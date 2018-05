Đòn “Hỏa táng” của Nguyễn Phú Trọng lợi hại thật





1* Mở bài

“Đòn hỏa táng” là dụng cụ để Nguyễn Phú Trọng thiêu rụi những đối thủ chính trị tham nhũng. Nói về tham nhũng thì cán bộ đảng viên ai ai cũng tham nhũng. Kẻ nhiều người ít, cho nên việc bắt tham nhũng không khó khăn gì.

Ở bên Tàu, Tập Cận Bình triệt hạ đối thủ bằng chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”. Trái lại, bên ta thì Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch “Đả ruồi diệt hổ” mà ông ví von bằng hình ảnh lò thiêu để “hỏa táng”, tiêu diệt bè phái đối thủ chính trị mà cụ thể là nhóm Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang.

Tập Cận Bình đánh rắn phải đập đầu, từ Bạc Hy Lai đến Chu Vĩnh Khang. Họ Chu nầy là thủ lãnh hệ thống an ninh tình báo TQ.





Vì sao Nguyễn Phú Trọng không đả hổ trước rồi diệt ruồi sau?

Vì ông không có đủ quyền lực trong tay để làm theo quan thầy họ Tập bên Tàu. Ông Trọng đã giữ những chức vụ bên Đảng, rồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và cuối cùng là Chủ tịch Quốc hội. Những cơ quan không có quân trong tay. Ông Trọng e ngại nhất là sức mạnh của Bộ Công an, một bộ mà Nguyễn Tấn Dũng đã 10 cài cắm người vào đó, Ảnh hưởng của Trần Đại Quang cũng còn nhiều trong bộ nầy vì Trần Đại Quang đã có gần 10 năm nắm bộ nầy từ Thứ trưởng đến Bộ trưởng.

Truyền thông nhà nước ca ngợi ông là 'Người đốt lò vĩ đại' với chiến dịch chống tham nhũng của ông”. Thật ra, chống tham nhũng là chiêu bài để thực hiện việc đấu đá tranh giành quyền lãnh đạo đất nước.

Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về những tội ác của công an đã giết hại người dân vô tội trong đồn “côn an”.





2* Đấu đá tranh giành quyền lực trong đảng Cộng Sản Việt Nam

2.1. Đấu đá tranh giành quyền lực

Nguyễn Tấn Dũng là đối tượng chính mà Nguyễn Phú Trọng quyết đưa vào lò hỏa táng

Nguyễn Tấn Dũng và ba người con: Nguyễn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng





Tham nhũng đã có từ lâu rồi vì sao mãi đến bây giờ mới ra tay tích cực chống tham nhũng?

Nhiều vụ việc đã xảy ra từ nhiều năm trước mà đến nay mới đem ra xử. Đó là trước kia có ai đó chống lưng, bảo kê…đến nay mới đem ra xử vì những thế lực chống lưng đã bị ngã ngựa. Rõ ràng là bè phái tranh giành quyền lực. Đối tượng phải triệt hạ là những nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng 9 năm 9 tháng (Từ 27-6-2006 đến ngày 6-4-2016), nên đã cài cắm thuộc hạ trong phe nhóm của ông vào nắm những chức vụ quan trọng, nhất là trong ngành công an. Vì thế Nguyễn Phú Trọng đã tự cơ cấu mình vào Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm bí thư. Phó Bí thư là ông Lê Quý Vương. Ủy viên thường vụ gồm có: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc.

Theo nguyên tắc thì Bí thư Đảng ủy là chức vị cao nhất, như thế thì Nguyễn Phú Trọng phải dưới quyền của Tô Lâm. Điều nầy cho thấy Tô Lâm sẽ không còn ở vị trí cao hơn Nguyễn Phú Trọng. Nghĩa là sẽ cuốn gói ra đi. Một đi không trở lại.

Vào ngành công an để bứng gốc phe nhóm của Ba Dũng và Trần Đại Quang.

Tham nhũng của đảng CSVN là tham nhũng có hệ thống của cơ chế. Một hệ thống vận hành dựa trên tham nhũng thì bất cứ ai không tham nhũng thì sớm muộn gì cũng bị loại ra khỏi guồng máy. Số còn lại thì toàn là những tay tham nhũng. Có khác biệt là kẻ ít, người nhiều, khéo che đậy và nằm trong nhóm đang thắng thế mà thôi.

Vậy còn lâu mới không còn tham nhũng trong bộ máy cầm quyền của đảng CSVN.

2.2. Nguyễn Phú Trọng: ‘Công an phải bảo vệ Đảng’

Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ 72 của ngành Công an Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công an phải làm tốt “công tác bảo vệ Đảng”.

Ông Trọng cũng xác định công an là ngành gắn liền với sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. "Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết “còn Đảng, còn mình'."

