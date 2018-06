CSCĐ sợ gì?

(Xem: 442)

Tiếng “Đại Ca” do Cỏ May dịch từ tiếng anh “Big Brother” trong “Nhà nước Big Brother” chỉ nước Tàu ngày nay. Dịch như vậy là dịch theo cách của cỏ May chọn. Vì có thể nói “Nhà nước Anh Cả” hay “Nhà nước Anh Hai”.