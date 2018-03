Mẫu Hạm, Indonesia, Giải Nhân Quyền, Mía Đường, Mãi Lộ

Xuân NiệmVậy là Tàu Cộng nói rõ: không hài lòng việc tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam.Có phải là nguy hiểm cho đất nước Hoa Lục? Hiển nhiên là không. Tại sao? Thực tế, Việt Nam không bao giờ trở thành mũi dao ghìm be sườn Tàu Cộng. Vậy thì sao đàn anh không vui? Hẳn là có bí ẩn.Bản tin RFA kể: Bắc Kinh không hài lòng việc tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam.Đó là bình luận của tờ Hoàn cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đọc thấy trên bản tiếng Anh phát hành vào ngày hôm nay 7/3/2018.Tờ báo vốn mang giọng dân tộc chủ nghĩa rất cứng rắn này không nói rõ lý do tại sao Bắc Kinh không hài lòng, nhưng nói rằng sự không hài lòng đó là không tránh khỏi, tuy nhiên nhấn mạnh rằng sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ không thể làm đảo lộn cán cân quân sự tại Biển Đông, không thể gây sức ép đặc biệt nào lên Trung Quốc, và người Mỹ chỉ phí tiền để làm việc đó mà thôi.Trong khi đó, bản tin VOA kể: Một luật sư Indonesia cho biết sẽ kháng cáo bản án của một tòa địa phương giữ nguyên lệnh cấm có từ nhiều thập niên không cho người Hoa sở hữu đất đai tại tỉnh Yogyakarta. Ông nói lệnh này là phân biệt chủng tộc và kỳ thị.Luật sư Handoko Wibowo đã kháng cáo lên một tòa án tại Yogyakarta, yêu cầu rút lại sắc lệnh năm 1975 chỉ cho người bản địa Indonesia quyền sở hữu đất đai tại tỉnh miền trung này. Những sắc tộc khác chỉ được quyền sử dụng đất chứ không được quyền sở hữu.Trong khi đó, bản tin BBC kể: Blogger Đoan Trang nhờ một phụ nữ gốc Việt nhận giải nhân quyền Homo Homini tại Czech và gửi thông điệp về "cuộc đấu tranh quyền cơ bản" ở Việt Nam.Blogger Đoan Trang, tác giả cuốn Chính Trị Bình Dân, hiện đang trong tình trạng "ẩn náu tại Việt Nam" sau lần bị câu lưu hôm 24/2.Lễ trao giải Homo Homini của tổ chức People in Need diễn ra tại Prague, Cộng hòa Czech vào đêm 5/3 giờ địa phương.Báo Giáo Dục kể: Đại học Công nghiệp không biết Trưởng khoa luật từng ra tòa lĩnh án...Hồ sơ công tác của ông Đặng Công Tráng tại trường hoàn toàn không thấy có ghi đã từng là bị cáo của vụ án nào....ông Tráng đã từng là bị cáo của một phiên tòa, cùng với 5 bị cáo được tuyên vào ngày 15/4/2005 về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước”.Tại phiên tòa này, ông Đặng Công Tráng bị Hội đồng xét xử tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.Bản tin VOV kể: Giá mía phụ thuộc trực tiếp vào giá đường. Giá đường thấp, tồn kho khó tiêu thụ như ở ĐBSCL hiện nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá mía vụ này.Trước thông tin cả nước hiện còn khoảng 200.000 tấn đường tồn kho, trong đó Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) tại tỉnh Hậu giang chiếm gần 30.000 tấn đã khiến không ít nông dân trồng mía lo lắng.Báo Dân Việt kể: Nam sinh viên đột tử vì... học quá nhiều?Một nam sinh viên quê Bình Định đã được phát hiện tử vong trong phòng trọ ở Đà Nẵng.Đến 20h tối 6.3, Công an quận Liên Chiểu cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng vẫn đang tiến hành các công tác nghiệp vụ liên quan đến cái chết của một nam sinh viên tại một dãy trọ trên đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).Bản tin Zing kê3: Xuất hiện clip tố cảnh sát giao thông nhận mãi lộ ở Sài Gòn....Ngày 6/3, clip ghi cảnh một CSGT mang hàm thượng úy, thuộc CSGT TP.SG cầm trên tay một xấp biên bản. Người này cầm lấy những vật giống tiền của người dân sau đó “thối” một ít cho người vi phạm.Động tác của thượng úy CSGT nhanh gọn, chỉ vài giây rồi rời đi. Clip được ghi lại trên quốc lộ 1, đoạn gần Suối Tiên, quận 9.VnExpress kể: Mất sim điện thoại có tài khoản Zalo lưu nhiều hình ảnh nhạy cảm, Huyền bị gã đàn ông nhặt được sim buộc "vui vẻ", nếu không sẽ phát tán.Công an quận Tân Bình (TP SG) ngày 6/3 lập hồ sơ xử lý gã đàn ông 30 tuổi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản và Cưỡng dâm.Một ngày trước, chị Huyền (20 tuổi) bất ngờ nhận được tin nhắn của người này qua mạng Zalo. Hắn nói đang giữ một số đoạn video nhạy cảm của chị, nếu đồng ý đến khách sạn "vui vẻ" và đưa 5 triệu đồng sẽ trả lại. Nếu cô gái từ chối hắn sẽ phát tán lên mạng "cho mang nhục".Bản tin TTXVN kể: Hoa vẫn là thứ quà tăng quen thuộc và không thể thiếu trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tặng hoa cũng là cách thể hiện của đấng mày râu đến với những người mẹ, người bạn đời, người yêu…trong dịp này.Khảo sát qua một số cửa hàng hoa tại Hà Nội, giá hoa đã tăng nhẹ sau ngày Rằm tháng Giêng.VTC News kể: Giữa trung tâm Sài Gòn xô bồ, có một "bệnh viện" mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân, từ đau mỏi tay chân cho đến "thập tử nhất sinh" nhưng hoàn toàn miễn phí....Khám chữa bệnh chính tại phòng gồm Thầy Thích Thanh Sơn (Trụ trì chùa Vạn Thọ, đường Hoàng Sa, Quận 1, TP.SG) và hai đồ đệ là lương y Đức Nguyên và lương y Đức Hòa. Các Thầy sử dụng những loại thuốc tự nghiên cứu, pha chế theo công thức y học dân tộc cổ truyền, kết hợp với phương pháp nắn giúp bệnh nhân hồi phục khi bị chứng bong gân, trật khớp, gãy xương ở những vị trí không quá nghiêm trọng.Tiền Phong kể chuyện Kon Tum: Lốc xoáy khiến nhiều trường học và hàng trăm nhà dân tốc mái.Ngày 6/3, ông Nguyễn Xuân Ninh- Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum cho biết: chiều tối ngày 5/3 tại các xã Đăk Năng, Ngọc Bay thuộc TP Kon Tum bị lốc xoáy quét qua, khiến nhà rông, trường học và hơn 100 nóc nhà bị tốc mái.