Còn Đảng thì còn công an. Còn công an thì còn nhiều người dân vô tội chết trong đồn “côn an”. (từ ngữ của Dân Làm Báo)

3* Tham nhũng trong đảng Cộng Sản Việt Nam

Chứng cớ của tham nhũng

Hồ Chí Minh căn dặn “Không được đụng tới cây kim sợi chỉ của người dân”. Tư tưởng của cha nội đó hoàn toàn lỗi thời, lạc hậu. Các đồng chí ta ngày nay không ai đụng tới cây kim sợi chỉ của dân, vì nhà nhà đều không có kim chỉ. Cán bộ đảng viên chỉ đụng tới đất đai của người dân, tạo ra một khối “dân oan” lớn nhất lịch sử VN. Thêm nữa, họ còn đụng tới tài nguyên quốc gia, lâm sản, khoáng sản và các mỏ dầu khí.

Người không tham nhũng sẽ bị loại ra khỏi guồng máy. Đó là lý thuyết nhưng thực tế thì đâu có ai ngu dại gì mà không tham nhũng. Phải có biệt thự “hoành tráng” xe ôtô đắt tiền mới theo kịp các đồng chí trong cơ quan, ban ngành…

Trước đây, Chủ tịch nước Trần Đức Lương trả lời chất vấn của quốc hội, ông công nhận “chịu hy sinh đời bố để củng cố đời con”.

Cả guồng máy tham nhũng. Từ anh cảnh sát giao thông đến chủ tịch xã, bí thư huyện và các cấp trên nữa…mọi người đua nhau rút rỉa tài nguyên quốc gia và tiền bạc, đất đai của người dân.





3.1. Nguyễn Phú Trọng tham nhũng

1). Nguyễn Phú Trọng nhận hối lộ của Formosa

Võ Kim Cự đã cố vấn cho Formosa tặng Nguyễn Phú Trọng bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng nặng 50kg trị giá 55 tỷ 550 triệu đồng. Trọng nhận hối lộ nầy khi còn làm Chủ tịch Quốc hội.

Biệt thự Ciputra trong Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long

2). Nguyễn Phú Trọng nhận hai biệt thự của tập đoàn Ciputra (Indonesia)

Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long do tập đoàn Ciputra đầu tư 2.11 tỷ USD. Tập đoàn nầy đã tặng hai biệt thự cho Trọng khi làm Bí thư thành ủy Hà Nội. Và Trọng đã bán liền với giá 103 tỷ đồng. (Tương đương 5 triệu USD).





3.2. Trần Đại Quang tham nhũng

1). Trần Đại Quang nhận hối lộ của Dương Chí Dũng

Đinh Thế Huynh cho người tung lên mạng lời khai của Dương Chí Dũng, là Trần Đại Quang đã nhận hối lộ 30,000 USD thông qua Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, phụ tá của Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang.

2). Trần Đại Quang “cải lão hoàn đồng”

Ngoài tham nhũng ra, Trần Đại Quang còn mưu mô gian lận, không xứng đáng là cấp lãnh đạo quốc gia.

Phe Nguyễn Phú Trọng tố cáo Trần Đại Quang sửa năm sinh từ 1950 sang 1956 để đủ tuổi tham gia Bộ Chính trị.





3.3. Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng





1). Đơn tố cáo của Trịnh Xuân Thanh về việc ăn cắp dầu thô trên biển.

“Tôi tên là Trịnh Xuân Thanh

- Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu Khí.

- Phó chủ tịch UBND tỉnh hậu Giang.

- Đại biểu quốc hội khoá 2016-2021.

Trong suốt thời gian làm việc tại tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam , tôi đã phát hiện ra nhiều hành vi ăn cắp, bán dầu thô trên biển, nhưng vì tất cả các hành vi đó đều được bao che nên tôi sợ không dám tố cáo , vì tôi biết rằng nếu mình tố cáo thì chắc chắn sẽ bị thủ tiêu.

Từ ngày ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng và ông Đinh La Thăng lên làm chủ tịch tập đoàn Dầu khí thì khách hàng mua dầu khoảng 70% là Trung Quốc . Trong thời gian này giá dầu thô cũng leo lên rất cao, có lúc hơn 120 đô/thùng tức là khoảng 850 đô/tấn

"Chỉ tính trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng , mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm . Mỗi tấn tính rẻ 600 đô như vậy là băng đảng ông Dũng và Đinh la Thăng đã ăn gọn là 10x6x600 = 36 tỷ đô ." Trích đơn tố cáo của Trịnh Xuân Thanh.





2). Quy trình mua bán dầu trên biển

“Dầu thô từ các giàn khoan được bơm về các tàu chứa dầu: Chí Linh, Chi Lăng, Ba Vì, Vietsopetro 01 của VN …rồi sau đó được xuất bán cho các tàu chở dầu của nước ngoài vào mua dầu .

