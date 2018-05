Trường Sa, Mỹ Sơn, Cán Bộ Nhậu, Các Mác...

Xuân NiệmHiển nhiên là Trung Quốc muôn khống chế toàn bộ Biển Đông... Vũ khí gắn trên các đảo nhân tạo chủ yếu là tấn công, không phải loại riêng để phòng thủ.Bản tin RFI ghi rằng: Với việc triển khai tên lửa trên ba đảo nhân tạo ở Trường Sa, Trung Quốc như vậy là đã vượt qua một ngưỡng mới tiến đến việc kiểm soát hoàn toàn Biển Đông, nhất là vì những tên lửa này được cho là nhằm mục đích tấn công, chứ không hề mang tính phòng thủ hay tự vệ.Theo kênh truyền hình Mỹ CNBC, loại tên lửa mà Trung Quốc bố trí trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn là tên lửa chống hạm YJ-12B, có thể bắn trúng tàu thuyền trong phạm vi 400 km, và tên lửa địa đối không tầm xa HQ-9B, có thể bắn hạ các phi cơ hay tên lửa trong phạm vi 200 km. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bố trí các tên lửa ở khu vực Trường Sa. Các hệ thống tên lửa tương tự đã được Bắc Kinh lắp đặt ở quần đảo Hoàng Sa.Trong khi đó, bản tin VnExpress ghi nhận: Chuyên gia khảo cổ lo ngại 'di tích Mỹ Sơn bị khai quật nham nhở'...Chuyên gia khảo cổ Việt Nam và Ấn Độ có ý kiến trái chiều về việc khai quật, trùng tu di tích Mỹ Sơn ở Quảng Nam.TS Nguyễn Tiến Đông - Trưởng phòng nghiên cứu khảo cổ học đô thị (Viện khảo cổ học Việt Nam) phản ánh, dịp cuối tháng 4 ông đi thăm di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) và rất ngạc nhiên, bất bình khi thấy các tháp Chăm ở đây được khai quật, trùng tu sai cách.Bản tin VietnamNet kể: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói về việc cán bộ nhậu nhiều hơn làm việc.Báo An Ninh Thủ Đô viết: Ngày 4-5, phát biểu tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh trong lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (5-5-1818-5-5-2018), Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi Karl Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời hiện đại, chủ nghĩa Marx là công cụ để Trung Quốc đi đến tương lai thắng lợi.Thiệt là khủng hoảng, nếu Hà Nội mà nghe lời Tập Cn Bình, lèo lái cả nước theo chân Các Mác là sẽ thê thảm thêm 100 năm nữa.Bản tin TTXVN ghi nhận: Theo Cục Thuế Đồng Nai, đến thời điểm này, có hàng trăm doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, phá sản, có chủ bỏ trốn trên địa bàn Đồng Nai đang nợ tiền thuế gần 850 tỷ đồng.Theo Cục Thuế Đồng Nai, đến thời điểm này, có hàng trăm doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, phá sản, có chủ bỏ trốn trên địa bàn Đồng Nai đang nợ tiền thuế gần 850 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp trong nước nợ hơn 750 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nợ trên 93 tỷ đồng.Báo Đấu Thầu kể: Cà Mau phạt nhà thầu hơn 412 triệu đồng vì chậm tiến độ.Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt nhà thầu - Công ty CP Xây dựng Hòa Dương (Nhà thầu Hòa Dương), với tổng số tiền xử phạt là 412.038.153 đồng.Báo Lao Động kể: Trên 21.000 hộ dân thiếu nước ngọt trầm trọng ở Cà Mau.Ông Nguyễn Hạnh Phúc - GĐ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau - cho biết, hơn 21.000 hộ chưa chủ động nguồn nước sinh hoạt mùa khô. Dù trung tâm đã xây dựng một số công trình, đưa nước sạch đến khoảng 44% hộ dân nông thôn trên địa bàn, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu bà con. Hiện nhiều hộ dân ở các huyện Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.Đáng chú ý, chỉ riêng ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, hàng ngàn hộ dân đang trong tình trạng không còn nước sinh hoạt. Hàng loạt những lu, khạp, dụng cụ trữ nước đã gần như hết nước.Báo Nông Nghiệp VN kể chuyện Bình Định: 7.600ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước...Báo Dân Tộc và Miền Núi kể: Diêm dân Phú Yên gặp khó vì muối được mùa nhưng rớt giá....Thị xã Sông Cầu là địa phương có diện tích muối lớn nhất tỉnh Phú Yên với 183 ha và sản lượng hàng năm đạt từ 11.000 tấn đến 16.000 tấn. Nếu năm 2017 giá muối từ 1.000 đồng/kg trở lên thì nay chỉ còn 600 đồng/kg.Do muối rớt giá nặng nên năm nay diện tích làm muối ở Sông Cầu giảm xuống còn khoảng 130 ha. Diện tích muối còn lại diêm dân đành bỏ hoang hoặc cải tạo làm hồ nuôi các loài thủy sản.Báo Xã Luận kể: Ngày 2-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cô gái bị người đàn ông đánh tại TP. Vũng Tàu.Trong clip, hai người cãi nhau giữa đường. Sau đó người đàn ông bất ngờ túm tóc, lấy chân đạp vào cô gái trước mặt trẻ em. Hai em nhỏ ngồi trên xe ngơ ngác.Khoảng vài giây sau, một người đàn ông nước ngoài đi ngang thấy chuyện liền xuống xe máy, túm lấy tay người đàn ông, kéo vào chỗ khác nói chuyện.TTXVN kể chuyện Hà Giang: Bắt tạm giam đối tượng mang quan tài đi đòi nợ...Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang), cho biết ngày 3/5, Công an huyện Bắc Quang đã khởi tố và bắt tạm giam hai tháng đối với bị can Phạm Hồng Giang (29 tuổi, thường trú tại tổ 6 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra.