Nga Lập “Công An Du Lịch” Để Bảo Vệ World Cup

MOSCOW - Để tăng cường an ninh World Cup, thẩm quyền an ninh liên bang Nga đang tuyển mộ 1 số ứng viên nam và nữ biết bắn súng và biết đàm thoại căn bản bằng tiếng Anh. Bộ trưởng nội vụ Vladimir Kolokoltsev cho biết : ứng viên biết tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa cũng đuợc ưu đãi.Thẩm quyền an ninh các cấp đang ưu tư về số cổ động viên của 32 nước tham gia tranh tài từ ngày 14-6 đến ngày 15-7, bởi số người nói tiếng Anh tại thủ đô Moscow cũng như tại thành phố St Petersburg là không nhiều trong lúc khách sạn, nhà hàng chuẩn bị cơ hội chỉ thấy 1 lần trong đời.Phát ngôn viên Irina Volk của cảnh sát nói “Nếu cần, những người đuợc tuyển vào đội công an du lịch có thể đuợc học thêm ngoại ngữ”.Volk cho hay “công an du lịch” biết ngoại ngữ sẽ đuợc huy động tại 11 thành phố từ ngày 25-5.Chính quyền Nga bắt đầu chiến dịch chinh phục du khách với thế vận hội Sochi 2014 – nhà báo cho biết “công an du lịch” bắt đầu tuần tiễu khu vực Moscow từ 4 năm.