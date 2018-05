Lao Động, Máy Cũ, Ô Nhiễm, Giá Tiêu, Lốc Xoáy

Xuân NiệmViệc làm lao động phổ thông lúc nào cũng nhiều... Có nghĩa là, Việt Nam đang trong thời kỳ cách mạng công nghệ 1.0, chớ chưa thể là 4.0, có phải không?Báo Người Lao Động kể: Sáng 11-5, Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP SG đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần thứ 3 tại Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp quận 12.Có 12 đơn vị tham gia tuyển dụng gần 600 vị trí việc làm, trong đó lao động phổ thông chiếm 76,3 % tổng nhu cầu tuyển dụng. Nhu cầu lao động phổ thông chủ yếu tập trung ở các ngành, nghề: may mặc, bảo vệ.Bản tin BizLive kể: Nhà máy giấy 10.000 tỷ đồng nhập thiết bị hoen gỉ...Chính quyền lẫn người dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lo ngại nhà máy giấy VNT-19 lắp ráp thiết bị, máy móc hoen gỉ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng...Lãnh đạo huyện Bình Sơn lo ngại, qua giám sát doanh nghiệp nhập thiết bị cũ rồi về sơn lại hệt như mới để lắp ráp. Trong khi đó, phía Công ty cổ phần bột giấy VNT-19 trấn an việc nhập một số thiết bị đã qua sử dụng từ nhà máy TOFTE hoàn toàn bảo đảm an toàn môi trường.Báo Một Thế Giới kể: Hàng chục hộ dân ở ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) sinh sống gần khu vực trạm tiếp bờ của Công ty Khí Cà Mau từ 2 ngày nay rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nguồn nước khi phát hiện trong không khí có mùi lạ, khó chịu.Nhiều lớp nhờn phủ lên cây lá, rau màu, nhà cửa. Các cư dân cho rằng nguyên nhân xuất phát từ đường ống dẫn khí của Công ty Khí Cà Mau nên đã trình báo chính quyền địa phương.Bản tin VnExpress kể: Giá tiêu thấp nhất sáu nămNếu 2013, giá tiêu ở mức 160.000 đồng một kg thì nay xuống dưới 60.000 đồng, khiến nhiều hộ muốn bỏ trồng.Chị Hạnh, người có 1 ha tiêu tại Đăk Lăk cho biết, hơn một năm nay tiêu liên tục rớt giá, chị định chặt bớt để chuyển sang trồng cà phê.“Dù tiêu có giá 60.000 đồng một kg, cao hơn cà phê nhưng chi phí chăm sóc và bảo dưỡng loại cây này tốn kém và khắt khe hơn, không cẩn thận tiêu sẽ chết. Với giá hiện nay, gia đình tôi không có lời”, chị Hạnh nói.Báo Dân Trí kể: Ngày 10/5, ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam xác nhận, hiện nhiều cán bộ ngành kiểm lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc.Theo ông Tuấn, các cán bộ nộp đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do như lớn tuổi, sức khỏe yếu, áp lực về trách nhiệm giữ rừng... Nguyên nhân, ông Tuấn cho rằng, cán bộ kiểm lâm thường xuyên đi rừng núi, công việc nặng nhọc, áp lực về trách nhiệm nặng nề... Với nhiều yếu tố như thế này nên anh em xin nghỉ trước tuổi.Báo Pháp Luật kể về Đồng Nai: Quen qua mạng, nhiều cô gái bị lừa....Thông qua Zalo, chị Cao Nguyễn Quỳnh Nh. (19 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) quen với một thanh niên tên Kiên (chưa rõ lai lịch). Mới đây, hai người hẹn gặp nhau đi ăn tối. Chị Nh. chạy xe SH đến đón rồi chở Kiên đến một quán ăn ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Vào đến nơi, ngồi khoảng năm phút thì Kiên hỏi mượn xe đi gặp bạn lấy tiền.Chị Nh. giao chiếc xe (bên trong cốp có giấy tờ) cho Kiên rồi… ngồi đợi.Không thấy Kiên trở lại, chị Nh. liên lạc với Kiên qua mạng, điện thoại đều không được, biết mình bị lừa nên chị Nh. đã đến cơ quan công an trình báo.Bản tin Zing kể: Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Minh Thùy phải tháo dỡ 129 phòng xây dựng trái phép tại khách sạn Eden.Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho biết ông vừa ký văn bản yêu cầu Công ty TNHH Minh Thùy phải tháo dỡ 129 phòng xây dựng trái phép tại khách sạn Eden (Lô A2, Khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Việc tháo dỡ các hạng mục sai phép phải hoàn thành trước ngày 25/5.VTV kê: Tại tỉnh Quảng Nam, chiều 9/5, trên địa bàn xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn đã xảy ra một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.Theo thống kê, đợt lốc xoáy làm 81 ngôi nhà ở xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn bị tốc mái, trong đó có 4 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, lốc xoáy còn gây thiệt hại hơn 3ha keo, nhiều vườn cây ăn quả và diện tích cao su cũng bị ngã đổ, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.TTXVN kể chuyện Đắk Lắk: Đối với công tác bảo tồn đàn voi rừng, đã xác định được khoảng 5 đàn voi với khoảng 80-100 cá thể vùng phân bố, sinh cảnh sống ổn định của voi trong phạm vi khoảng 173 nghìn ha, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn; triển khai cứu hộ thành công nhiều con voi rừng gặp nạn, đặc biệt là cứu hộ thành công con voi Jun (6 tuổi) bị vướng bẫy sứt vòi, mất đế chân, voi Gold 2 tuổi, bị lạc mẹ và rơi xuống giếng khi mới 3 tháng tuổi.Bản tin Zing kể: Bệnh viện Cà Mau nợ trên 50 tỷ?Tạm ứng khi chưa cân đối được nguồn dẫn đến nợ lớn, kéo dài nhiều năm là thực tế đang xảy ra tại Bệnh viện Cà Mau....bệnh viện cần phải trả nợ 53 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả cho các công ty dược là 36 tỷ; thiết bị chụp mạch xóa nền DSA 10 là 10 tỷ đồng… Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện cũng chưa chi chênh lệch phụ cấp đặc thù năm 2016 cho cán bộ công viên chức, người lao động hơn 5 tỷ đồng.Báo Xã Luận kể chặt chém du khách: Một nhóm hành khách tới Huế du lịch tố việc họ bị 'chặt chém' khi mua vé nghe ca Huế và bị đe dọa khi từ chối lên tàu....tối 9/5, tại khu vực công viên gần Bến thuyền du lịch Tòa Khâm dọc bờ sông Hương, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) xảy ra một tình huống xô xát liên quan đến việc khách du lịch bị "chặt chém" và đe dọa.