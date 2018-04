Microsoft Translator Có Thể Giúp Dịch Thuật Lúc Offline

Dù các ứng dụng dịch thuật vẫn hoạt động được khi offline, chúng không thể sử dụng những thuật toán phức tạp trong đám mây để hỗ trợ việc dịch. Nhưng ứng dụng Microsoft Translator trên Amazon Fire, Android và iOS sẽ khắc phục được vấn đề.Khoảng giữa tháng 04/2018, Microsoft Translator đã có thể hỗ trợ dịch thuật offline, trên mọi điện thoại hiện đại và dường như không cần có chip tuỳ chỉnh AI. Arul Menezé từ Microsoft cho biết những gói dịch mới tốt hơn đáng kể, và có thể cung cấp khả năng dịch giống người hơn những gói dịch trước.Bản cập nhật gói ngôn ngữ mới chỉ chiếm một nửa chỗ dung lượng so với các gói cũ, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Trung giản thể, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Thái. Các ngôn ngữ khác sẽ được cập nhật sau.Tuy nhiên, do khả năng vẫn còn một số hạn chế so với việc sử dụng trung tâm dữ liệu để xử lý tác vụ dịch thuật, vì thế, khi offline, người dùng có thể sẽ gặp phải một số bản dịch không được hay như khi dịch online. Microsoft hứa hẹn là sự khác biệt về chất lượng giữa bản dịch online và offline dường như là không thể nhận ra.Với bản cập nhật mới, Microsoft cũng sẽ cung cấp những tính năng offline khác cho các nhà phát triển ứng dụng trên Android. Các ứng dụng có thể chạy ứng dụng Microsoft Translator trên nền, dịch và hiển thị cho người dùng. Nếu người dùng đang offline, nó sẽ sử dụng các bản dịch offline, còn nếu người dùng online, nó sẽ gửi các tác vụ dịch đến đám mây của Microsoft.Nguoivietphone.com.