Đoàn cán bộ bán dầu gồm Công an, Hải Quan, Dầu khí, Đại lý tàu biển … đi từ trong bờ ra .

Vào những ngày biển êm thì đoàn này đi ra bằng máy bay trực thăng, đáp xuống các tàu chứa dầu VN, rồi sau đó chuyển qua tàu mua dầu bằng tàu dịch vụ của VN.

Với khách hàng mua dầu là Nhật hay Châu Âu thì chuyện mua bán sòng phẳng, có hoá đơn, chứng từ rõ ràng, theo giá dầu thế giới và tiền bán dầu được chuyển vào ngân hàng nhà nước, công khai minh bạch, có đóng thuế …và cũng không thể gian lận được.

Nhưng với khách hàng Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Ví dụ xuất bán 100.000 tấn dầu thì họ chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách ( dầu thô giá 100 đô/thùng thì họ trả bằng tiền mặt chỉ 50/đô/thùng và hai bên cùng có lợi). (Trịnh Xuân Thanh)

3.4. Đinh Thế Huynh tham nhũng

Huynh đã nhận nửa triệu đôla Mỹ của Trịnh Xuân Thanh.





4. Đòn “hỏa táng” của Nguyễn Phú Trọng

Trước hết đốt lò bằng củi khô, tức là hỏa táng những đàn em cấp thấp của Nguyễn Tấn Dũng. Khởi đầu bắt giam, tra khảo, móm cung, dụ dỗ lấy lời khai làm bằng chứng để buộc tội cấp cao hơn. Như vụ Đinh La Thăng, những đàn em của họ Đinh nầy trong tập đoàn dầu khí VN (PVN= PETROVIETNAM) đều bị bỏ tù. Lấy những lời khai của họ làm bằng chứng buộc tội Đinh La Thăng, ngay cả việc cố bắt cóc cho được Trịnh Xuân Thanh từ Đức về nước cũng để lấy chứng cớ buộc tội khiến cho họ Đinh nầy vô phương chối cãi. Đinh La Thăng đã bị đưa vào lò thiêu, xem như hỏa táng. Sự nghiệp tiêu tùng. Củi vừa vừa tiêu tùng làm cho lò thiêu nóng lên để chờ đưa củi tươi Nguyễn Tấn Dũng và các con lên “lò thiêu”. Đó là bài bản “đả ruồi diệt hổ” của Nguyễn Phú Trọng.





5. Đánh bạc trên mạng

5.1. Tổ chức đánh bạc online

Đường dây đánh bạc trên mạng internet xuyên quốc gia được thành lập hồi đầu năm 2017 do hai tên Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành. Trị giá giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trụ sở đặt tại một cơ quan thuộc Bộ Công an, số 10 đường Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội với cái tên nhập khẩu thiết bị công nghệ cao CNC (CNC=Computer Numerical Control). Tổ chức, che chở và bảo kê do nhiều tướng lãnh trong Bộ Công an.

5.2. Các tướng công an tổ chức và bảo kê đường dây đánh bạc

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ CA, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục Trưởng Cục Cảnh sát C-50 phòng chống tội phạm công nghệ cao.

1). Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Lợi dụng chức quyền, quyền hạn giúp đỡ cấp dưới trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet.

2). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã nhận 17 tỷ đồng của 'trùm' cờ bạc Nguyễn Văn Dương





- Thiết lập trang web VPN (VPN=Virtual Private Network), là trang mạng dùng để nối kết các máy tính (Computer) lại với nhau thông qua internet.

- Lập các trạm phát tuyến trái phép để thu và phát tín hiệu Wifi (Wireless Fidelity) là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, thu phát hình và âm thanh. Các trạm nầy được đặt tại các tỉnh biên giới như Quảng Ninh (Phục vụ con bạc người Hoa), Tây Ninh để nối kết với các sòng bạc tại Campuchia. Những con bạc gồm người Việt và người Trung Quốc.

- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nhận hối lộ 17 tỷ đồng của nhóm tổ chức đánh bạc.





5.3. Vì sao mà Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện điều tra vụ đánh bạc của các tướng lãnh tại Bộ Công an?

Những người cầm đầu cơ quan điều tra tội phạm mà phạm tội thì ai có tư cách điều tra đây? Bộ Công an đã giao cho Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ là Đại tá Đỗ Văn Hoành chỉ đạo điều tra các tướng lãnh CA phạm tội. Có lẽ ông đại tá nầy là người thân tín của ông Trọng. Vì đa số cán bộ lãnh đạo CA là những đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang.

5.4. Kết quả điều tra và khởi tố các can phạm

Ngày 19-3-2018, Bộ Công an phát đi thông báo về vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh khác nhau.

Cùng ngày 19-3-2018, Cơ quan An ninh Điều tra Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ CA, lên Phú Thọ để làm rõ một số việc liên quan đến đường dây đánh bạc.

