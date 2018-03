1 LM Ba Lan Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng Chết, Bị Rầy

VATICAN -- Một linh mục Công giáo từ Ba Lan đang bị quây nhiễu sau khi gọi Đức Giáo Hoàng Francis là “một phần tử xa lạ” trong giáo hội, và ám chỉ rằng nếu Đức Giáo Hoàng nên chết sớm, nếu quan điểm cuả Đức Giáo Hoàng về người tỵ nạn và tín lý lạ-với-Công-giáo không thay đổi.Linh mục Edward Staniek nói trong một bài giảng ở thành phố Krakow tháng trước, theo một bản phiên tả tiếng Anh ghi lại: “Tôi cầu nguyện cho trí không ban xuông với Đức Giáo Hoàng, để tim ngaì mở ra đón Thánh Linh. Và nếu ngài không như thế, tôi cầu nguyện cho Ngaì nhanh chóng về Nhà Cha Trên Trời.”Linh mục nói, “Tôi có thể luôn luôn xin Thiên Chúa ban một cái chết an lành cho Đức Giáo Hoàng, vì một cái chết hạnh phúc là ân sủng lớn.”Trong bài giảng, vị linh mục và là một nhà thần học nôi tiếng cũng chất vấn một sô quan điểm cấp tiến của Đức Giáo Hoàng vê di dân, vê ly dị, về Hôi giáo.Linh mục Staniek nói, “Không có cách nào đôi thoại với Hồi giáo đâu. Nhân danh lòng bac1 ái, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các giáo xứ mở cửa cho người Hồi giáo. Trong khi thực ra họ căm ghét Kinh Thánh và Giáo hội Công giáo. Họ giết nhiều triệu ngươ2ời trong các cuôc5 thánh chiến... Chúng ta có thê3 bác ái với người Hồi giáo nào đang hấp hối vì đói và khát. Nhưng cửa các giáo xứ chỉ có thể mở cho tín đô của Jesus Christ."Linh mục Staniek bị khiển rách bởi Tổng giám mục Krakow là Marek Jedraszewski:“Tôi đau đớn, buồn sầu khi nghe bình luận như thế về Đức Giáo Hoàng do Giáo sư LM Edward Staniek nói trong bài giảng ở thánh đường The Church of the Felician Sisters tại Krakow. Tôi đã nêu vấn đề trong cuộc nói chuyện riêng với linh muc rồi,” theo bản văn Đức TGM đưa ra.