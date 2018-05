1 Nữ Du Khách Anh: Chớ Nghe Những Gì CS Nói, Hãy Nhìn Kỹ...

HANOI -- Chuyện y hệt trên trời, nhưng tới gần mới biết là dỏm. Ngành du lịch Việt Nam đang lúng túng chông đỡ sau khi một du khách Tây Phương phóng lên một hình ảnh đẹp như thiên đường để chiêu dụ du khách và một hình ảnh thực tế khi du khách này tới thuê phòng khách sạn đó ở Đà Nẵng.Ngắn gọn: đừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.Báo Tin Tức thú nhận rằng: Bể bơi trong khách sạn Việt Nam bỗng thành hiện tượng mạng...Một du khách Anh khi đến khách sạn đặt trước tại Việt Nam rồi tận mắt nhìn thấy bể bơi ở đây đã vô cùng sửng sốt và hình ảnh cô đăng lên mạng xã hội đã trở thành hiện tượng được bàn tán sôi nổi. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin cô Jenny Kershaw ở Manchester, Anh vào ngày 12/5 đã đăng lên mạng xã hội Twitter hình ảnh bể bơi tại khách sạn mình đặt trước qua trang Booking.com.Điều hài hước nằm ở chỗ trong khi bức ảnh xuất hiện trên trang Booking.com là bể bơi xanh ngắt nhìn ra phía xa trên tầng cao thì trên thực tế nó chỉ có kích thước tương đương một bồn tắm. Dường như góc chụp đã góp phần “tăng lực” cho bể bơi của khách sạn này trên trang Booking.com.Booking.com đã chủ động liên lạc với Jenny và cho biết cô có thể khiếu nại. Tuy nhiên, Jenny từ chối đề nghị này và khẳng định cô chỉ thấy câu chuyện khá hài hước.Báo Tin Tức ghi rằng bức ảnh so sánh đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì tính hài hước. Chỉ trong 5 ngày kể từ khi đăng, đã có 150.000 lượt thích và 70.000 lượt chia sẻ bức ảnh của cô Kershaw.Báo An Ninh Thủ Đô gọi đó là: Bi hài khi đi du lịch và phát hiện thực tế khác xa hình ảnh trong quảng cáo.Mới đây, tài khoản có tên Jenny Kershawx đã đăng lên mạng xã hội Twitter 2 tấm ảnh so sánh hình ảnh trên mạng và hình ảnh thực tế của một khách sạn tại Đà Nẵng, Việt Nam. Hiện đã có 150.000 lượt thích và hơn 70.000 người chia sẻ thông tin này.Ngày 12-5-2018, tài khoản Twitter có tên Jenny Kershawx đã đăng những biểu tượng cảm xúc vừa khóc vừa cười khi đưa 2 tấm ảnh thể hiện sự khác biệt “một trời một vực” giữa hình ảnh quảng cáo trên mạng và thực tế.Jenny Kershawx, nữ du khách đến từ Manchester, Anh viết: "Bể bơi trong khách sạn của tôi ở Việt Nam. Ảnh trên trang booking.com và ảnh ngoài đời thực. Chúng tôi vừa đến xong".Thế là nguy hại cho ngành du lịch VN, theo báo An Ninh Thủ Đô ghi nhận:“Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng, dòng trạng thái của du khách Jenny Kershawx vẫn được phát tán tiếp trên mạng xã hội và không phải ai cũng có thời gian "lặn lội" trong hàng ngàn bình luận phía dưới để coi rõ sự tình. Vì thế, ở một góc độ nào đó, những sự việc thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.”