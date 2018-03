Nữ Ứng Viên TT Nga Lập Đảng Đấu Với Putin

MOSCOW - Nữ chính khách Ksenia Sobchak, là 1 trong 7 ứng viên TT đối đầu lãnh tụ Putin, từng là chủ nhiệm 1 chương trình truyền hình thực tế trước khi hoạt động chính trị, tuyên bố thành lập 1 chính đảng mới.Trong buổi sinh hoạt tối Thứ Năm với cảm tình viên tại sân vận động Adrenaline (Moscow), bà Sobchak loan báo tên đảng mới là “Thay Đổi” – hợp tác với bà trong việc thành lập đảng mới gồm cựu dân biểu đối lập Dmitry Gudkov là con của cựu sĩ quan KGB Gennady Gudkov, cũng là chính trị gia.Đứng trước hàng ngàn cảm tình viên, bà Sbochab khẳng định “Chúng ta muốn một cuộc sống bình thường – không muốn tương lai bị đánh cắp. Chúng ta đoàn kết trong tổ chức của đảng Thay Đổi để những thay đổi cần thiết trở thành hiện thực”.Thân phụ của bà là cố thị trưởng St Peterburg đuợc biết với tên Anatoly Sobchak, nhân vật đã đặt nền tảng cho sự nghiệp chính trị của Putin. Thân mẫu của bà là chính khách Lyudmila Narusova từng phục vụ Thượng Viện liên bang. Ông Putin là phụ tá của ông Anatoly Sobchak kiêm chức phó thị trưởng trong 10 năm.Trong thời gian đầu của vận động tranh cữ, Ksenia đã tiếp xúc chính khách đối lập Alexei Navalny – ông này đã bị cấm tranh cử vì các tố giác về gian lận đuợc tin là do động lực chính trị từ chính quyền Putin. Ông Navalny từ chối hợp tác, và hô hào tẩy chay cuộc bầu cử TT ngày 18-3. Ông Sergey Boykjo là trưởng đoàn vận động của ông Navalny đánh giá ý định lập đảng của Sbochak là “phá bĩnh”, làm hại cuộc tranh cử của Navalny.Trong khi đó, phân tích gia Abbas Gallyamov đánh giá tương lai chính trị của Sobchak là tươi sáng – ông mô tả nữ ứng viên của gia đình Sobchak là 1 người trẻ, tinh khôn, giỏi ăn nói, vừa tỏ ra cấp tiến trong lúc cảm thấy thoải mái với Điện Kremlin. Ông Gallyamov tin rằng với thời gian làm chương trình truyền hình thực tế, Sobchak có ảnh hưởng với chính trị khai phóng - đảng Thay Đổi cũng sẽ tạo cơ hội để Sobchak chiếm 1 ghế dân biểu. Theo lời phân tích gia Gallyamov: Sobchak sẽ là đại diện duy nhất của phe tự do tại Viện Duma.Ký giả Konstantin Eggert cũng làm việc phân tích chính trị, nhận xét “Điều hấp dẫn là Sbochak làm nhiều việc vận động ngoài nước - cuộc tranh cử của bà và đảng Thay Đổi có ý nghĩa như 1 thông điệp nhắn gửi phương tây”.Trong tháng qua, bà đến Hoa Kỳ, tiếp xúc với nhà báo và chính khách Hoa Kỳ - bà lên tiếng qua làn song CNN, và phát biểu tại “Center for Stratgic and International Studies - CSIS”.Ông Eggert đánh giá chuyến đi Hoa Kỳ của Sobchah là xuất sắc, đưa tới các giới ưu tú từ bờ Đông qua bờ Tây lục địa Hoa Kỳ 1 nhân vật nữ, tranh đấu nữ quyền và bênh vực người đồng giới tính, nói thông thạo tiếng Anh.Thăm dò của cơ quan nhà nước Nga ghi: ứng viên TT Sobchak có thể thu 1% phiếu cử tri.