Lái Xe Tải Tại Mỹ Lương Tăng Nhờ Thiếu Nhiều Tài Xế

Tiền lương đang thay đổi đối với những tài xế xe tải tại Mỹ khi kỹ nghệ vận chuyển hàng hóa chật vật với thiếu hụt tại xế và nhu cầu dịch vụ chuyên chở gia tăng.Nghiên cứu gần đây bởi American Trucking Associations đối với hơn 100,000 nhân viên và nhà hợp đồng cho thấy lương trung bình của tài xế xe tải Mỹ đã gia tăng khoảng 15% tới $53,000 từ năm 2013 tới năm 2017. Tiền lương cho tài xế xe tải tư đã nhảy vọt 18% tới hơn $86,000. So sánh, lương trung bình một giờ đối với các công nhân tư tại Hoa Kỳ gia tăng khoảng 10% trong cùng thời kỳ nói trên, theo Phòng Thống Kê Lao Động cho biết.Thị trường đầy cứng của kỹ nghệ này đang thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp thêm những gói lợi ích cạnh tranh. 90% các công ty chuyên chở hàng hóa cho tài xế ngày nghỉ có lương, trong khi 4/5 công ty vận tải tư cho chương trình tiết kiệm hưu trí 401(k) và tiền bù tương đương số tiền nhân viên tiết kiệm, theo nghiên cứu này cho biết.“Các công ty vận tải đang phản ứng các mối quan tâm về sự thiếu hụt tài xế bằng cách tăng lương và biến công việc thêm lôi cuốn hơn,” theo Bob Costello, kinh tế gia trưởng tại ATA cho biết. “Tôi tiên liệu rằng khuynh hướng này tiếp tục khi nhu cầu cho các dịch vụ xe tải gia tăng khi nền kinh tế của chúng ta phát triển.”Lương tài xế xe vận tải càng cao thì càng làm thiệt hại một số công ty có nhiều hóa đơn chuyên chở hàng hóa.Công ty Amazon.com đang có chi phí chuyên chở cao hơn, và không phải chỉ mình nó chống cự lại với giá cả chuyên chở ngày càng đắt đỏ. Hershey cho biết họ dự đoán sẽ chi tiêu nhiều hơn cho chuyên chở hàng hóa trong năm 2018, trong khi công ty gà vịt Sanderson Farms Inc. và Homel Foods Corp thì nói rằng chi phí chuyên chở của họ đang gia tăng. Các công ty Tyson Foods, Kellog, và McCormick & Co cũng cho biết chi phí chuyên chở hàng hóa đang gia tăng.