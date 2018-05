Bia, Cháy, Bất Động Sản, Đầu Cơ, Ruộng Hoang

Bia rượu tưng bừng... đất nước nghèo, nhân quyền bị siết chặt... cho nên người dân chỉ còn niềm vui là nhậu?

Báo Người Lao Động kể: Năm 2017, Việt Nam tiêu thụ hơn 4 tỉ lít bia, bình quân mỗi người uống hơn 40 lít bia, tăng gần gấp đôi 2 năm trước đó.

...Theo thống kê của Bộ Công Thương, ngành đồ uống vẫn duy trì mức độ tăng trưởng tốt dù có xu hướng giảm dần trong vòng 10 năm nay. Nếu cách đây 10 năm, tăng trưởng ngành này đạt trên 10% thì khoảng 5 năm trở lại đây chỉ còn trên 5%. Năm 2017 tăng trưởng 5,6%, dự đoán năm 2018 chỉ còn 5%.

Tại các quốc gia phát triển ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc, Trung Quốc... ngành đồ uống đã tăng trưởng âm hoặc không tăng trưởng. Vì vậy, mức tăng trưởng 5% của thị trường Việt Nam rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Bản tin VOV kể rằng vào chiều 17/5 tại phường 5, TP Cà Mau đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán cà phê trên địa bàn khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

Theo người dân trong khu vực, vào khoảng 14h30 vụ hỏa hoạn bốc lên từ quán cà phê Lãng Du (đường Nguyễn Du, phường 5). Ngay khi vụ việc xảy ra, nhiều người trong quán cà phê và người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy và báo cháy đến cơ quan chức năng.

Báo Phú Yên kể: 2 năm trước, giá bất động sản tại TP Tuy Hòa đã tăng đến 50% và hiện nay, giá mặt hàng này tiếp tục tăng “chóng mặt”. Người thật sự có nhu cầu mua bất động sản nên thận trọng khi giao dịch.

So với những năm gần đây thì chưa khi nào, giá nhà, đất tại một số địa phương trong tỉnh tăng đột biến như hiện nay. Ở một số khu vực, giá nhà, giá đất tăng gấp 2, 3 lần so với năm ngoái, có khi đến 4, 5 lần. Không chỉ những khu vực hạ tầng cơ sở phát triển, trung tâm thành phố, mà ở cả các vùng ven biển, cách xa trung tâm, giá bất động sản đều tăng “chóng mặt”.

VTV kể chuyện Cần Thơ: Lấy đất công viên xây trường đại học, người dân nổi giận.

Việc thành phố Cần Thơ giao khu đất công viên cho một trường đại học xây phân hiệu đã khiến người dân ở đây vô cùng bức xúc.

Nhà ở cạnh công viên là ước mơ của nhiều người dân sống ở đô thị. Để có được ước mơ này, người dân ở khu đô thị mới Hưng Phú, thành phố Cần Thơ phải trả cho chủ đầu tư hàng trăm triệu đồng đối với mỗi căn nhà. Tuy nhiên mới đây, bà con vô cùng bất ngờ khi toàn bộ khu đất công viên được UBND thành phố Cần Thơ giao cho một trường đại học xây phân hiệu.

Báo Ninh Thuận kể: Cây măng tây xanh (MTX) “bén rễ” trên vùng đất An Hải (Ninh Phước) 8 năm trước, đến nay sản phẩm trở thành mặt hàng rau sạch cao cấp với thương hiệu đặc thù của vùng nắng gió, luôn “hút hàng” không kịp cung cấp cho những siêu thị ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. SG…

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: "Tiền ngập mặt" trong đầu cơ bất động sản hiện nay...Phạm Ngọc Trường (*).

Có thể nói, đang tồn tại một dòng tiền đầu cơ rất nóng vào bất động sản 2 năm qua. Dòng tiền này chạy loanh quanh từ đất nền vùng ven Sài Gòn, các dự án ven biển miền Trung, Long Thành của Đồng Nai, các đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn và bây giờ đang quay lại Bình Dương. Vậy dòng tiền này đến từ đâu?

Có 3 dòng tiền:

-- Đó là dòng tiền có sẵn của giới đầu cơ bất động sản từ lâu.

-- Hai là dòng tiền từ tín dụng ngân hàng.

-- Thứ ba là dòng tiền từ thị trường vàng và ngoại hối chợ đen.

Báo Long An kể: Luồng hàng hải ở Tiền Giang quá cạn gây khó khăn cho phương tiện và doanh nghiệp vận tải thủy.

Hiện nay, nhiều chủ phương tiện và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy ở vùng ĐBSCL rất bức xúc vì luồng hàng hải sông Tiền đoạn đi qua địa phận tỉnh Tiền Giang quá cạn, gây khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Nghiêm trọng nhất là khu vực luồng Cửa Tiểu (tiếp giáp với vùng biển Gò Công) đã cạn đáy, khi thủy triều thấp, nhiều tàu thủy khó vận chuyển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đáy sông Tiền lâu năm bị bồi lắng chưa được nạo vét.

Báo Quảng Nam kể chuyện: Bỏ hoang ruộng vụ hè thu.

Thời gian qua, do không chủ động được nguồn nước nên gần 60ha đất canh tác lúa của người dân xã Bình Lãnh (Thăng Bình) bị bỏ hoang trong vụ hè thu.

Ông Thái Ngọc Điệp (63 tuổi, thôn 6) có 6.000m2 đất nông nghiệp nhưng lâu nay chỉ trồng được vụ đông xuân nhờ nguồn nước trời và các hố, khe ở khu vực gần chân ruộng. Đến khoảng cuối tháng 4 trở đi, nguồn nước này gần như cạn kiệt nên ông không thể xuống giống vụ hè thu như mọi nơi. “Có tới hơn 1 mẫu ruộng mà làm chỉ 1 vụ thì cũng không đủ thiếu vào đâu. Chưa kể, hệ thống mương thủy lợi không có, phụ thuộc vào nước trời cũng khổ trăm bề, may mắn thời tiết năm nay mưa nhiều nên lúa đạt khoảng 2,5 tạ/sào, chứ như mấy năm khô hạn thì coi như vụ đó bỏ” - ông Điệp nói.

Báo Lâm Đồng kể: "Nở rộ" các câu lạc bộ thi ca...

Lâm Hà không chỉ là mảnh đất có thiên nhiên tươi đẹp mà còn chứa đựng vẻ đẹp nhân văn từ chính cộng đồng cư dân của 30 dân tộc anh em trên khắp cả nước về đây sinh sống. Mỗi nét đẹp văn hóa dân tộc, vẻ đẹp vùng miền ấy đã hội tụ và “nở rộ” thành những CLB độc đáo và đa sắc.