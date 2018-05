Pháp: Phá Vỡ Âm Mưu Khủng Bố, Bắt Nghi Can Gốc Người Ai Cập

PARIS - 1 âm mưu tấn công khủng bố đã bị cảnh sát Pháp phá vỡ – nghi can là 1 người đàn ông Arap 30 tuổi sinh sống hợp Pháp tại Pháp bị bắt hôm 11-5, không hề bị cảnh sát để ý.Đây là vụ thứ 3 tính từ đầu năm, theo tin AFP.Bộ nội vụ cho biết: y định đánh bom với hoá chất đôc làm bằng ricin. Bộ truởng Gerard Collomb nói: y có tài liệu hướng dẫn làm độc dược. 1 người Ai Cập cùng bị bắt là anh em của y, đã đuợc thả vì không liên quan.2 người bị bắt khi cảnh sát khám xét 1 căn chúng cư, phát giác bột thuốc nổ làm pháo và tài liệu hướng dẫn làm bom, chế độc chất.Khi cảnh sát thẩm vấn, nghi can nhận đã xem tuyên truyền mạng của jihad, và đuợc 1 người ẩn danh yêu cầu dùng thuốc pháo chế bom để tấn công tại Pháp.Chỉ 1 ngày trước, 1 hung thủ Chechnya 20 tuổi tên là Khamzat Azimov dùng dao tấn công người qua đường tại Paris hồi tối Thứ Bảy, gây thiệt mạng 1 người, gây thương tích 5 người.1 người bạn của Azimov bị truy tố tội tấn công khủng bố hôm Thứ Năm và 2 phụ nữ tình nghi bị tạm gian để thẩm vấn.Thủ Tướng Philippe loan báo hồi cuối Tháng 3: lực luợng an ninh Pháp phá vỡ 51 âm mưu khủng bố từ Tháng 1-2015.