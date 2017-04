Hãng EVA Đoạt Giải Thưởng TripAdvisor Travelers Choice; Top10 Hãng Hàng Không Lớn Nhất Tại Châu Á Thái Bình Dương và Hãng Hàng Không Tốt Nhất Taiwan

Logo của Hãng Hàng Không Eva.

TAIPEI, TAIWAN (10 tháng 4, 2017) – Trang web du lịch lớn nhất thế giới, TripAdvisor, đã tiết lộ hãng hàng không EVA nhận được giải thưởng Du khách bình chọn (Travelers Choice) và tôn vinh EVA Air với hai sự khác biệt, "Top10 hãng hàng không lớn nhất tại Châu Á Thái Bình Dương" và "Hãng hàng không tốt nhất Taiwan". TripAdvisor vinh danh các hãng hàng không hàng đầu thế giới dựa trên số lượng và chất lượng của các đánh giá và xếp hạng được thu thập trong một khoảng thời gian 12 tháng cho các hãng hàng không trên toàn thế giới. Ngoài việc phục vụ các thành phố lớn trên khắp Châu Á, EVA còn bay đến Châu Âu, Châu Úc và Bắc Mỹ với các điểm đến như là Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto và Vancouver. Du khách có thể tìm hiểu thêm thông tin EVA và các dịch vụ tại www.evaair.com."Chúng tôi rất vui mừng khi được công nhận bởi TripAdvisor tại lễ trao giải thưởng bình chọn của hành khách cho các hãng hàng không", EVA President Derek Chen phát biểu. "Chúng tôi rất vinh dự và khiêm tốn khi nhận được ưu đãi này, chúng tôi đánh giá cao sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của chúng tôi".TripAdvisor công nhận 50 hãng hàng không từ 5 khu vực: Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông/ Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương. Trang web này bao gồm các hãng hàng không lớn, hàng không giá rẻ và hàng không nội địa. EVA giành được vị trí này trong số những hãng được vinh danh như là người chính thắng duy nhất tại Taiwan và nổi bật ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương."Chúng tôi tự hào khi được thông báo giành giải thưởng du khách bình chọn để giúp những du khách có thể đưa ra các quyết định đúng đắn khi du lịch bằng hàng không dựa trên kinh nghiệm của công đồng TripAdvisor toàn cầu", Bryan Saltzburg, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TripAdvisor Flights phát biểu. "Ngành công nghiệp hàng không đang đầu tư hàng tỷ đô la vào máy bay mới và cải tiến dịch vụ và những giải thưởng này sẽ giúp nhận ra những hãng nào cung cấp trải nghiệm bay tốt nhất và giá trị nhất cho du lịch"EVA là một trong chín hãng hàng không trên toàn thế giới được SKYTRAX đánh giá 5-star cho chất lượng cao nhất toàn cầu. SKYTRAX, Travel + Leisure và AirlineRatings.com đã xếp hạng EVA trong số Top-10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. SKYTRAX cũng ghi nhận EVA là hãng hàng không tốt nhất với đường bay xuyên Thái Bình Dương và theo phản hồi của hành khách EVA là hãng hàng không thứ 3 được yêu thích nhất. Hạng ghế phổ thông và hạng ghế Elite premium của EVA được AirlineRatings bầu chọn top-10 best-of-the-best trên toàn thế giới năm 2017. Hạng ghế EVA Elite Class, được giới thiệu vào năm 1992 là một trong những cabin cao cấp đầu tiên trên thế giới theo cuộc thăm dò của SKYTRAX trong ba năm liên tiếp. Và tạp chí Business Traveller đã trao tặng hai huy chương vàng cho EVA trong cuộc thi Cellars in the Sky hàng năm, một cho Best Business Class Cellar và một cho Best Business Class Sparkling Wine.Với ưu tiên an toàn là trên hết, EVA vinh dự được tạp chí Aero International 11 lần bình chọn EVA là 1 trong 10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới kể từ năm 2004, bao gồm được xếp hạng 3 vào năm 2015 và 2016, và được trang web AirlineRatings.com đánh giá là một trong những hãng hàng không an toàn nhất trong các năm 2014, 2015, 2016 và 2017.About EVA Air:EVA Air, là thành viên của Star Alliance được thành lập năm 1989, là hãng hàng không tư nhân quốc tế đầu tiên. EVA là một phần của Tập đoàn Evergreen Group và là Công ty anh em với Công ty vận chuyển toàn cầu Evergreen Line.. EVA có một hạm đội với gần 70 máy bay boeing và Airbus bay đến hơn 60 điểm đến quốc tế, chỉ với 1 điểm dừng chân tại Taipei, du khách có thể kết nối các chuyến bay đến hầu hết những thành phố chính khắp châu Á bao gồm 25 điểm đến ở Trung Quốc đại lục. Du khách có thể tìm thêm thông tin về lịch trình và đặt vé hay mua vé của EVA tại trang www.evaair.com.AboutTripAdvisor:TripAdvisor® cung cấp những lời khuyên từ hàng triệu du khách với 465 triệu bài viết đánh giá và ý kiến cá nhân, trong đó có 7 triệu đánh giá cho nhà cửa, nhà hàng, các điểm tham quan du lịch, đi lại – với hơn 200 trang web để giúp du khách tìm kiếm và đặt chỗ khách sạn với giá thấp nhất. Các trang web này đang tạo nên cộng đồng du lịch lớn nhất thế giới, trung bình đạt được 390 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Với slogan "TripAdvisor: Know better. Book better. Go better". TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), thông qua các công ty con, đang quản lý và vận hành khoảng 23 website truyền thông du lịch khác nhau, bao gồm www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.gateguru.com, www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.travelpod.com, www.viator.com and more.