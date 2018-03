‘Một đai, Một Đường’ Của TC Đe Dọa Mỹ

WASHINGTON - Center for a Secure Free Society (SFS- bản doanh Washington) tiên đoán Trung Cộng mưu đồ gây ảnh hưởng quân sự và chính trị tại nửa nam Châu Mỹ.Phúc trình SFS tựa đề “The Dragon and the Condor: Beyond China’s Economic Influence in the Americas” báo động: Beijing sẽ mở rộng thế lực bằng các phương tiện quân sự và chính trị. Đã rõ là các mục tiêu và quyền lợi chiến luợc của họ vượt quá thực tế kinh tế, gây quan ngại về an ninh quốc gia với Hoa kỳ và các nuớc thuộc châu Mỹ.Nhận định của SFS là hoạt động tình báo của Trung Cộng không ngừng gia tăng, và các nước Nam Mỹ không có khả năng đối đầu. Theo phân tích của SFS, tình báo Trung Cộng tìm kiếm thông tin về kỹ thuật quân sự, về chủ thuyết an ninh quốc phòng, chiến tranh mạng và do thám doanh nghiệp. Sự hiện diện của Trung Cộng tại Nam Mỹ tiếp tục tăng và các hoạt động tình báo của họ đuợc xúc tiến từ từ qua nhiều giai đoạn cho tới khi có thể phát triển hệ thống tình báo con người.Trong khi đó, thẩm định của Bộ tư lệnh miền nam của quân đội Hoa Kỳ (hay SOUTHCOM) nhận biết các hoạt động của Trung Cộng tại phía nam Mexico là nguy cơ đe dọa Hoa Kỳ. SOUTHCOM ghi nhận chủ trương “Một Đai, Một Đường” nối dài tới Nam Mỹ là đe dọa các quyền lợi của Hoa Kỳ.