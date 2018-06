Ô Nhiễm Hết Nước Nói

Xuân NiệmNhìn đâu cũng thấy ô nhiễm... Nam Trung Bắc nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm...Bản tin VTV kể: Sự ô nhiễm tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy - một trong những bãi tắm đẹp nhất thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thực sự đã gây nên nhiều bất mãn cho không ít du khách tới đây.Nhiều du khách đã biết đến Bãi Đá Nhảy ở Quảng Bình. Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra đã tạo nên sự hụt hẫng cho không ít du khách khi đến đây. Mảnh sành, lon bia, chiếu ngủ và nhiều rác thải sinh hoạt tràn ngập bãi biển du lịch Đá Nhảy. Trái ngược với vẻ đẹp kì vĩ từ những phiến đá có đủ hình thù được thiên nhiên ban tặng, đó là một bãi biển chẳng kém gì những nơi tập kết rác thải.Báo Dân Trí kêå chuyện Bà Rịa - Vũng Tàu: Vi phạm lĩnh vực môi trường, 2 đơn vị bị phạt gần 4,8 tỷ đồng...Với các vi phạm nhập khẩu phế liệu có chứa tạp chất đi kèm với phế liệu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định, Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 và Nhà máy Luyện phôi thép Pomina đã bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt 4,8 tỷ đồng.UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần (CP) Thép Pomina 2 và Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina (Pomina 3) với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.Bản tin VOV kể chuyện Mie6ền Trung: Đổ gần 1 triệu m3 bùn gây ô nhiễm khu vực cảng Chân Mây...Gần 1 triệu m3 bùn nhiễm mặn đổ xuống bãi đất trống sát các tuyến đường nội bộ dẫn vào cảng Chân Mây gây hại cho việc nuôi trồng thủy sản của người dân.Gần đây, các đơn vị thi công Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây đổ gần 1 triệu m3 bùn nhiễm mặn xuống bãi đất trống sát các tuyến đường nội bộ dẫn vào cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản cho biết, lượng bùn thải quá lớn làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho việc nuôi trồng thủy sản của người dân.Những ngày này, việc hút bùn phục vụ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây diễn ra khẩn trương. Nắng nóng, bùn non mới hút bốc mùi hôi nồng nặc.Báo Môi Trường & Đô Thị kể về Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh: vướng nhiều vi phạm trong luật bảo vệ môi trường...Thanh tra Thành phố Hà Nội kết luận Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cần lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định...Báo Tuổi Trẻ kể rằng vào sáng 4-6, tại hội thảo Kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilông khó phân hủy tổ chức tại Bình Định, PGS.TS Võ Văn Toàn, Trường đại học Quy Nhơn khẳng định rằng phải gọi đúng mức độ ô nhiễm túi nilông hiện nay đã ở mức cực kỳ nghiêm trọng và rất khủng khiếp."Ở tất cả tỉnh thành, chỗ nào cũng thấy tràn lan rác thải túi nilông" - GS.Toàn nêu.Còn GS.TS Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, đưa ra những con số chứng minh: khối lượng sản phẩm nhựa sản xuất hàng năm đã tăng gấp 20 lần trong 50 năm qua và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới.Baó Hà Nội Mới kể chuyện ở Xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm): Nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường...Phát hiện 2 cơ sở sản xuất giò chả chưa bảo đảm vệ sinh Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.Xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm), có sông Thiên Đức chảy qua, vừa có tác dụng điều hòa không khí, vừa cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng. Nhưng nhiều năm qua, bên cạnh con sông này (đoạn qua cánh đồng Trường Thi, thôn Công Đình) 13 cơ sở sản xuất gỗ, diêm, nến xả chất thải trực tiếp ra môi trường, làm cho nước sông chuyển màu đen và ngập rác thải.Dù đã có dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề được phê duyệt vào năm 2013 để di chuyển các hộ này ra xa khu dân cư, bảo đảm môi trường nhưng đến nay vẫn "dậm chân tại chỗ".Báo Tiền Phong kêå: Nhiều trục đường Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng.Nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc hạn chế, tiến tới chấm dứt đốt rơm rạ và kinh doanh, sử dụng than tổ ong vào năm 2020.Chiều 7/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng tổ chức Hội thảo “Không khí Sạch - Thành phố Xanh: Cùng hành động để cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội”.Bà Lê Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý dự án và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tại các trục đường giao thông và khu vực xây dựng đang bị ô nhiễm nặng nề về bụi, benzen và tiếng ồn. Tại các làng nghề, ô nhiễm vẫn khá nghiêm trọng. Ở khu công nghiệp, xu hướng ô nhiễm benzen đang tăng (Benzen là một chất lỏng dễ bay hơi, có thể gây ngô độc cấp tính như đau đầu, nôn, tử vong vì suy hô hấp. Hít phải benzen trong thời gian dài làm cho cơ thể bị rối loạn tiêu hóa, xuất huyết trong, thiếu máu nặng).Pháp Luật Plus kể chuyện Thanh Hóa: Xưởng sản xuất đá gây ô nhiễm khu dân cư, người dân phải chịu đến bao giờ?Gây ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn, nước thải đổ trực tiếp ra ruộng, nhưng UBND xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa) vẫn làm ngơ cho xưởng đá tồn tại, dù các cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản, yêu cầu cam kết.Theo phản ánh của nhiều người dân tại thôn 7 xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa), nhiều năm nay xưởng chế biến đá xẻ của hộ gia đình Hùng Nhung liên tục gây ô nhiễm môi trường, ồn ào, bụi bặm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các hộ trong thôn.