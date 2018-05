LHQ: Vũ Khí Robot Nguy Hiểm Hơn Nguyên Tử

LIÊN HIỆP QUỐC - 1 video trình chiếu trước cử tọa dự hội nghị về vũ khí quy ước “Convention on Certain Conventional Weapons – CCCW” do LHQ bảo trợ cho thấy phi cơ không người lái nhỏ bay tới bắn vào đầu 1 hình nộm, gây nổ đủ mạnh để giết người.

Viên chức của Future of Life Institute tổ chức buổi trình chiếu video cho hay: phi cơ không người lái (UAV) ấy là vũ khí không thể ngăn trở, có khả năng không kích chính xác như giải phẫu làm cho vũ khí nguyên tử trở thành vô dụng.

Video tựa đề Slaughterbots chuyển qua cảnh UAV bị khủng bố chiếm dụng, tấn công tàn sát chính trị gia và các nhà hoạt động truyền thông.

Trong chương trình Unfiltered tuần này của mạng Yahoo News, nhà báo đã nói chuyện với giáo sư Peter Asaro của New School về các tai họa của trí thông minh nhân tạo (AI) và vũ khí tự hành, giáo sư Asaro tin rằng tương lai nguy hiểm ấy không xa, và báo động “Thời gian không còn”.

Giáo sư cũng là giám đốc sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận International Committee for Robot Arms Control (ICRAM), là bạn đồng hành của Amnesty International và Human Rights Watch trong sứ mạng nêu cao nhận thức về robot giết người.

Từ 5 năm, ICRAM đã vận động LHQ và các chính quyền tính trước các biện pháp kiểm soát AI.

Khoa học gia Asaro tin rằng kỹ thuật mới sẽ đưa tới các đơn vị quân đội toàn là máy.

Tính đến nay, đã có 26 quốc gia tán đồng đề nghị cấm hoàn toàn, gồm Hoa Kỳ, Trung Cộng, Iraq.