tức được chuyển đến các “ví” tiền mua hàng qua mạng. Thậm chí 20.000 đồng cuối cùng cũng bị đánh cáp nốt. Sự việc đã được trình báo tới cơ quan công an.Báo Thanh Tra kể chuyện Hà Nội: Cây cổ thụ đè gẫy cổ xe khiến 3 người cấp cứu.Khoảng hơn 18h chiều ngày 14/6, một người phụ nữ điều khiển xe Lead mang biển kiểm soát 30N - 6407 chở hai trẻ em di chuyển trên phố Quán Sứ thì bất ngờ bị một cây lâu năm bật gốc đè gẫy cổ xe khiến 3 người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.Báo Thương Hiệu & Pháp Luật kể: Nữ bệnh nhân tử vong sau khi nội soi phế quản tại bệnh viện Bạch Mai.Bệnh nhân được gia đình đưa đến BV Bạch Mai khám do có những dấu hiệu bất thường về hô hấp. Trong quá trình nội soi phế quản, bác sĩ phát hiện khối u đã tiến hành sinh thiết, gây biến chứng chảy máu nặng và bệnh nhân tử vong dù đã được cấp cứu, hồi sức tích cực.Bản tin Zing kể chuyện Sài Gòn đốt tiền: Bên trong dự án Bắc Rạch Chiếc gần 20 năm đầu tư không xong ở Sài Gòn...Bản tin VTC kể chuyện súng đại qua bản tin “Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang: Tướng công an lý giải.”Báo Pháp Luật Plus kể: Thông tin từ công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa xảy ra vụ nổ súng tự chế khiến một học sinh tử vong thương tâm.Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30’ ngày 12/6, anh Thái Viết Khánh (SN 1980; trú thôn Ngọc Giáp, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ trước sân nhà, sau đó là tiếng la hét của cậu con trai Thái Viết S. (SN 2004).Báo An Ninh Thủ Đô kể: Bắt gọn nhóm "tín dụng đen" giở thói côn đồ xiết nợ...Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.ICT News kể: 95% phụ huynh lo con cái gặp nguy hiểm khi chơi game trực tuyến.Theo Betanews, trong một nghiên cứu mới của McAfee đã cho thấy 92% phụ huynh cho phép con cái của họ chơi game ít nhất 1 giờ mỗi ngày, với 8% còn lại thừa nhận rằng họ cho đã phép con cái chơi nhiều hơn: hơn năm giờ một ngày. Tính trung bình, bọn trẻ dành 2.13 giờ cho chơi game mỗi ngày hay gần 15 giờ mỗi tuần.Bản tin BNews/TTXVN kể: Đến hết 31/12/2018 phải dừng hoạt động nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng của Công ty Tuyển than Hòn Gai theo đúng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và cam kết trước người dân...Việc dừng hoạt động và di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng vào cuối năm 2018 không chỉ góp phần đảm bảo môi trường sống khu dân cư, cảnh quan, môi trường mà còn góp phần xây dựng thành phố Hạ Long phát triển bền vững, trở thành thành phố du lịch văn minh, hiện đại, là nơi "cần đến và đáng sống".