Giảm GDP, Góp Vốn, Giá CPI Tăng, Bằng Giả...

Xuân NiệmLuật an ninh mạng sẽ làm khó cho các cơ sơ3ở kinh doanh...Báo Một Thế Giới ghi rằng ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia Viện Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) lo ngại dự thảo Luật An ninh mạng có thể đẩy doanh nghiệp Việt vào rủi ro phạm luật, gây khó cho hoạt động kinh doanh ở khía cạnh kinh tế vĩ mô, dự luật này có thể khiến Việt Nam mất đi 1,7% tăng trưởng GDP.Bản tin VNF ghi nhận: Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.Báo Công lý kê: Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước, là tháng Năm có CPI tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây.Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 1,61% so với tháng 12/2017 và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.Báo Kiến Thức kể: Chiều 29/5, thông tin với báo chí, ông Phan Văn Sương - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) xác nhận và cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng trong hai nhiệm kỳ liên tiếp đối với 3 cán bộ UBND thị trấn Ba Chúc vì sử dụng bằng giả.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Quy định số 01 quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành có nêu rõ, khi Đảng viên có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh. Khi cần thiết, Ủy ban Kiểm tra đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn…Báo Tổ Quốc kể: Tổng cục Thống kê cho hay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 6.708.428 lượt, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.Trong đó, hầu hết các thị trường khách đều tăng. Đáng chú ý, khách du lịch Hàn Quốc tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao nhất với 62,1% (đạt 1.441.756 lượt khách), tiếp đó là Trung Quốc tăng 37,0% (2.153.302 lượt khách), Đài Loan tăng 14,5% (283.550 lượt khách); trong khi đó thị trường Nhật Bản tăng 6,6% (344.264 lượt khách).Báo Hải Quan kể: Theo ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.SG, tính đến ngày 15/5/2018, tại các cảng biển, cảng hàng không TP.SG còn đang tồn đọng trên 6.800 kiện hàng và 389 container hàng hóa nhập khẩu đã quá hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng vẫn chưa có người nhận.Trong đó, tại cảng Cát Lái tồn đọng 307 container và 448 kiện; tại cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tồn gần 2.000 kiện; tại kho hàng chuyển phát nhanh tồn gần 4.400 kiện; tại cảng VICT, cảng Bến Nghé tồn 62 container và 20 kiện…Bản tin VTC News kê: Thái Lan đang dùng phương thức là ổn định giá trong nước nhưng lại hạ thấp giá xuất khẩu đường, đồng thời, đi theo lối tiểu ngạch và mua bán lậu khiến giá đường đối phương (Việt Nam và các nước sản xuất đường) bị giảm xuống....Ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã nhấn mạnh với báo giới: "Lượng đường tồn kho từ niên vụ trước chưa tiêu thụ hết đã có thêm đường mới sản xuất ra. Ngành mía đường đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiều nhà máy chấp nhận bán đường dưới giá thành song "ế vẫn hoàn ế". Tình cảnh đó khiến nhiều nhà máy phải tạm ngừng sản xuất."Báo Tin Tức kể: Giá thu mua lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tăng cao kỷ lục, đặc biệt các loại lúa hạt dài. Giá tăng đang ảnh hưởng trực tiếp tới việc giao dịch những hợp đồng mới và nhiều doanh nghiệp thiếu gạo thành phẩm để đáp ứng cho các hợp đồng đang phải ngược xuôi tìm mua.Báo Dân Việt kề về cà chua Lạng Sơn: Đầu mùa bi đát, cuối vụ lên hương...Các huyện Cao Lộc, Lộc Bình có diện tích trồng cà chua lớn nhất tỉnh Lạng Sơn. Đầu vụ, thương lái thu mua với giá 3.000 đồng/kg khiến các hộ dân chán nản, nhiều hộ tính nhổ bỏ để trồng cây khác. Nhưng gần đến cuối vụ giá cà chua tăng liên tục. Hiện, nhiều thương lái ở TP. Lạng Sơn và các tỉnh lân cận đến tận vườn thu mua với giá 8.000 đồng/kg cà chua xô khiến người dân càng thêm phấn khởi.Báo Thanh Niên kể: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết giá nhập khẩu cá tra, basa trung bình của Mỹ từ Trung Quốc rất cao, đạt 6,77 USD/kg trong khi giá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ khoảng 3,42 USD/kg.Việt Nam và Trung Quốc là hai nguồn cung duy nhất sản phẩm cá tra sang thị trường Mỹ. Trong đó, Việt Nam chiếm đến 90% tổng nhập khẩu cá tra của Mỹ.BizLive nêu câu hỏi: Nên hay không bắt Facebook, Google đặt văn phòng tại Việt Nam?Trong số 18 đại biểu nêu ý kiến tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng vào sáng 29/5, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến quy định Facebook, Google phải đặt văn phòng tại Việt Nam theo Khoản 2 Điều 26.Báo Đầu Tư: Toyota Việt Nam sẽ mở rộng sản xuất lên 90.000 xe/năm.Nguồn tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, Công ty Toyota Việt Nam (TMV) đã quyết định nâng cấp, mở rộng dây chuyền sản xuất và tăng công suất nhà máy lên trên 90.000 xe.Bản tin VietnamPlus kể về Tháng Năm: Doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về lượng và vốn.Trong tháng Năm, cả nước có 11.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 104.800 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% và giảm 21,5% so với tháng trước Tư, song vốn đăng ký bình quân đạt 9,5 tỷ đồng/doanh nghiệp và tăng 3,3%. Báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5.