Stacey Abrams: Có Thể Là Nữ Thống Đốc Georgia Đầu Tiên

ATLANTA - 22 tiểu bang chưa từng có viên chức hành pháp cao cấp là phụ nữ, cả tại các tiểu bang lớn như California, New York – nhưng từ ngày tỉ phú Trump đắc cử TT, số phụ nữ tham chính tăng không ngừng.Năm nay, 46 phụ nữ tranh cử chức thống đốc, phá kỷ lục cũ (năm 1994) là 34 người, theo hồ sơ của Center for American Women and Politics.Nhà báo xác nhận có nữ ứng viên tranh chức thống đốc từ South Dakota, Idaho tới Florida.Tại Georgia, bà Stacey Abrams đang tranh vòng sơ tuyển với các đối thủ đều là nữ, gây chú ý toàn quốc – bà hy vọng có thể thắng bằng nỗ lực thuyết phục các cộng đồng thiểu số, phụ nữ và dân quê bị bỏ rơi. Bà nhấn mạnh “Sứ mạng của tôi là chứng tỏ rằng kết quả thắng lợi là có thể khi đưa mọi thành phần tới bàn họp”.Xuất thân từ 1 gia đình gốc châu Phi ở Mississippi, bà Abrams vươn lên bằng nỗ lực học hỏi.Các ứng viên DC tranh sơ tuyển tại tiểu bang Georgia ngày Thứ Ba 22-5.