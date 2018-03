Úc Cấm Ứng Dụng WeChat Của TQ Vì Vấn Đề An Ninh

Khoảng giữa tháng 03/2018, ứng dụng WeChat của Trung Quốc bị Bộ quốc phòng Úc cấm. Thông tin về lệnh cấm đã được đưa tin trên trang Australian Financial Review, và Bộ Quốc phòng Úc cũng đã xác nhận rằng cho phép sử dụng Facebook một cách hạn chế, nhưng tuyệt đối không dùng ứng dụng WeChat.WeChat hiện đang có hơn 1 tỷ người dùng, đang phải trải qua đánh giá bảo mật. Cho đến khi có kết quả rõ ràng, WeChat tuyệt đối không được phép có mặt trên điện thoại của các vị quan chức Úc.Bộ Quốc phòng Úc đã xác nhận với trang Business Insider về việc không còn sử dụng các điện thoại thương hiệu Huawei, và cũng đang tiến hành ngưng sử dụng điện thoại ZTE. Các thương hiệu đến từ Trung Quốc cũng đã có mặt trong bản báo cáo từ FBI gửi đến Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, do các lo ngại về vấn đề gián điệp, đặc biệt là do các thương hiệu được sở hữu bởi các công ty lệ thuộc vào chính phủ nước ngoài mà không cùng chia sẻ các giá trị với Mỹ. Họ e sợ rằng các thương hiệu có thể sử dụng công nghệ để chiếm quyền lực trong hệ thống mạng lưới viễn thông của Mỹ.Huawei được thành lập bởi cự ký sư Quân đội Giả phóng Nhân dân Ren Zhengfei. Hồi năm 2012, thương hiệu Huawei đã bị cấm không được tham gia dự án NBN của Úc vì những lo ngại về an ninh.Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Úc cũng cho biết các mẫu điện thoại không có nguy cơ an ninh cho Bộ Quốc phòng và chúng bị thay thế chỉ vì đã quá cũ hoặc không hoạt động được. Hiện vẫn chưa rõ liệu WeChat bị cấm với các quan chức Bộ Quốc phòng Úc do các lo ngại về các hoạt động gián điệp, hay liệu do ứng dụng bị đánh giá là không đủ an ninh.WeChat đã bị mắc phải các nghi vấn về vấn đề an ninh kể từ khi ra mắt, và ngay cả các nhà chức trách Trung Quốc cũng không thoải mái với ứng dụng do tính năng báo cáo vị trí và ẩn danh có thể bị lạm dụng. Ngoài ra, còn một vấn đề với WeChat là một nhóm cảnh sát với tên gọi guobao, một bộ phận phụ trách an ninh nội bộ của Trung Quốc, có khả năng truy cập được tài khoản của người dùng.Cả WeChat và các ứng dụng của Trung Quốc khác cũng đã bị cấm không được sử dụng bởi Bộ Quốc Phòng Ấn Độ vào tháng 12/2017. Bộ Quốc phòng Úc vẫn chưa phản hồi về lý do WeChat bị cấm, hay liệu lệnh cấm có được dỡ bỏ hay không. Bộ Quốc phòng Úc đã chia sẻ rằng: “Bộ Quốc phòng không cung cấp hay hỗ trợ việc sử dụng các phần mềm trái phép, bao gồm ứng dụng mạng xã hội WeChat, trên các thiết bị di động của Bộ.”Nguoivietphone.com.