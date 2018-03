Apple Đạt Giá Trị Trên Thị Trường 925 Tỷ MK

Trong phiên giao dịch khoảng giữa tháng 03/2018, Apple đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc giá trị thị trường 925 tỷ USD.Cụ thể, cổ phiếu của hãng đã đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/03/2018 ở mức 181.4 USD – tăng chưa đến 1% so với trước đó. Tuy nhiên, khoảng giữa phiên, đã có lúc nó tăng lên tới mức 182 USD. Đà tăng đã đẩy giá trị thị trường của Apple tăng lên 925.4 tỷ USD trước khi kết thúc phiên ở mức giá trị 922 tỷ USD. Điều này khiến Apple dẫn trước công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ 2 trên thị trường là Alphabet tới hơn 100 tỷ USD và dẫn trước Amazon 150 tỷ USD.Apple cũng tuyên bố đã mua lại dịch vụ tạp chí kỹ thuật số Texture. Công ty nghiên cứu SVP Eddy Cue cho biết một thương vụ với Netflix hoặc Disney cũng có thể diễn ra tương tự. Dù giá trị cổ phiếu Apple liên tiếp thăng hoa, nhưng các chuyên gia phân tích trên thị trường lại nhận định rằng Amazon mới là công ty cán mốc 1,000 tỷ USD giá trị thị trường trước. Amazon có vẻ như là đơn vị có nhiều khả năng nhất, vì cổ phiếu của hãng đã tăng 21% trong năm 2017, còn cổ phiếu Apple đã giảm so với năm trước.Tháng 10/2017, theo cả thống kê của Bloomberg và Forbes, Bezos – nhà sáng lập và ông chủ Amazon hiện cũng vượt qua Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft trở thành người giàu có nhất hành tinh. Ông hiện sở hữu khối tài sản trị giá 116 tỷ USD – nhiều hơn 25 tỷ USD so với Gates.Nguoivietphone.com.