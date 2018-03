Những Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Khóa 4/71 An Lộc Hội Ngộ

Lê Bình





Sau mùa Đông, khi hoa lá đâm chồi nẩy lộc mới, Xuân về, Khóa An Lộc trường Võ Khoa Thủ Đức rộn ràng chuẩn bị cuộc họp khóa. Năm 2018 là lần thứ 10 hội ngộ đã được tổ chức tại Nam California.





Vào lúc 5:00pm ngày thứ Bảy 24/3/2018 các cựu SVSQ khóa An Lộc đã tổ chức buổi hội ngộ Kỳ Thứ 10 tại Majectic Seafood Restaurant, Westminster, CA. Có 240 người tham dự. Trong số đó có một số cựu cán bộ chỉ huy các đại đội khóa sinh của khóa hiện diện: Ông bà Ninh Xuân Đức, Ông bà Nguyễn Thành Một, Ông Trần Huy Quang, Ông Tạ Văn Súy, Ông Trần Anh Tú và một số thân hữu, chiến hữu các quân binh chủng. Đặc biệt có sự tham dự của Duke Nguyễn, Ứng cử viên Sheriff quận hạt Orange County, là con trai của một cựu SVSQ khóa An Lộc.





Trước khi buổi họp mặt khai mạc, khu thương mại rộng lớn đã tràn ngập và rực sáng màu sắc của các bộ quân phục; màu áo hoa rừng của các quân binh chủng VNCH đi bên cạnh những tà áo dài tha thước. Tiếng chào xen lẫn trong tiếng cười, tình chiến hữu hiện rõ trong những các bắt tay, ôm nhau thật chặt. Trong phòng tiếp tân tại đại sảnh nhà hàng, BTC có tường trình 9 lần họp mặt trước đây và việc tương trợ đồng môn trong những năm qua. Theo kết quả được ghi trên danh sách, người ta ghi nhận khóa An Lộc đã giúp đỡ anh em TPB hơn $20,000 trong nhiều năm qua.

Lễ Chào Cờ, đặt vòng hoa tại Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ​







Lễ chào cờ khai mạc diễn ra lúc 6:00pm do cựu SVSQ Lê Văn Thuận điều khiển. Toán Quốc Quân Kỳ do các cưu SVSQ của khóa đảm trách. Nhạc hiệu, nhạc khai quân hiệu rền vang, mọi người đứng nghiêm trang chào đón toán Quốc Quân Kỳ vào vị trí giữa hai hàng quân dàn chào. Quốc ca Hoa Kỳ, VNCH trỗi lên, và một phút mặc niệm. Sau đó, Trưởng Ban Tổ Chức, Mũ Xanh Phan Văn Đuông, đọc diễn văn khai mạc. Ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả đồng môn, gia đình, và quan khách tham dự. Ông mở đầu: “Thay mặt Ban Tổ Chức Hội Ngộ 10, xin chân thành cảm ơn quí quan khách, hội đoàn, sĩ quan cán bộ TĐ 3 LĐ/SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức, quí SVSQ khóa 4/71 và quí phu nhân đến tham dự…” Sau đó ông cho biết chủ đề của Hội Ngộ 10 là “An Lộc Vẫn Còn Đây”. Ông nói tiếp: “Hơn 46 năm trước đây hơn 1,500 Sĩ Quan (SQ) được đưa đến các chiến trường An Lộc, Trị Thiên, Kontum đầy khói lửa, có những SQ về đơn vị tác chiến chưa lãnh, chưa mặc màu áo binh chủng đã ngã gục trước khi trình diện đơn vị trưởng. Khóa 4/71 mãn khóa đúng vào thời điểm chiến cuộc khốc liệt của "Mùa Hè Đỏ Lửa" Tình hình lúc bấy giờ đang rất sôi động ở các mặt trận An Lộc, Ban Mê Thuột, Kontum và nhất là Quảng Trị. Các đơn vị đều bị thiếu hụt sĩ quan đang cần bổ sung và 1517 tân sĩ quan của khóa 4/71 là một đáp ứng kịp thời cho nhu cầu chiến trường.

Khóa 4/71 SQTB mãn khóa ngày 29/7/1972 và được đặt tên là khóa An Lộc. Hôm nay khoảng 10% SQ còn lại đã về đây từ các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Việt Nam về tham dự điểm danh ai còn ai mất…” Và mục đích của cuộc hội ngộ, ngoài những buổi họp mặt vui vẻ, còn là tổ chức “giúp tương trợ các anh em Thương Phế Binh đồng môn kém may mắn còn ở lại quê nhà.”





