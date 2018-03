Nữ Hoàng Anh Mở Dạ Tiệc Tiếp Đãi Thế Tử Ả Rập Saudi

LONDON - Nữ hoàng Elizabeth tiếp thế tử của vương quốc Hồi Giáo Saudi Arabia hôm Thứ Tư - thế tử Mohammed bin Salman trông đợi bị chất vấn về can thiệp quân sự tại Yemen và về nhân quyền.Thế tử dự dạ tiệc với nữ hoàng trước khi hội đàm với Thủ Tướng Theresa May.Khi bị chất vấn tại QH về quyết định mời thế tử bin Salman đến UK, bà May trả lời “Quan hệ song phương với Saudi là lịch sử, là quan trọng, và sinh mạng của hàng trăm người đuợc cứu nhờ vào sự hợp tác của Riyadh trong nỗ lực chống khủng bố quốc tế”.Theo lời Thủ Tuớng May, Saudi tham chiến tại Yemen theo yêu cầu của chính quyền bản xứ.Phóng viên báo tin: tổ chức từ thiện Save the Children dựng tượng 1 trẻ em gần toà nhà Lập Pháp để lưu ý về chiến cuộc đẫm máu tại Yemen gia tăng 1 phần vì bom do UK sản xuất.Lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lên án chính quyền May toa rập khi bán vũ khí cho Saudi, và có thể bằng cố vấn quân sự.Bà May giải thích thêm: London đã thuyết phục Riyadh nới lỏng phong toả với Yemen để giảm khủng hoảng nhân đạo.Ngoài ra, thứ trưởng ngoại giao Allstair Burt khẳng định các thỏa thuận bán vũ khí cho Saudi tuân thủ đầy đủ các quy ước quốc tế như mọi nơi khác.Mục tiêu của thế tử Bin Salman trong chuyến công du Ai Cập, UK và Hoa Kỳ là thu hút các nhà đầu tư phương tây, theo tường thuật của AFP.