Tính đến ngày 16-3-2018, có 83 bị can bị khởi tố, trong đó có 41 bị can bị khởi tố về việc tổ chức đánh bạc. 38 bị can về tội đánh bạc. 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền, 4 bị can về việc sử dụng internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó bắt giam 31 bị can. Cấm rời khỏi nơi cư trú 42 bị can. Cho bảo lãnh 2 bị can. Truy nã 8 bị can bỏ trốn. Điều đáng chú ý là trong 83 bị can có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố về những tội danh nêu trên.

Đường dây tổ chức đánh bạc nầy do tên Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979), Hoàng Thành Trung tổ chức và điều hành.

Cơ quan Điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản là 1,238.8 tỷ đồng, gồm 1,046.2 tỷ tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192.6 tỷ đồng, 12 chiếc xe hơi chưa định giá.





5.5. Vợ Trung tướng Phan Văn Vĩnh đòi hai phụ tá của TBT Nguyễn Phú Trọng trả lại 10 triệu đô la Mỹ về việc chạy chức, chạy tội.





Các trang mạng xã hội hiện nay đang lan truyền đến chóng mặt bức thơ của vợ Trung tướng Phan Văn Vĩnh đòi tiền 2 phụ tá thân cận của TBT Nguyễn Phú Trọng.





Trích bức thơ như sau:

Ngày thứ tư, 11 tháng 4, 2018





Kính gởi anh Hồ Mẫu Ngoạt và anh Lê Trung Hưng.

Anh Vĩnh đã bị tạm giam 2 ngày rồi. Ở tuổi 64 mà mang trọng bệnh, anh Vĩnh không biết còn có ngày gặp mặt lại vợ con hay không?

Trước kia Đảng Ủy Công an thông báo cho anh Vĩnh sẽ nghỉ hưu thì hai anh Ngoạt và Hưng tham mưu cho TBT Nguyễn Phú Trọng, và TBT ra quyết định cho anh Vĩnh tiếp tục giữ chức Tổng Cục Trưởng thêm một năm nữa. Khi đó anh Vĩnh rất vui. Để cám ơn, gia đình em đã trao cho anh Ngoạt 7 triệu đô la Mỹ và trao cho anh Hưng 3 triệu USD. Sau khi hết thời hạn một năm, hai anh Ngoạt và Hưng đã hứa sẽ bố trí cho anh Vĩnh làm trợ lý cho bộ trưởng Tô Lâm. Anh Vĩnh rất mừng. Chúng em trao cho anh Ngoạt 2 triệu USD, anh Hưng 1 triệu USD nữa.

Nhưng cuối cùng, việc chạy chức, chạy tội không thành.

Mong các anh thông cảm trả lại số tiền 10 triệu đô la để tôi chăm sóc anh Vĩnh ở trong tù.

Chào hai anh.

Phương Loan”





Bức thơ của vợ tướng Vĩnh cho thấy, đám phụ tá thân cận của Nguyễn Phú Trọng dùng chức vụ TBT Trọng để nhận hối lộ. Cũng có suy luận là ông Trọng nhận hối lộ qua các phụ tá. Trước kia, ông Trọng cũa đã có nhận hối lộ là 2 biệt thự và tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng.





Trung tướng mà còn đưa hối lộ nhiều lần, có thể đó là tiền đã nhận hối lộ vì ở chức vụ Tổng cục Trưởng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công An) rất dễ tham nhũng, đòi và nhận hối lộ. Trung tướng mà còn đưa hối lộ thì bảo sao các chức vụ nhỏ hơn không đưa hối lộ. Muốn có tiền đưa hối lộ thì phải cần tiền nhận hối lộ.





Đại đa số cán bộ đảng viên CSVN đều tham nhũng. Ông Trọng cũng không ngoại lệ.





6. Vũ Nhôm bị cáo tiết lộ bí mật nhà nước

6.1. Vài nét tổng quát về Vũ Nhôm

Phan Văn Anh Vũ biệt danh là Vũ Nhôm

Phan Văn Anh Vũ sinh ngày 21-11-1975, có biệt danh là Vũ Nhôm. Học hết lớp 11 rồi ra đi làm để giúp gia đình nghèo. Nhờ có nhiều tướng lãnh trong Bộ Công an chống lưng nên Vũ Nhôm trở nên trùm bất động sản ở Đà Nẵng, làm chủ tịch nhiều công ty và có cổ phần trong Đông Á Ngân hàng (DongABank). Biệt hiệu Vũ Nhôm là do trước kia đương sự có cửa hàng nhôm kính (kiếng) tức là dùng hợp kim nhôm làm khung kiếng, tiếng Anh là Aluminium and glass door frame, thay vì dùng khung gỗ, đặt ở cửa ra vào và cửa sổ.

