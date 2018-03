Biển Đông, Dầu, Cháy, Thang Máy, Cao Tốc...

Xuân NiệmVậy là sóng gió Biển Đông... Trung Quốc hung hăng... Việt Nam lạnh cẳng...Bản tin VOA kể: Hải quân Trung Quốc sắp tiến hành tập trận trên Biển Đông. Reuters dẫn nguồn từ tờ báo chính thức của quân đội TQ hôm 23/3 cho biết hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ các cuộc diễn tập thường niên.Tuần này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã theo sát một nhóm tàu do tàu sân bay Trung Quốc dẫn đầu khi đoàn tàu vượt qua eo biển Đài Loan theo hướng tây nam, đi vào khu vực Biển Đông đang tranh chấp trong hoạt động mà Đài Loan cho là tập trận.Bản tin BBC kể: Một tàu hải quân Hoa Kỳ lại vừa áp sát Mischief Reef (Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn) nhằm tiến hành hoạt động 'tự do đi lại' ở Biển Đông hôm thứ Sáu.Bản tin của Reuters nói khu trục hạm USS Mustin đã tiến vào trong phạm vi 12 hải lý sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp thuộc Quần đảo Trường Sa.Hành động này khiến Bắc Kinh tức giận.Bản tin RFI kể: Hãng tin Anh Reuters ngày 22/03/2018 trích dẫn thông tin từ BBC cho biết tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PetroVietnam đã yêu cầu tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol đình chỉ dự án khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Vũng Tàu, sau khi bị Trung Quốc gây sức ép.Còn theo một nguồn tin xin ẩn danh từ giới công nghiệp năng lượng với Reuters lẽ ra giàn khoan Ensco 8504 đã phải rời cảng Singapore ngày 21/03 để đi đến địa điểm khoan ngoài khơi Việt Nam, và bắt đầu việc khoan hút dầu.Sài Gòn cháy lớn... Bản tin RFA kể: Có ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza ở quận 8, Sài Gòn.Đám cháy bắt đầu vào lúc giữa đêm ngày 22/3 và rạng sáng ngày 23/3 từ tầng hầm để xe ở hai tòa nhà A và B của khu chung cư.Đám cháy được dập tắt lúc 2h30 sáng.Nghệ An cũng cháy. Bản tin TTXVN kể: Khoảng 7 giờ 30 ngày 23/3, một vụ cháy xảy ra tại Siêu thị điện tử, điện lạnh Lý Hồng, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (Nghệ An)....Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn cho siêu thị. Một số căn nhà ở gần với siêu thị đã bị lửa lan sang gây thiệt hại. Theo người dân trong khu vực, nguyên nhân gây cháy có thể do chập hệ thống điện trong siêu thị.Bản tin VietnamNet kể: Gần một giờ bị thang máy kẹp cổ nam thanh niên mới cảnh sát giải cứu đưa ra ngoài.Trưa nay, anh Võ Nguyễn Minh Nguyên (26 tuổi), nhân viên công ty trong toà nhà bốn tầng trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.SG) sử dụng thang máy để ra ngoài.Anh Nguyên vào thang máy ở lầu ba của tòa nhà thì xảy ra sự cố thang máy bất ngờ khép lại. Phần đầu nạn nhân bị kẹp chặt lại khiến anh lo sợ, la hét cầu cứu....Sau 1 giờ mắc kẹt, anh Nguyên mới được đưa ra ngoài trong tình trạng thương tích nặng ở cổ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.Bản tin ANTV kê: Cần 830.000 tỉ đồng xây cao tốc Bắc-Nam.Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng 2030, theo đó cần tới 829.235 tỉ đồng để xây 3.096 km đường.Theo kiến nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Bắc - Nam sẽ gồm 2 tuyến: tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm 27 đoạn, tổng chiều dài 1.827 km; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía tây gồm 24 đoạn với tổng chiều dài 1.269 km.Báo Lao Động ghi nhận: Hàng nghìn sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội nợ môn, tốt nghiệp muộn...Trong đề án tuyển sinh năm 2018 của Đại học Bách khoa Hà Nội, nổi bật là con số sinh viên không được tốt nghiệp đúng hạn tương đối cao.Theo con số thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất, trong số 11.290 sinh viên trúng tuyển nhập học thì chỉ có 7.863 người được tốt nghiệp đúng hạn, tức là chưa đạt 70%.Báo Pháp Luật Olus kể: vào khoảng 20h45 ngày 22/3, tại giao lộ đường Võ Trần Chí- Trần Văn Giàu, quận Bình Tân xe tải mang BKS: 51D- 172.11 lưu thông trên đường Võ Trần Chí, hướng từ đường Trần Đại Nghĩa ra quốc lộ 1, khi đến địa điểm thì tông trúng người đàn ông khoảng 30 tuổi, điều khiển xe máy mang BKS: 70B1- 612,73 đang băng qua giao lộ.Cú tông mạnh làm người đàn ông văng xa trên đường, bất tỉnh, xe máy nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải, đẩy đi chục mét trên đường, hư hỏng nặng.Infonet kể: ngày 19/3, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.SG nhận thông tin từ Phòng Y tế huyện Bình Chánh về việc nghi ngờ gần 30 em học sinh tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Bình Chánh) có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi được nhà trường cho ăn bánh mì chà bông và uống trà sữa.Báo Nhân Đạo & Đời Sống kê chuyện Hà Nội: Xe bán tải "hạ cánh" trên vườn hoa nóc hầm Kim Liên.Tối 21/3, một chiếc xe bán tải đã phi lên vườn hoa trên nóc hầm Kim Liên (ngã tư Đại Cồ Việt – Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cày nát nhiều chậu hoa.Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/3, chiếc xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger mang BKS 29H-019.00 khi đi qua ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bất ngờ lao vào vườn hoa trên nóc hầm Kim LiênVOV kể: Rể “quý” 6 lần lên kế hoạch đột nhập trộm vàng của mẹ vợ...Vào lúc 3h sáng 10/3, bà Nguyễn Thị Tình, (SN 1959, trú xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng chồng mang rau ra chợ bán. Đến 8h sáng cùng ngày, con trai bà Tình ngủ dậy, khóa cửa ra chợ phụ mẹ bán rau.Đến 13h chiều cùng ngày, gia đình bà Tình trở về nhà mở cửa thì phát hiện cửa tum tầng 2 mở, khóa cửa bị kẻ gian dùng dao chặt, phòng ngủ của con trai bà Tình bị lục lọi. Số tiền tiết kiệm của bà Tình gồm 120 triệu đồng tiền mặt, 19 chỉ vàng và 200 USD bị kẻ gian đột nhập lấy trộm....Đến chiều 12/3, cơ quan Công an đã bắt giữ nghi phạm là Lê Quốc Long (SN 1988, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), là con rể bà Tình.