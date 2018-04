Nga Dọa Nổ Chiến Tranh Với Mỹ Nếu Syria Bị Đánh; Mỹ: Assad Đã Dùng Vũ Khí Hóa Học 50 Lần

LIÊN HIỆP QUỐC - Đại diện của Nga tại LHQ hô hào Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây tự chế để không tấn công Syria – nhưng ĐS Vassily Nebenzia không loại trừ cơ nguy phát sinh chiến tranh giữa Washington và Moscow.Lên tiếng trong 1 phiên họp kín tại HĐ Bảo An họp theo yêu cầu của Bolivia, ông Nebenzia nói tình hình là nguy hiểm hơn vì hiện có quân nhân Nga tại Syria. ĐS Nga nhấn mạnh “Ưu tiên tức thời là tránh chiến tranh – hy vọng không là tình thế bất khả lùi”.Khi nhà báo hỏi về họa chiến tranh, ông Nebenzia mô tả các thông điệp từ Washington là “rất hiếu chiến”.Nga yêu cầu HĐ Bảo An họp trong ngày Thứ Sáu về Syria và đề nghị TTK Guterres thuyết trình.Mặt khác, để tránh leo thang, Thụy Điển hô hào TTK Guterres đưa 1 phái bộ giải giới cấp cao tới Syria để giải quyết dứt khoát vấn đề vũ khí hoá học.Các nguồn tin ngoại giao cho hay: phản ứng của các thành viên HĐ Bảo An là thiếu sốt sắng.ĐS Nebenzia cảm ơn đại diện Thụy Điển và nói “Đó không là ưu tiên tức thời”.Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley tố cáo Nga nói dối và che chở cho đồng minh, là chính quyền của TT al-Assad, mà bà nói là đã sử dụng vũ khí hoá học ít nhất 50 lần trong 7 năm chiến tranh vừa qua.