Hợp kim nhôm dùng làm khung kiếng

Phan Văn Anh Vũ là Thượng tá tình báo Bộ Công an. Cháu của Trung tướng Phan Hữu Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Công an TC.5.

Vũ Nhôm có hai Chứng Minh Nhân Dân. Một thẻ mang tên Phan Văn Anh Vũ, cấp ngày 11-8-2009. Một thẻ mang tên Trần Đại Vũ cấp ngày 31-1-2000.

Vũ Nhôm cho biết, vợ của Trần Đại Quang “ép” Vũ Nhôm đổi họ, từ họ Phan sang họ Trần của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lấy tên là Trần Đại Vũ để đứng tên tài sản của Chủ tịch nước.





6.2. Những gốc bự bao che cho Vũ Nhôm

1). Gốc bự bao che cho Vũ Nhôm

Xét nhà Phan Hữu Tuấn

Phan Văn Anh Vũ là cháu rể của Trần Đại Quang. Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Tình báo Bộ Công an đã nghỉ hưu, là chú ruột của Phan Văn Anh Vũ. Ông tướng nầy đã giúp cho Vũ Nhôm thâu tóm nhiều dự án đất đai ở Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, Vũ Nhôm đưa hối lộ cho Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Xuân Anh.

Thần tượng quan thanh liêm Nguyễn Bá Thanh bị sụp đổ

Nguyễn Bá Thanh nhận một biệt thự “hoành tráng”của Vũ Nhôm. Nguyễn Xuân Anh nhận chiếc xe Toyota Avalon trị giá 2.6 tỷ đồng (117,000 USD), và 2 căn nhà số 45 và 47 đường Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng do Vũ Nhôm tặng.

Công an Đà Nẵng nhận 50 chiếc môtô Yamaha Exciter 150 phân khối và 4 môtô đặc chủng. Tổng cộng 54 chiếc môtô giá trên 4 tỷ đồng.

Yamaha Exciter 150 phân khối và môtô đặc chủng.

Vũ Nhôm được Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trung tướng Phan Hữu Tuấn chống lưng, lại lo hối lộ cho chính quyền và Công an Đã Nẵng như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Công an Đà Nẵng.

Được các tướng lãnh Bộ Công an bao che và dùng hối lộ nắm được chính quyền và công an Đà Nẵng, nên Vũ Nhôm trở thành ông trời con hét ra lửa, làm mưa làm gió ở Đà Nẵng.





2). Các quan chức có liên quan đến vụ Vũ Nhôm bị khởi tố

1. Trung tướng Phan Hữu Tuấn bị bắt giam vì “hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, tức là kế hoạch và danh sách những người tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về VN.

2. Nguyễn Xuân Anh. Bị cách chức Bí thư thành ủy TP/ĐN, bị loại ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN.

3). Về vụ án Vũ Nhôm, hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị khởi tố và bắt giam. Trần Văn Minh (2006-2011), Văn Hữu Chiến (2011-2014)

6.3. Vũ Nhôm bị bắt ở Singapore và bị trục xuất về Việt Nam

Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm), thượng tá tình báo Bộ Công an. Vũ Nhôm bị bắt ở Singapore với lý do đơn giản là sử dụng hộ chiếu giả vì tên nầy có 3 hộ chiếu mang tên khác nhau: một mang tên Phan Văn Anh Vũ, một mang tên Trần Đại Vũ, và một mang tên có quốc tịch Antigua và Barbuda. Đảo quốc nầy ở Trung Mỹ trong vùng biển Caribbean Sea. Dân số 100,963 người dân. Singapore và Việt Nam không có hiệp định dẫn độ, nên nước nầy trục xuất Vũ Nhôm về VN và cũng vì Vũ Nhôm có tên trong danh sách Đỏ của Interpol.

Ngày 3-1-2017, một tờ báo tiếng Việt ở Đức đưa tin “Nguyện vọng của Phan Văn Anh Vũ là tới Đức để khai báo kẻ chủ mưu cùng toàn bộ đường dây tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin.

Bộ Ngoại giao và Tư pháp Đức chấp nhận cho Vũ Nhôm nhập cảnh Đức thuộc diện tỵ nạn chính trị. Một luật sư của Vũ Nhôm người Đức cho biết, Vũ Nhôm được cho tỵ nạn vì quyền lợi của Đức.

Trong khi đó, các báo mạng xã hội (Facebook) VN đã khẳng định Vũ Nhôm có cả hồ sơ và bằng chứng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà Vũ Nhôm đưa ra như là một điều kiện để đổi lấy quyền tỵ nạn chính trị. Báo chí còn mô tả chi tiết, Vũ Nhôm đã tiếp xúc với sứ quán Đức ở Singapore để “khai sạch” mục đích xin được tỵ nạn chính trị ở Đức.

Công an Việt Nam bắt Vũ Nhôm về tội cố ý tiết lộ bí mật nhà nước.

