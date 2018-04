Phát Cơm Chay Từ Thiện, Nghiêu Chết, Phá Hoa Màu

Xuân NiệmThế giới này vẫn còn đẹp một phần nhờ những tấm lòng vàng thánh thiện luôn luôn nghĩ, nói và làm vì người khác, những bữa cơm chay từ thiện tại Sài Gòn là biểu hiện quý giá của nghĩa cử cao đẹp này, như báo Người Lao Động cho biết hôm 12 tháng 4 như sau.Cách chân cầu Rạch Cây, quận 8, TP HCM vài chục mét, có một quán cơm 5.000 đồng của cô Phan Phong Ly (60 tuổi) hoạt động từ lâu. Trong những ngày qua, cô Ly và nhóm thiện nguyện nấu khoảng 500 suất cơm chay phát miễn phí trong vòng 49 ngày, tổng cộng là 24.500 suất.Tất cả bắt nguồn từ sau bi kịch cháy chung cư Carina hôm cuối tháng 3. Trong số 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy này, có 3 người là trong gia đình cô Ly. Đó là con dâu, cháu ngoại và em trai con dâu. Riêng người con trai của cô Ly may mắn thoát chết trong vụ cháy này nhưng hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện do bị tổn thương não.Theo cô Ly, số tiền nấu cơm chay từ thiện lấy từ tiền đền bù trong vụ cháy chung cư Carina. Nhiều người nghe tin hoàn cảnh gia đình tang thương cũng như tấm lòng của cô Ly đã đến quán cơm, cùng nhau phụ giúp, chia sẻ nấu cơm chay từ thiện.Vụ cháy chung cư Carina tại quận 8, xảy ra hồi rạng sáng 23-3 đã cướp đi sinh mạng của 13 người, cho đến nay vẫn để lại nhiều nỗi đau xót. Hiện nhiều gia đình nạn nhân vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.Nhưng ở đời thường con người không phải lúc nào cũng gặp may mắn và thành công, như trường hợp các nông dân ở Hà Tĩnh điêu đứng vì bất ngờ nghiêu chết trắng bãi, theo bản tin của báo Người Lao Động cho biết.Nghêu do các hộ dân nuôi ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nuôi bất ngờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, thiệt hại về kinh tế lên tới hàng trăm triệu đồng.Ông Phạm Ngọc Dũng (64 tuổi, trú tại xóm 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; chủ bãi nghêu ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng, xã Cẩm Lĩnh) ngày 11-4 cho hay: "Vào tháng 7-2017, gia đình tôi nuôi 2,7 ha nghêu ở khu vực Cồn Vạn, thả nuôi 3,1 tấn nghêu giống, với tiền vốn mua con giống hết gần 200 triệu đồng. Thế nhưng, gần đến mùa thu hoạch, chưa kịp mừng thì từ hơn 1 tuần nay không hiểu vì sao mà cả bãi nghêu bỗng dưng bị chết trắng hàng loạt. Thấy nghêu chết từng ngày mà đắng lòng quá các chú ơi".Tính đến thời điểm hiện tại, ước lượng số nghêu bị chết là gần 2 tấn, với thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Nghêu chết trắng bãi đã chiếm đến 70%-80%. Hiện gia đình còn phải vay mượn một khoản tiền khá lớn để thuê nhân công về nhặt, cào số nghêu chết đem đi đổ bỏ để xử lý môi trường, với giá một người dao động từ 120.000-170.000 đồng/ngày. Từ sau khi nghêu chết đến nay, gia đình đã thuê 5-7 lao động nữ.Cùng chung hoàn cảnh với gia đình ông Dũng, hiện tại nhiều hộ dân nuôi nghêu trên khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đối mặt với nguy cơ trắng tay, vì hàng tấn nghêu nuôi đến mùa thu hoạch đột nhiên chết hàng loạt phải đem đổ bỏ.Không chỉ nghêu chết gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng, mà hàng ngày người nuôi còn phải bỏ ra kinh phí khá lớn để thuê các lao động về nhặt, cào số vỏ nghêu đã bị chết đem đi đổ bỏ thành từng đống để xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường vùng nuôi.Trên đời có người tốt thì ắt cũng có kẻ xấu như bản tin của trang mạng Một Thế Giới hôm 12 tháng 4 cho biết về vụ 8 sào hoa màu tự nhiên bị nhổ bật gốc tại tỉnh Thanh Hóa như sau.Dư luận đang xôn xao về 8 sào rau màu của 2 nông dân Phạm Văn Định và Phạm Quang Lục (trú tại thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị kẻ gian phá hoại, gây hư hỏng toàn bộ.Ông Phạm Văn Định cho hay, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 9.4, khi ra thăm đồng thì phát hiện ngọn mướp có hiện tượng héo. Khi xuống kiểm tra thì phát hiện toàn bộ ruộng rau đã bị kẻ gian nhổ bật gốc.“Sự việc nghiêm trọng nên tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương, CA xã và sáng nay, cán bộ ở huyện cũng về điều tra vụ việc”, ông Định nói.Anh Phạm Quang Lục cũng cho biết, gia đình anh có 4 sào rau màu bị kẻ gian phá hoại. “Trong tổng số 8 sào rau có 3 sào mướp đắng, 3 sào mướp Nhật, 2 sào mướp canh đang đến độ thu hoạch. Khi tôi phát hiện ra thì 90% vườn cây trong vườn đã bị nhổ”."Chúng tôi đã đầu tư 40-50 triệu cho 8 sào rau này. Nếu không bị phá hoại có thể thu về từ 10-15 triệu đồng/sào. Gia đình tôi sống dựa vào vườn rau, sống không có tư thù với ai mà giờ bị phá sạch”, anh Định chua xót nói.Theo anh Lục, thiệt hại từ vườn rau bị phá ước tính hơn 100 triệu đồng. “Chúng tôi rất bức xúc vì sự việc này. Rất mong các cơ quan điều tra sớm là rõ để tìm ra thủ phạm”, anh Lực nói.Phá hoại hoa màu của người khác vì tư thù hay vì cạnh tranh nghề nghiệp đều là hành vi tạo ác nghiệp sẽ khó tránh quả báo xấu vậy. Sao không đi làm việc thiện để được sống hạnh phúc và an lành?