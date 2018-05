Đất Dòng, Hiệu Trưởng, Đánh Ghen, Lò Thép, Côn Đồ...

Xuân NiệmVậy là xô xát nơi đất nhà dòng... có phải đất là của toàn dân, nhưng toàn dân không có quyền sở hữu?Bản tin BBC kể: Xô xát được cho là đã xảy ra giữa các nữ tu và một nhóm người trong vụ chủ đầu tư khởi công trên đất Nhà Dòng Thánh Phaolo, Hà Nội ngày 8/5.Sáng 8/5, một nhóm người đưa máy xúc và một số thiết bị vào khu đất 5A-5B Quang Trung, Hoàn Kiếm, thuộc Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, để thi công.Đã có xô xát xảy ra giữa một nhóm người được mô tả là 'cầm dùi cui' tấn công khiến một số nữ tu ngất xỉu, theo nguồn tin từ Truyền thông Thái Hà.Trong khi đó, tìm Hiệu trưởng là chuyện khó... có vẻ như bầu Chính Trị Bộ.Bản tin Infonet kể: Trong khi trường ĐH ngoài công lập khó khăn trong bổ nhiệm hiệu trưởng thì nhiều trường ĐH công lập tại TP.SG hiện nay đang không có hiệu trưởng. Trường ĐH Sư phạm TP.SG thiếu hiệu trưởng gần 1 năm nay, hiện đang do một phó hiệu trưởng phụ trách.Tương tự, các trường sau đây chưa bổ nhiệm ai làm Hiệu trưởng: Trường Đại Học Công nghiệp thực phẩm TP.SG, Đại Học Mở TP.SG, Đại Học Luật TP.SG, Đại Học Ngân hàng TP.SG...Báo Người Lao Động kể: Giáo viên MST (Nguyễn Thị Kim Tuyến) chửi học viên "óc lợn" bị phạt 5 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học viên. Trung tâm tiếng Anh MST của giáo viên này cũng bị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội giải thể, phạt 20 triệu đồng vì đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ.Báo Sao Star kể: Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hai người về hành vi liên quan đến vụ đánh ghen, kéo lê một nữ nạn nhân khoảng 300m trên đường trong tình trạng không mảnh vải che thân.Theo đó, khoảng hơn 18h ngày 1/5 tại thôn Khôi Vỹ Hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng, Phạm Thị Mai (36 tuổi) cùng một số người khác cùng trú tại thôn Khôi Vỹ Hạ, Quang Phục chặn xe, lột hết quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc, quay video lôi kéo chị Bùi Thị Q. (31 tuổi) đi khoảng 300m dọc đường trục thôn.VietnamNet kể chuyện Hải Dương: Cháy lò thổi thép, 3 công nhân tử vong...Vụ cháy xảy ra tại lò thổi quặng thuộc công ty Cổ phần Thép Hòa Phát khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.Thông tin mới nhất liên quan sự cố cháy xảy ra tại lò thổi số 2 khiến 4 công nhân bị bỏng nặng, chiều 8/5, ông Vũ Doãn Quang - GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương cho biết, đến sáng nay đã có 3 công nhân tử vong.Báo Thương Gia kể: ông Đào Minh Tuấn, Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam cho biết, chi phí duy trì hoạt động của hệ thống máy ATM hiện vẫn cao hơn rất nhiều mức phí mà các ngân hàng đang thu....Lãnh đạo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam cho biết, 97% các giao dịch thẻ ghi nợ nội địa tại Việt Nam vẫn là để rút tiền thay vì sử dụng thanh toán các hàng hoá dịch vụ, giảm lưu hành tiền mặt. Do đó, hệ thống ATM rơi vào tình trạng quá tải và xuống cấp nhanh hơn các quốc gia khác.Báo Một Thê Giới kê: Thư ký tòa án huyện đảo Phú Quốc bị côn đồ đánh chấn thương sọ não.Theo lời tố cáo của nạn nhân thì khi đến gần khu nhà trọ để tìm hiểu chuyện mâu thuẫn của chị ruột, anh bị một nhóm gần 20 người đánh chấn thương sọ não.Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não. Chiều 8.5, lãnh đạo TAND H.Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận nạn nhân là thư ký của tòa, bị côn đồ đánh nhập viện.TTXVN kê: Chiều 8/5, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Viện Sách Cuba (Bộ Văn hóa Cộng hòa Cuba) ký biên bản hợp tác xuất bản. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch Viện Sách Cuba Juan Carlos Santana Molina chứng kiến lễ ký.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Có khả năng sắp tới đây xe ô tô nguyên chiếc từ thị trường Indonesia, Thái Lan và các nước châu Âu sẽ được nhập về Việt Nam liên tục trong thời gian tới, bởi các nhà sản xuất cho biết họ đã được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chấp nhận giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại VTA - "cửa ải" khó khăn nhất trong hành trình nhập khẩu xe.Báo Thanh Niên kể: Ngày 8.5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan phát hiện nữ hành khách L.L.K (50 tuổi, quốc tịch Úc) trên chuyến bay VN0781 từ TP.SG đi Melbourne (Úc) có nhiều dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra.Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nữ hành khách nói trên cất giấu 17.250 AUD (hơn 300 triệu đồng), vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh nhưng không khai báo hải quan, không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.BNews kể: Thuế suất thuốc lá của Việt Nam còn thấp và việc tăng thuế thuốc lá sẽ góp phần tăng thu ngân sách và giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giúp bảo vệ sức khỏe người dân...Bà Lê Thị Thu, quản lý cao cấp chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá và các bệnh không lây nhiễm của HealthBridge Canada tại Việt Nam cho rằng, đóng góp ngành công nghiệp thuốc lá vào ngân sách nhà nước không thế bù đắp được những thiệt hại do thuốc lá gây ra. Đơn cử như năm 2012, Việt Nam thu 14.000 tỷ đồng từ thuế thuốc lá, thì đã phải bỏ ra tới 24.000 tỷ đồng (số liệu theo HealthBridge Canada 2013) mỗi năm cho chi phí điều trị bệnh, mất khả năng lao động vì ốm đau và bệnh tật, tử vong sớm do hút thuốc.