Vũ Nhôm là một đại án vì đã có liên hệ đến kinh tế và chính trị khiến cho rất nhiều cán bộ cao cấp bị khởi tố và bắt giam.





7. Cán bộ cao cấp của đảng CSVN có phép tàng hình

Khi xuất hiện, khi biến mất không cho biết lý do. Trần Đại Quang biến mất hai lần, có lần hơn một tháng, người dân không biết Chủ tịch nước của mình đang ở đâu. Trường hợp của Đinh Thế Huynh cũng thế. Biến mất không kèn không trống. Trước đó Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng cũng vậy. Sau cùng đảng cho biết tất cả đều đi ra nước ngoài chữa bịnh. Người đi Nhật, người đi Pháp và người thì âm thầm đi dưỡng bịnh ở Phú Quốc, Kiên Giang. Phép biến hóa cho biết đó là đấu đá nhau để tranh giành quyền lực và để tham nhũng. Tất cả những nhân vật chóp bu của đảng CSVN hễ “đi trị bịnh” thì chắc chắn là bị cho ra rìa. Bay chức.

Cái đảng mắc toi, ôn hoàng dịch lệ nầy đã đến thời mạc vận rồi đó!





8. Hội nghi Trung ương 7 của Ban Chấp hành trung ương đảng CSVN

Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành TW đảng khóa XII dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay (2018). Chắc chắn là một hội nghị quan trọng là cơ hội để Nguyễn Phú Trọng sắp xếp lại nhân sự. Bãi bỏ một số cơ quan, nhất là ngành công an. Nhân sự trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư…và một số người phải ra đi trong đó có Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh.

8.1. Đinh Thế Huynh có thể bị hạ bệ

“Theo một nguồn tin khả tín từ Hà Nội thì việc ông Đinh Thế Huynh bị hạ bệ là vì trong vị thế Thường Trực Ban Bí Thư, ông đã nhận 500 ngàn đôla của ông Trịnh Xuân Thanh để vẽ đường cho Trịnh Xuân Thanh đi trốn. Đàn em ông Trọng khám phá ra được, họ cho ông Huynh uống thuốc loạn thần kinh để nói rằng ông Huynh mất trí nên nói sảng. Bởi vì ở vị trí Bí Thư Thường Trực Ban Bí Thư, ông Huynh nắm rất nhiều hồ sơ tối mật của các đồng chí của ông, cho nên sau khi hạ bệ, họ phải làm cho ông điên. Nên nói tầm bậy hay nói thật thì cũng không ai tin người điên”. (Lê Minh Nguyên-13-3-2018)

Giống như quan thầy Tập Cận Bình, mượn danh nghĩa chống tham nhũng để loại bỏ những đối thủ chính trị, chủ yếu là loại ra những đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang, Trọng đưa những đàn em thân tín vào những chức vụ quan trọng. Đó là cuộc đấu đá bè phái để tranh giành quyền lực. Tập Cận Bình “đả hổ diệt ruồi”, Nguyễn Phú Trọng “đả ruồi diệt hổ”

Những đồn đoán cho rằng Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, bộ trưởng công an Tô Lâm…và một số tướng lãnh phải ra đi.

8.2. Trần Đại Quang sẽ ra đi

Trần Đại Quang thế nào cũng bị cho ra rìa ở Hội nghị TW 7 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay (2018) với lý do bề ngoài là “vì sức khỏe”. Nhưng thật sự bên trong là Trần Đại Quang đã “cải lão hoàn đồng”, sửa năm sanh từ 1950 thành 1956. Rất dễ sửa, chỉ cần cho một cái râu trên số 0 thì nó thành số 6.

Trần Đại Quang đã nhận hối lộ 30,000 USD của Dương Chí Dũng, thông qua Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, phụ tá của Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang. Bằng chứng cụ thể là do chính miệng Dương Chí Dũng khai ra. Một lý do nữa là Tập Cận Bình không ưa Chủ tịch nước VN họ Trần nầy.

Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố: “Không bổ nhiệm các cán bộ có vấn đề sức khỏe và đạo đức”, cho rằng chỉ vào Trần Đại Quang.

Các nhà quan sát cho rằng khi Quang cuốn gói ra đi thì có thể Nguyễn Phú Trọng tạm thời giữ chức chủ tịch nước cho hết nhiệm kỳ. Đến Đại Hội XIII thì Trần Quốc Vượng sẽ trở thành chủ tịch đảng cũng là chủ tịch nước như bên Trung Cộng hiện nay. Nhất thể hóa. Cũng có dự đoán là ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, được cho là người có nhiều khả năng nhất sẽ đảm nhiệm vị trí này. Nhà báo Bùi Tín nêu nhận xét: “Nguyễn Phú Trọng chọn ông Nhân vì ông nầy nổi tiếng là “hiền lành”. Có thể nói là mềm yếu, người có ít ý kiến độc lập, chuyên môn vâng lời lãnh đạo” (Bùi Tín)





8.3. Tô Lâm cũng có thể cuốn gói đi theo Trần Đại Quang





Thượng tướng Tô Lâm * Đại tướng Trần Đại Quang





Có thể Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ cuốn gói đi theo Trần Đại Quang tại Hội nghị Trung ương 7.





