Tiêm Mũi Tăng Cường Phòng Ngừa COVID: Những Điều Quý Vị Cần Biết Về Các Mũi Tăng Cường

Triển khai bởi Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 mang tên Chúng Ta Có Thể Làm Được

Vắc-xin và các mũi tăng cường phòng ngừa COVID sẽ giúp làm giảm mối đe dọa của COVID, cho phép nhiều người tụ tập, đi du lịch và ăn mừng với cảm giác an tâm hơn. Vắc-xin và các mũi tăng cường mang đến sự bảo vệ tốt nhất nhằm chống lại những hệ lụy xấu nhất của COVID, tuy nhiên mọi người vẫn còn nhiều thắc mắc xung quanh các mũi tăng cường.

Tính đến ngày 10 tháng 8, dữ liệu của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) cho thấy rằng trong khi người Mỹ gốc Á nằm trong nhóm được tiêm mũi tăng cường nhiều nhất— với tỷ lệ gần 70% những người đủ điều kiện đã được tiêm mũi tăng cường đầu tiên—chỉ 14% người Mỹ gốc Á đã chủng ngừa đầy đủ từ 50 tuổi trở lên được tiêm mũi tăng cường thứ hai. Tỷ lệ tiêm mũi tăng cường đầu tiên vẫn còn thấp đối với Người Hawaii Bản Địa và Các Cư Dân Trên Quần Đảo Thái Bình Dương, với ít hơn một nửa dân số từ 5 tuổi trở lên được tiêm mũi tăng cường đầu tiên.

Để đạt được mục tiêu đó, Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 mang tên We Can Do This (Chúng Ta Có Thể Làm Được) đã thu hút được sự tham gia của các tổ chức cộng đồng với tư cách là đối tác để vận động nhiều người đi tiêm vắc-xin và mũi tăng cường hơn trên toàn quốc.

Sự hợp tác giữa Bảo Tàng Nghệ Thuật Dân Tộc Quần Đảo Thái Bình Dương (PIEAM) và Tổ Chức Trao Quyền Cho Cộng Đồng Cư Dân Trên Quần Đảo Thái Bình Dương (EPIC) đã nhân hóa những con số đằng sau số liệu về những người đã qua đời do COVID-19 thông qua một cuộc triển lãm cộng đồng có giám tuyển với tiêu đề, Toe Fo’i: The Return (Toe Fo’i: Sự Trở Về). Thông qua khả năng kể chuyện của 6 nghệ sĩ đến từ Quần đảo Thái Bình Dương, Toe Fo’i: Sự Trở Về thuật lại câu chuyện “nhắc nhở du khách câu chuyện về những người quá cố cũng là câu chuyện của những người còn sống”, Kiki Rivera, Giám Tuyển Du Khách PIEAM và Người Kể Chuyện EPIC cho biết.

Rivera chia sẻ: “Đại dịch COVID-19 đã tàn phá cộng đồng Người Hawaii Bản Địa và Cư Dân Trên Quần Đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vắc-xin và mũi tăng cường vì chúng tôi muốn dẫn dắt cộng đồng vượt qua những rào cản do thông tin sai lệch, nỗi sợ hãi, sự ngờ vực và quyền xung quanh chủ đề này.”

Dưới đây là những thông tin mà mọi người nên biết về các mũi tăng cường phòng ngừa COVID:

Các mũi tăng cường mang đến sự bảo vệ tốt nhất trước nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong. Theo thời gian, vắc-xin có thể trở nên kém hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa COVID và chỉ vì quý vị đã mắc COVID không có nghĩa là quý vị không thể mắc lại bệnh này. Việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp làm tăng khả năng bảo vệ cho quý vị và giúp quý vị an toàn hơn trước các biến thể mới xuất hiện. Mũi tăng cường là một liều khác — như đúng tên gọi — giúp tăng cường khả năng miễn dịch đối với vi-rút theo thời gian. Những người được chủng ngừa đã tiêm tăng cường sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hơn; nhưng nếu họ bị nhiễm vi-rút, bệnh thường ít nghiêm trọng hơn. Đối với người lớn từ 65 tuổi trở lên, các mũi tăng cường có thể giúp tăng gấp đôi khả năng bảo vệ.

Vắc-xin và các mũi tăng cường có khả năng bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID. Tất cả những người từ 5 tuổi trở lên đã hoàn thành đợt chủng ngừa COVID ban đầu đều nên tiêm mũi tăng cường. Những người đã tiêm liều vắc-xin COVID mới nhất không chỉ nhận được sự bảo vệ mà còn giúp làm giảm sự lây lan của COVID cho những người có nguy cơ cao do tuổi tác hoặc hệ thống miễn dịch bị tổn thương.

Các mũi tăng cường thứ hai cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung cho những người có nguy cơ cao hơn. Người lớn từ 50 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch có thể cải thiện khả năng bảo vệ bản thân với mũi tăng cường thứ hai. CDC khuyến nghị tiêm mũi tăng cường thứ hai, với vắc-xin Pfizer hoặc Moderna, cho:





Những người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm mũi tăng cường đầu tiên cách đây 4 tháng trở lên,

Những người đã chủng ngừa vắc-xin Johnson & Johnson và tiêm mũi tăng cường đầu tiên với liều Johnson & Johnson cách đây ít nhất bốn tháng,

Bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở chăm sóc dài hạn,

Những người mắc một số bệnh lý nền nhất định có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và

Những người đang mang thai và mới mang thai.

Mũi tiêm tăng cường hiện có sẵn cho tất cả những người đã chủng ngừa từ 5 tuổi trở lên. Cũng giống như những loại vắc-xin khác, bất kỳ ai hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ đều có thể tiêm các mũi vắc-xin tăng cường miễn phí. Những người đã tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna nên tiêm tăng cường sau liều ban đầu năm tháng. Người lớn đã chủng ngừa từ 18 tuổi trở lên có thể chọn bất kỳ loại vắc-xin nào sẵn có làm liều tăng cường, bất kể loại hoặc nhãn hiệu vắc-xin đã tiêm trước đó. Chỉ có vắc-xin Pfizer được sử dụng để tiêm tăng cường cho những trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 17.

Để biết thêm thông tin và tìm vắc-xin, hãy truy cập www.vaccines.gov.