Ấn Độ Cảnh Cáo Facebook Chớ Để Dữ Liệu Bị Đánh Cắp

NEW DEHLI - Chủ nhân facebook bị viên chức Ấn Độ nêu tên trong 1 cảnh cáo về trộm cắp dữ liệu – bộ trưởng kỹ thuật thông tin Ravi Shankar Prasad nói “Ông Zuckerberg nên biết chúng tôi quan sát các hoạt động của Facebook – nếu dữ liệu của Ấn Độ bị đánh cắp với sự thông đồng của Facebook, chúng tôi không dung thứ”.Trong buổi nói chuyện với truyền thông ngày Thứ Tư, bộ trưởng Prasad nhấn mạnh: Ấn Độ có luật IT Act chặt chẽ.Mới đây, kênh thời sự số 4 tại Anh tố cáo hãng Cambridge Analytica (bản doanh New York) thu thập dữ liệu riêng tư của người xử dụng Facebook trong năm 2014 để gây ảnh huởng bầu cử tại 5, 6 nước, cùng năm cử tri Ấn Độ đi bầu.Bộ trưởng Prasad tuyên bố “Facebook nên ghi nhận điểm này”.Ngoài ra, đảng Quốc Đại bị nghi ngờ có liên lạc với Cambridge Analytica – đảng này trả lời rõ: đảng và lãnh tụ không dùng dịch vụ của Cambridge Analytica.