Tô Lâm đã phục vụ dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, được Chủ tịch nước Trần Đại Quang phong chức thượng tướng. Bộ Công an phải chịu trách nhiệm về những vụ đào thoát ra nước ngoài, từ Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh và mới đây nhất là vụ Vũ Nhôm.

Trong một clip video tuyệt mật về bài nói chuyện của GS.TS. Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, nội dung dài 30 phút. “Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông…Bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặt, nó lôi kéo hàng trăm tên nầy đến hàng trăm tên khác. Lãnh đạo ngành Công an đang theo dõi, nắm chặt các phần tử cấu kết với bên ngoài. Đang có hàng trăm đối tượng lãnh đạo Việt Nam nằm vùng của nước đàn anh chúng ta”

https://www.youtube.com/watch?v=NV09xu1lC-I

Lãnh đạo ngành CA là ai mà có quyền theo dõi những lãnh đạo Việt Nam nằm vùng đó? Ám chỉ Bộ trưởng Công an, Tô Lâm.

Ông Thiếu tướng GS.TS nầy không am tường nội bộ trong đảng CSVN, và cũng không biết nội tình trong ngành công an của ông nên bị cách chức, cho nghỉ hưu non, và được binh lính của Tổng cục 2, tình báo Bộ Quốc phòng, giữ an ninh chung quanh nhà 24/24.

Một youtube của đài BBC cho biết Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đích danh Tô Lâm và 3 tướng khác phải ra đi trong Hội nghị Trung ương 7.

Bố trí nhân sự của Nguyễn Phú Trọng là đưa người mới theo phe nhóm của ông, mà Tô Lâm là người cũ. Vậy, cuốn gói theo Trần Đại Quang thì cũng dễ hiểu thôi.





8.4. “Tổng Bí thư phải là người miền Bắc và phải có lý luận”

Đó là tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng. Theo nghĩa thông thường, thì Tổng Trọng tuyên bố như thế để lộ cái ngu dốt, kỳ thị địa phương, chia rẻ dân tộc của người lãnh đạo đảng.

Nhưng trên thực tế, câu nói nầy được phát biểu trong cuộc tranh cử chức vụ Tổng bí thư đảng và chỉ thẳng vào Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng ông Ba Y tá là người ngu dốt, không có trình độ lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin. Mà thật ra, ai ai cũng biết, năm 13 tuổi Ba Dũng đi làm giao liên, rồi tham gia “cách mạng” làm y tá. Sau đó làm tiểu đội trưởng với cấp bậc trung sĩ. Như thế, có thì giờ đâu mà học với hành?

Trong tiểu sử, phần lý lịch ông khai có bằng cử nhân luật. Trong đảng có câu “Dốt bằng chuyên tu, ngu như tại chức”. Ông Dũng học tại chức. Một ký giả “người nước ngoài” chơi cắc cớ hỏi: “Thưa ngài, ngài tốt nghiệp đại học nào?” Trả lời “The U-Minh super jungle University of Camau”. “Diễn nôm”. “Đại học rừng U Minh Thượng, CaMau”





Nói thêm về những địa danh Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ.

Bắc Kỳ là địa danh mà vua Minh Mạng đặt ra vào năm 1834. Người Pháp kêu là Tonkin. Trung Kỳ là tên gọi mà vua Minh Mạng đặt ra vào năm 1834. Pháp gọi Annam. Vua Minh Mạng đặt phần đất tận cùng phía nam là Nam Kỳ vào năm 1832. Pháp gọi Cochinchine.

Chính sách chia để trị, Việt Nam bị cắt thành 3 xứ riêng biệt. Nam Kỳ là xứ thuộc địa do Pháp trực tiếp cai trị. Trung Kỳ và Bắc Kỳ là 2 xứ bảo hộ do triều đình Huế và các quan lại bù nhìn của Pháp.





9. Nguyễn Phú Trọng không phải là người tốt

1. Mượn danh nghĩa chống tham nhũng để đấu đá nhau tranh giành quyền lực. Đúng là bản sao của quan thầy Tập Cận Bình ở Trung Quốc.

2. Tay đã nhúng chàm. Nhận hối lộ 2 biệt thự và tượng HCM nặng 50kg bằng vàng ròng.

3. Tội nặng nhất là tội bán nước, mãi quốc cầu vinh. Đã ký rất nhiều văn bản đặt nhà nước VN vào thành một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Vừa qua, Trọng đã ký 15 văn bản đặt các bộ, cơ quan VN vào sự quản lý của Trung Cộng. Đài truyền hình VN phải chiếu những phim do Trung Cộng đưa sang.

