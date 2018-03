THƯ ĐÈ NGHỊ KHẨN CẤP





Kính gửi

- Ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng chính phủ

- Ông Tô Lâm bộ trưởng bộ Công an





Tôi là công dân Bùi Minh Quốc, sinh ngày 03 tháng 10 năm 1940, hộ chiếu số B5953873, địa chỉ thường trú 03 Nguyễn Thượng Hiền, P5 , TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, gửi thư khẩn cấp này đến hai ông để đề nghị xem xét và giải quyết gấp việc công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xâm phạm quyền tự do đi lại của tôi.





Đêm 20 tháng 3 /2018, khoảng 21g45, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khi tôi xuất trình hộ chiếu để xuất cảnh sang Hoa Kỳ (bằng chuyến bay của hãng hàng không All Nippon từ Tân Sơn Nhất đi Hoa Kỳ, quá cảnh tại Narita Nhật bản) thì bị mời vào phòng làm việc của công an cửa khẩu.Thiếu tá Nguyễn Hải Nam cán bộ công an cửa khẩu sân bay quốc tế TSN thông báo với tôi : hiện giờ ông không được phép xuất cảnh vì “là người thuộc diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh” (trích nguyên văn biên bản số 466/BB –ANCK-TSN).





Tôi phản đối ai đó tại cục xuất nhập cảnh đã xếp tôi vào diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh.





Tháng 8 năm 2015, tôi cùng vợ (bà Nguyễn Thị Thục sinh ngày 13 tháng 8 năm 1951 tại Đà Lạt) đã sang Hoa Kỳ để thăm con trai Bùi Minh Quân (sinh ngày 11 tháng 5 năm 1988 tại Đà Lạt) đang làm nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ tại đại học Maryland Hoa Kỳ. Chuyến đi ấy hoàn toàn bình thường khi xuất cảnh và khi trở về.





Lần này, vợ chồng tôi sang Hoa Kỳ cũng là để thăm và dự lễ tốt nghiệp của con trai Bùi Minh Quân và đồng thời kết hợp tổ chức lễ đính hôn cho con trai và con dâu tương lai tại đó.Tôi tự thấy trong thời gian từ tháng 8 năm 2015 đến nay, không hề làm gì để có thể bị xếp vào diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh.





Tôi đề nghị ông thủ tướng chính phủ và ông bộ trưởng bộ công an cho khẩn trương rà soát lại, nếu cơ quan công an không trưng ra được trước công luận bằng chứng pháp lý nào đủ làm căn cứ để cấm tôi xuất cảnh, thì giải quyết cho tôi xuất cảnh trong thời gian sớm nhất.

Kính thư.

Đà Lạt ngày 21 tháng 3 năm 2018

BÙI MINH QUỐC