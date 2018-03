Siêu Thị Fred Meyer Của Kroger Ngưng Buôn Bán Súng Đạn

NEW YORK - Hệ thống siêu thị Fred Meyer của hãng Kroger loan báo sẽ bỏ việc kinh doanh súng, 2 tuần sau ngày quyết định ngưng bán súng, đạn với khách hàng dưới 21 tuổi, tương tự Walmart và Dick’s Sportinhg Goods, tiếp theo vụ nổ súng tại trường Douglas (Parkland, Florida) gây thiệt mạng 17 người.Fred Meyer loan báo: đang thảo kế hoạch ngưng bán súng, đạn.Kiểm toán Scott Stringer phụ trách thành phố New York tuyên bố “Đây là thắng lợi của thành phố và lẽ thường, là 1 bước tích cực với quỹ hưu dưỡng và an toàn của công chúng”.Fred Meyer cho biết việc kinh doanh súng đưa tới doanh thu 7 triệu MK/năm – hãng có 133 cửa hàng tại 4 tiểu bang – 43 trong số bày bán súng.