Ngày xưa Lê Chiếu Thống, Trần Ích Tắc mãi quốc cầu vinh, ngày nay Nguyễn Phú Trọng bán nước cầu an bằng cách triệt hạ những đối thủ chính trị.

Bác Trọng ơi! Sao bác bê bối, bệ rạc quá vậy? Sao bác không noi gương những anh hùng dân tộc ta như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo… để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc.





10. Đảng của Nguyễn Phú Trọng có “truyền thống” bán nước.

1. Chia rẻ dân tộc

Đảng CSVN chia dân tộc VN ra nhiều thành phần, nhiều giai cấp, gây hận thù để giết nhau một cách hợp pháp. Đưa vũ khí cho thành phần ba đời bần cố nông để sát hại đồng bào của mình trong “Cải cách ruộng đất”. Khẩu hiệu “Trí phú, địa hào-đào tận gốc trốc tận rễ”

2. Đảng CSVN cướp của giết người

Sau 1975, cướp tài sản của những thương gia, đưa họ vào các trại tù cải tạo, đưa gia đình họ đến những vùng khỉ ho cò gáy được gọi là “vùng kinh tế mới”.

Một điều mỉa mai buồn cười là cướp tài sản của tư bản để trở thành tầng lớp tư bản đỏ như hiện nay.

3. Tội bán nước

Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng bán nước có văn tự. Đó là công hàm ngày 14-9-1958 giao HS/TS cho Trung Cộng.

“Ra trận cấm nổ súng” đó là lịnh của Đảng ban ra trong trận gọi là Hải chiến Trường Sa vào ngày 14-3-1988.

Tại Hội nghị Thành Đô ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, đảng CSVN năn nỉ xin Trung Cộng chấp nhận VN làm một khu sắc tộc tự trị như Mãn, Tạng, Hồi, Mông thuộc chính quyền TW ở Bắc Kinh. Nguồn gốc của cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao.

Tổng Bí thu Lê Khả Phiêu bị sập mỹ nhân kế, chơi gái Trung Cộng tên Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang), bị bắt chẹt nên phải ký những hiệp ước dâng 11,326 km2 vùng biển ở Vịnh Bắc Bộ. Dâng đất ở thác Bản Giốc cho Tàu khựa một diện tích khá lớn. Người dân có câu chỉ ông Phiêu ”sướng con koo, mù con mắt”

“Các vua Hùng có công dựng nước, Đức Trần Hưng Đạo có công giữ nước để bác cháu ta tha hồ bán nước”.





11. Đảng của ông Trọng tàn phá đất nước, hủy diệt truyền thống đạo đức của dân tộc

1. Tàn phá đất nước

Cán bộ đảng viên CSVN ăn cắp, rúc rỉa tài nguyên quốc gia từ lâm sản, hải sản, khoáng sản đến các mỏ dầu khí của VN. Cho Trung Cộng thuê rừng đầu nguồn để khai thác lâm sản, khoáng sản và để lập những căn cứ chiến lược không chế VN, buộc phải luôn luôn nằm trong bàn tay của quan thầy Trung Quốc.

2. Hủy diệt truyền thống đạo đức dân tộc

Dưới 70 năm cai trị của đảng CSVN, đạo đức dân tộc bị hủy hoại, tàn phá đến tận cùng. Đa số mất tính người, mất tình người. Con buôn thản nhiên, vô tư bỏ chất hóa học độc hại vào các loại thực phẩm, mục đích kiếm tiền mà chết ai nấy bỏ.

Còn nhiều tổ chức lừa gạt hoặc bắt cóc trẻ em và phụ nữ bán ra nước ngoài làm nô lệ lao động hoặc nô lệ tình dục. Nạn buôn người (Human trafficking) ở VN tiếp tục gia tăng.

Nhân phẩm phụ nữ VN đứng vào hạng chót ở Hàn Quốc, Đài Loan…

Có câu “Loài người bắt đầu từ thời kỳ đồ đá, tiến lên đồ đồng và ngày nay VN đang ở thời kỳ đồ đểu”.





12. Kết luận

Đòn đốt lò của Nguyễn Phú Trọng lợi hại thật. Từ dưới đánh lên, tuy chậm mà chắc. Tiêu diệt bọn đàn em thân tín, từng bước cô lập làm cho đối thủ như cua gãy càng, hồi hộp chờ đến phiên mình bị đưa vào lò hỏa táng. Củi tươi cũng phải cháy thôi.

Thật ra cha nội nầy không phải là người tốt. Tội nặng nhất là tội bán nước.

Đảng còn thì công an còn. Công an còn thì người dân vô tội cũng còn chết trong đồn “côn an”.





Trúc Giang

Minnesota ngày 6-5-2018