3/4 Giáo Viên: Mang Súng Sẽ Làm Trường Kém An Toàn Hơn

WASHINGTON -- Một bản khảo sát mới đưa ra hôm Thứ Sáu nói rằng gần 3/4 giáo viên và viên chức giáo dục chống lại việc mang súng trong trường học.Bản thăm dò Gallup thực hiện sau khi Tổng Thông Donald Trump đề nghị các giáo viên hãy vũ trang, sau trận bắn xối xả ngày 14/2/2018 tại một trường trung học South Florida.Theo khảo sát, 73% giáo viên họ chông lại ý định đó.Bản khảo sát cũng nói là có 58% nói rằng mang súng trong trường sẽ làm trường học kém an toàn hơn.Có 18% nói rằng họ sẵn sàng để mang súng trong khuôn viên nhà trường.Trump cùng với hội súng National Rifle Association đã bênh vực chính sách mang súng với khẩu hiệu: “Để chận một kẻ xấu mang súng, cần có một người tốt mang súng.”Thăm dò nêu 2 lý do đa số giáo viên chông chính sách giáo viên mang súng: như thế làm trường học kém an toàn hơn, và sẽ hạn chế số người chết trong trận nô súng.-- có 20% giáo viên nói giáo viên mang súng sẽ làm trường học an toàn hơn.-- 22% nói chẳng khác biệt gì;-- chưa tới 30% nói rằng vũ trang giáo viên sẽ rất hay chút đỉnh hiệu quả.-- 71% giáo viên nói sẽ chẳng hiệu quả gì.-- khi được hỏi bản thân ho có sẵn sàng được huấn luyện để mang súng, chỉ 18% nói sẵn sàng.-- 1/4 nói là họ có sở hữu súng.