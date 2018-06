Đặc Khu, Đặt Cược, Đá Lở, Học Sinh, Phi Công

Xuân NiệmĐặc khu, đặc khu, đặc khu... hóa ra là sòng bài và khách sạn. Đất nước mình cần ưu tiên là sòng bài? Đó là chưa kể chuyện cho thuê đất 99 năm, kiểu như Hồng Kông từng là nhượng điạ 99 năm... cho tới khi Trung Quốc nhận bàn giao từ Anh quốc.Bản tin VTC ghi lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Việt Nam cần công nghệ cao chứ không phải sòng bạc.“Nén bạc” mà các ông trùm sòng bạc sẵn có và sẵn lòng đưa ra có thể đâm toạc mọi… chính sách, mọi ước vọng cất cánh bằng công nghệ trong thời 4.0 này.Đặc khu sao chỉ thấy khách sạn, casino mà không thấy trung tâm công nghệ cao, tài chính?Ông Dương Trung Quốc: Cho thuê đất 99 năm, không thận trọng đặc khu sẽ thành nơi di dân...Bản tin RFA kể: Liên quan đến vấn đề này, blogger Trần Bang, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho biết đối với một nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với giá trị hơn 11 ngàn tỷ đô la Mỹ, việc các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ ra một vài tỷ đô la Mỹ đầu tư tại Việt Nam nhằm “hợp thức hoá” việc “di dân” tới những vị trí trọng yếu là điều hết sức dễ dàng và có thể tạo nên những thế lực mà ông này gọi là “hắc ám” đối với dân tộc Việt Nam”. Ông Trần Bang nói:“99 năm rất là dài, có thể kéo dài đến 3,4 thế hệ và ảnh hưởng rất xấu đến an ninh quốc phòng, nhất là hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa về đường lưỡi bò… những thứ mà họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế...”Trong khi đó, quan chức trốn đi hải ngoại, xa thật xa mới lộ... Bộ Công an Việt Nam mới công bố lệnh truy nã đối với ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi dầu khí (PVTex), người bị cáo buộc “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.......Xuất hiện trong tư cách nhân chứng tại phiên tòa Thượng thẩm Berlin hôm 7/5, ông Duy cho biết ông là “anh em họ hàng” với ông Trịnh Xuân Thanh, “biết nhau từ bé” và “có cùng thời gian làm lãnh đạo ở hai cơ quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, “cùng là lãnh đạo của hai đơn vị thuộc Bộ Công thương”, theo BBC.Bản tin Zing kể: 'Hợp thức hóa đặt cược thể thao là đáp ứng nhu cầu của dân'...Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc quy định đặt cược thể thao là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đem lại khoản thu cho ngân sách.Sáng 31/5, ông Phan Thanh Bình (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao dựa trên ý kiến thảo luận của đại biểu tại tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.Báo Tổ Quốc ghi lời nhiều doanh nghiệp in: Đề nghị hạn chế thanh tra thường xuyên, đột xuất doanh nghiệp ngoài nhà nước...Đại diện Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Lê Thị Nga đã trình bày thẩm tra dự án Luật PCTN: nhiều doanh nghiệp đã phản ánh, hiện nay chỉ với các quy định hiện hành về thẩm quyền của cơ quan thanh tra thì hằng năm doanh nghiệp cũng đã bị thanh tra rất nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động bình thường trong sản xuất, kinh doanh.Báo Pháp Luật kể: Cô giáo mầm non cùng con trai 16 tuổi lên núi đi tìm con bò của gia đình bị lạc thì gặp đá lở, rơi trúng người.Sáng 31-5, ông Lỳ Giống Dìa, Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết vụ đá lở lăn xuống khiến hai mẹ con tử vong xảy ra tại khu vực núi Huồi Tông (thuộc địa bàn xã Đoọc Mạy). Nạn nhân là 2 mẹ con chị Lầu Y Nênh (36 tuổi, giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy và Già Bá Khư (16 tuổi, học lớp 10).VietnamPlus kể: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013, quy định rõ các các cơ sở y tế là nơi cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá.Tuy nhiên, sau 5 năm đi vào thực tiễn, việc hút thuốc lá tại bệnh viện vẫn diễn ra một cách công khai mà chưa có biện pháp xử lý triệt để. Khuôn viên bệnh viện... đầy khói thuốc...Báo Giáo Dục & Thời Đại kể chuyện Nghệ An: Phạt lao động 1 tuần đối với 3 học sinh đánh bạn...Liên quan đến sự việc một nhóm học sinh Trường Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đánh bạn trong ký túc xá, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có xử phạt đối với 3 học sinh.Ngày 30-5, thông tin từ Trường Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thi hành kỉ luật 3 học sinh có hành động đánh bạn trong kí túc xá.Báo Nông Nghiệp kể: Hàng loạt phi công của Vietnam Airlines tiếp tục cầu cứu...Cho rằng doanh nghiệp đang vi phạm Luật Lao động, môi trường làm việc không đảm bảo, có sự áp bức bóc lột…, hàng loạt phi công đang làm việc cho TCty Hàng không Việt Nam - Cty CP Vietnam Airlines (VNA) đã viết Đơn cầu cứu khẩn cấp... Theo thống kê, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2018, đã có gần 30 phi công của TCty Hàng không Việt Nam - Vietmam Airlines lần lượt nộp đơn xin nghỉ việc.Báo Tiền Phong kể: Lương giáo viên thấp hơn lương giúp việc...GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, tiền lương giáo viên hiện nay quá thấp. Giáo viên THCS lương 2 triệu, giáo viên THPT lương 3 triệu. Trong khi đó, tiền thuê osin là 5 triệu đồng/tháng. “Với mức lương 2 triệu đến 3 triệu/tháng nhưng lại bị cấm dạy thêm. Theo tôi phải rõ ràng trong chuyện này, đó là cấm dạy thêm tràn lan. Chứ còn lương giáo viên hiện nay quá thấp mà vẫn bắt họ yên tâm với nghề là khó khả thi” - GS Lân Dũng chia sẻ.