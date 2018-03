Ấn Độ: Nghi Can Modi Vụ Án Gian Lận 1 Tỉ MK Mất Tích

NEW DEHLI - Cảnh sát liên bang Ấn Độ (CBI) đã gửi e-mail hôm Thứ Tư yêu cầu nhà buôn kim cương Nirav Modi trình diện và hợp tác trong cuộc điều tra gian lận cấu kết giữa công ty của ông ta và ngân hàng quốc doanh Punjab (hay PNB) gây thất thoát ước luợng 2 tỉ MK.CBI cho biết nghi can Modi đã xuất ngoại trong Tháng 1 trước khi vụ gian lận 2 tỉ MK bị phát giác. Y không nhận làm gì sai.CBI không biết Modi hiện ở đâu, theo tường thuật của Reuters.Nhưng, kiểm toán viên của PNB đã bị bắt trong cuộc điều tra mở rộng - tổng cộng 7 nghi can là đối tượng điều tra.