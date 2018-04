TC Bắt Nghi Can Đốt Quán Karaoke Làm 18 Người Chết

BEIJING - Cảnh sát Hoa Nam đã bắt người đàn ông bị nghi là thủ phạm phóng hoả đốt quán karaoke gây thiệt mạng 18 người tại thành phố Qingyuan thuộc tỉnh Gangdong.Bản tin phóng lên mạng Weibo cho biết: đám cháy bắt đầu sau 12 giờ khuya tại ngôi nhà 3 tầng gồm quán karaoke cũng làm 5 người khác bị thương.Công an xác nhận nghi can tên Liu Chunlu đã bị bắt sau khi nhà chức trách treo giải thưởng 200,000 yuan (bằng 31,700 MK).Tin của đài truyền hình trung ương CCTV phổ biến qua mạng cho biết nghi can dựng xe 2 bánh gắn máy chắn lối ra vào quán KTV trước khi châm lửa.Phòng an ninh địa phương cho biết: nghi can bị phỏng ở hông.Không thấy tin về động lực gây án – nhưng CCTV loan báo có đấu khẩu trước đó.