Sau đó, Phó BTC, cựu SVSQ Hứa Hiền Phong sơ lược tiểu sử của khóa. Theo đó, Khóa 4/71 được đặt tên là Khóa An Lộc, nhập ngũ năm 1971 và ra trường ngày 29/7/1972. Khóa 4/71 SVSQ/TBTĐ chính thức khai giảng ngày 7/02/1972 quy tụ 1,517 Tân khóa sinh thuộc đủ loại thành phần xã hội. Các Tân khóa sinh đã thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung 10 tuần lễ trước khi đến Trường Bộ Binh Thủ Đức ngày 1/02/1972.





Sau phần nghi lễ, chương trình văn nghệ bắt đầu với bài ca Việt Nam Việt Nam, tiếp theo sau là hợp ca do các phu nhân với chiếc áo dài màu xanh nước biển đậm trình bày nhạc phẩm Có Những Người Anh.

Lễ Chào Cờ Khai Mạc Tiệc Hội Ngộ (H.520)

Cựu SVSQ Phan Văn Đuông Chào Mừng Quan Khach và Đồng Môn tham dự (H.563)







Nhà hàng rộn rã tiếng cười, máy ảnh chớp nháy liên tục. Dạ tiệc dọn ra, mọi người vừa thưởng thức chương trình văn nghệ và dùng bữa ăn tối và dạ vũ. Không khí tràn ngập niềm vui vì được gặp lại đồng đội, đồng môn. Có những người từ ngày ra trường đến nay mới gặp lại đồng đội lần đầu. Điểm đáng nhớ nhất, theo một vài vị tham dự, là trong khóa An Lộc có một vị tu sĩ Phật Giáo. Ông là đồng môn 4/71 An Lộc, phục vụ tại Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù. Ông bị bắt làm tù binh tại trận Khánh Dương, sau đó vượt ngục và đến định cư tại Canada, đi tu theo Phật Giáo Nguyên Thủy tại Miến Điện, xuất sư, xuống núi về Canada; sau đó theo học đại học, tốt nghiệp và hiện nay là vị sư Phật Giáo giảng dạy Thiền tại một đại học tại Canada. Hôm nay ông về đây gặp lại đồng môn, và đồng đội.





Trong Dạ Tiệc còn có báo cáo kết quả tương trợ, và trao cờ luân lưu cho Hội Ngộ lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Boston, MA. Ngoài việc họp mặt đồng môn và thân hữu đêm nay, trước đó còn có buổi Tiền Hội Ngộ, diễn ra vào ngày thứ Sáu 23/3/18, dành riêng cho các cựu SVSQ và gia đình để hàn huyên chuyên cũ, đóng góp cho quỹ tương trợ TPB, giới thiệu những anh em lần đầu tiên trở về mái nhà xưa, tìm thêm tin tức…v.v. Tiền đóng góp lên đến con số $11,300. Chương trình có ca hát, diễn kịch, ca cổ nhạc…v.v.





Ngày thứ Bảy 24/3/2018, lúc 10:00am các cựu SVSQ đã long trọng cử hành lễ chào Quốc Kỳ và lễ Tưởng Niệm, đặt vòng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Sau 3 ngày gặp gỡ, vào trưa Chủ nhật 25/3/2018 là tiệc tiễn hành, chia tay.





Tưởng cũng nên biết thêm. Khóa sinh của khóa sau hai tuần làm quen và 6 tuần huấn kỷ, các Tân khóa sinh đã trở thành các SVSQ, buổi lễ gắn Alpha được cử hành trọng thể chiều 24/03/1972, quyền chủ tọa của Trung Tướng chỉ huy trưởng (Phạm Quốc Thuần).

Hai tuần sau đó, SVSQ K 4/71 được lệnh về SG trong khuôn khổ hành quân bảo vệ an ninh. Thời gian ứng chiến 15 ngày.





Được biết, 1,517 SVSQ Tiểu Đoàn 3 được phân chia làm 7 đại đội thay đổi từ 214 đến 219 người .Thành phần xã hội gồm có: 1,177 học sinh, 78 Sinh viên đại học, 34 Giáo sư, 48 Cán sự chuyên nghiệp, 10 Đốc sự hành chánh, 9 Giảng nghiệm viên Đại học, 6 Sĩ quan cơ khí, 2 Họa sĩ, 4 Phóng viên. Ngoài ra còn có 24 SQ/CSQG và 28 cựu quân nhân theo học khóa này.