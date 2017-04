Đức: Bắt 1 Binh Sĩ Gốc Syria Tòng Quân Để Âm Mưu Khủng Bố

BERLIN - 1 người lính Đức 28 tuổi, danh tính chưa biết, đã bị bắt trong lúc thụ huấn quân sự tại 1 căn cứ của tỉnh bang Bavaria vì khai man là dân tị nân Syria trong âm mưu tấn công khủng bố.Nhà chức trách tin rằng động lực là khuynh hướng hoang tưởng của Hồi Giáo cực đoan.Cảnh sát Đức đã khám xét 16 địa chỉ trong nước, tại Austria và Pháp để thu thập bằng chứng.Các nhà điều tra ngờ rằng nghi can thiếu úy khoá sinh này định tấn công di dân và người tị nạn. Anh ta giấu 1 khẩu súng đã nạp đạn tại phòng vệ sinh của phi trường Vienna hồi Tháng 1 – trở lại lấy súng 1 tháng sau, đuơng sự bị giam giữ 1 thời gian ngắn và đuợc thả vì thiếu bằng chứng truy tố. Nhưng dấu tay ám chỉ đương sự đã dùng tên giả để khai gian là dân tị nạn Syria hồi cuối năm 2015 – qua đầu năm 2016, y xúc tiến thủ tục tị nạn, đuợc cấp chỗ ở và trợ cấp xã hội.Nghi can không gây chú ý nhà chức trách – anh ta nói tiếng Pháp, không dùng tiếng Arap – trong thời gian anh ta đuợc bố trí tại Illkich (Pháp), 1 trung đoàn hỗn hợp Đức/Pháp đang trú đóng.Công tố viên tin rằng nghi can định dùng khẩu súng giấu ở phi trường Vienna để gây án.Phản gián quân đội đang điều tra 275 trường hợp quá khích cánh hữu tại căn cứ Bundeswehr ngoài hàng chục hồ sơ về Hồi Giáo cực đoan và quá khích tả phái.