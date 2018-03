Quỳ Xin Lỗi, Hải Quân Mỹ, Phạt Nguội, Tăng HS…

Xuân NiệmCâu chuyện một cán bộ đảng Long An bắt cô giáo quỳ xin lỗi trong 40 phút vẫn chưa thấy điều tra tới đâu. Hãy hình dung thời gian 40 phút. Hãy bắt bất kỳ ai quỳ trong 1 phút thử xem… chớ đừng nói gì tới chuyện bắt một cô giáo vừa mới sinh con 6 tháng phải quỳ tới 40 phút. Thiên đường xã hội chủ nghĩa quả nhiên kinh dị…Báo Lao Động kể rằng Cô giáo Nhung vẫn chưa đi dạy lại… Ngày 6.3, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung vẫn còn xin nghỉ phép, chưa đi dạy lại. Ban Giám hiệu Trường TH Bình Chánh phải bố trí giáo viên khác đứng lớp 4.3 thay cô Nhung.Trong 2 ngày qua, cô giáo Nhung ngoài 1 lần đến trường để làm việc với Tổ công tác của UBND huyện Bến Lức, thời gian còn lại cô đóng cửa ở trong nhà (huyện tân Trụ, Long An), tránh tiếp xúc với mọi người, kể cả các đồng nghiệp và cha mẹ học sinh (CMHS) của lớp. Cô Nhung đang có con nhỏ (6 tháng tuổi), hàng ngày cô phải đi dạy ở trường cách xa nhà khoảng 10 cây số. Nhiều buổi trưa, cô còn tranh thủ chạy về nhà thăm con, xong quay lại trường tiếp tục công việc.Trả lời báo Người Lao Động, nhiều giáo viên cùng trường cho biết: "Chúng tôi thật bàng hoàng và xấu hổ khi biết đồng nghiệp của mình phải quỳ đúng 40 phút mới được phụ huynh đồng ý. Hình ảnh cô giáo trẻ nhiệt huyết với nghề, mới sinh con không lâu, đã bị phụ huynh làm ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng qua vụ này".Ông Phạm Hữu Vốn, chủ tịch Hội phụ huynh học sinh trường, cho biết người buộc cô giáo phải quỳ suốt 40 phút là ông Võ Hòa Thuận, thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An. Trước đây, ông Thuận là cán bộ tư pháp của một xã thuộc huyện Thủ Thừa và là đảng viên sinh hoạt chi bộ ấp.Bản tin VietnamNet kể chuyện Đà Nẵng: Hải quân Mỹ hát 'Hello Viet Nam' ở làng trẻ mồ côi…Ban nhạc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ đã dành một buổi sáng biểu diễn phục vụ các em nhỏ Làng trẻ SOS TP Đà Nẵng. Buổi biểu diễn của ban nhạc Hải quân Mỹ bắt đầu từ 9h sáng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Đà Nẵng của đội tàu Hải quân Mỹ. Các em nhỏ cùng đội ngũ nhân viên chăm sóc tại làng trẻ rất hào hứng khi ban nhạc Hải quân Mỹ vừa biểu diễn âm nhạc vừa giao lưu rất thân thiện....Báo Tuổi Trẻ kể: Tối 5-3, những người lính Mỹ của Hạm đội 7 đến Việt Nam trên tàu sân bay USS Carl Vinson đã có một đêm nhạc sôi động thu hút hàng trăm người dân tham gia tại chân cầu Rồng, Đà Nẵng. Biểu diễn không dừng suốt hơn hai giờ nhưng các thành viên trong ban nhạc Hạm đội 7 vẫn bùng cháy trong từng ca khúc.Suốt hơn hai giờ biểu diễn, ban nhạc Hạm đội 7 với hơn 10 thành viên đã trình diễn nhiều ca khúc thể hiện tình yêu, hòa bình, những điều bình dị và đẹp đẽ trong cuộc sống một cách sôi động và hào hứng. Hàng trăm người dân đã đổ về phía đầu cầu Rồng cùng nhảy, cùng hát với những người lính hải quân Mỹ.Bản tin VTV kể chuyện Sài Gòn: Hơn 35.000 trường hợp bị "phạt nguội" vi phạm giao thông…...Theo đó, từ ngày 27/2/2017 - 27/2/2018, có tổng 35.322 trường hợp bị xử phạt hành chính. Trong danh sách vi phạm, có rất nhiều phương tiện vi phạm nhiều lần.Hầu hết các lỗi bị "phạt nguội" là chạy quá tốc độ tại hầm Thủ Thiêm, đỗ ô tô sai quy định tại đường Huyền Trân Công Chúa, Lý Tự Trọng, Nguyễn Cư Trinh, Võ Văn Tần, Ngô Đức Kế, khu vực Nhà thờ Đức Bà...Báo Thanh Niên kể: Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.SG, dự kiến năm học 2018 - 2019, TP tăng 60.000 HS từ tiểu học cho đến THPT. Cụ thể, mỗi bậc học tăng từ 8.000 đến khoảng 20.000 HS. Trong đó, tiểu học và THPT là bậc học có tỷ lệ tăng cao, trung bình hơn 20.000 HS. Số HS tăng chủ yếu ở những quận, huyện ngoại thành, có số lượng dân nhập cư đông như Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp... còn lại các quận nội thành như các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận... hầu như ổn định.VTV kể: VietnamWorks cho biết dựa trên mức lương trung bình tối thiểu của nhà tuyển dụng đề xuất trả cho người lao động, trung tâm kinh tế của cả nước là TP.SG vẫn giữ vị trí cao nhất về mức lương trung bình trên toàn quốc. Cụ thể, mức lương tối thiếu trung bình mỗi tháng của một người lao động tại TP.SG là 456 USD, tức khoảng 10,37 triệu đồng và tương đương 124,44 triệu đồng/người lao động/năm.Theo VietnamWorks, mức lương trung bình tối thiểu này cao hơn khoảng 38% so với mức lương trung bình của lao động toàn quốc. Trước đó, theo Tổng cục Thống kê, mức lương trung bình của lao động Việt Nam năm 2017 là 6,5 triệu đồng/người/tháng...Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách về mức lương trung bình cao nhất. Theo đó, TP.Hà Nội đang giữ mức lương tối thiểu là 407 USD/tháng, vào khoảng 9,3 triệu đồng/tháng.Báo Kiến Thức kể: Vụ bà Chu Thị Bình bị mất 245 tỉ đồng tại Sài Gòn chưa kịp lắng xuống thì một khách hàng tố đã bị “bốc hơi” 3 lượng vàng khi gửi tại Eximbank ở Hà Nội, dù vẫn còn giữ sổ.Trong khi đó, Eximbank khẳng định đã chi trả số vàng này cho khách hàng từ năm 2013 nhưng... quên thu lại sổ tiết kiệm.Báo Giao Thông kể: Tiền ồ ạt “chảy” vào ngân hàng sau Tết… Những ngày sau Tết Nguyên đán, người dân tấp nập mang tiền đi gửi tiết kiệm. Hàng trăm tỷ đồng đã “chảy” vào ngân hàng mỗi ngày.