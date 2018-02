Phản Đối Trạm BOT Bị Chụp Mũ

HANOI -- Trong khi dân chúng bày tỏ bất mãn về một trạm BOT, chính quyền tỉnh Quảng Ninh tức khắp chụp mũ, yêu cầu “công an điều tra việc gây rối ở trạm BOT Biên Cương,” theo tin báo Dân Trí.Báo DT ghi rằng về việc người dân tập trung tại Trạm thu giá BOT Biên Cương QL18 (đoạn Hạ Long-Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) gây ùn tắc giao thông trước đó, hôm nay (22/2), UBND tỉnh đã chính thức có văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo giao thông thông suốt và ANTT tại khu vực này.Bản tin DT ghi rằng chính quyền tỉnh chụp mũ thô bạo người dân hàm ý gây rối, phá hoại:“Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất ANTT tại khu vực Trạm thu giá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật.Yêu cầu giám đốc Sở GTVT chỉ đạo các lực lượng chức năng, Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông, rà soát, cắm biển giao thông cấm đỗ, cấm dừng tại khu vực trạm đảm bảo đúng qui định hiện hành.Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả, huyện Vân Đồn chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm tình hình toàn diện, rà soát, phân loại các trường hợp người dân đi đến Trạm tập trung đông người, xác định rõ mục đích, hành vi và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng chống đối, cản trở giao thông, gây mất ANTT khu vực trạm. Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả có phương án giải tỏa ngay, không để gây ách tắc giao thông đối với ô tô qua trạm.”Bản tin báo Dân Trí ghi rằng trạm BOT Biên Cương đã huy động cán bộ, nhân viên điều phối luồng xe, thậm chí còn tiến hành bán vé di động nhưng do lượng phương tiện khá đông nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Đến 15h cùng ngày, trạm BOT Biên Cương đã buộc phải xả trạm nhưng người dân vẫn không chịu giải tán, thậm chí còn đứng chặn đầu các xe ô tô dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời để giải tỏa tình trạng ùn tắc, giữ gìn trật tự an ninh. Đến 17 giờ 30 phút ngày 22/2, người dân đã ra về, trạm BOT Biên Cương đã thông suốt hai đầu.Bản tin ghi thêm: “Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được các phương tiện của các cá nhân có hành vi chống đối việc thu giá sử dụng đường bộ tại trạm BOT Biên Cương.”Trong khi đó RFA có bản tin “Biểu tình phản đối thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả,” trong đó cho biết rằng trong hai ngày 21 và 22/2, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả và các tài xế đã đồng loạt phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.Trong hai ngày 21 và 22/2, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả và các tài xế đã đồng loạt phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, gây ùn tắc kéo dài nhiều lần trong hai ngày.Một tài xế giấu tên ở Cẩm Phả nói với đài Á Châu Tự Do vào chiều tối ngày 22/2 về nguyên nhân khiến người dân phản đối trạm thu phí như sau:“Cái BOT đó có nhiều cái để người dân phản đối. Thứ nhất khoảng cách giữa hai trạm quy định là chỉ 70 km nhưng trạm này với trạm cũ là 56 km thôi. Thứ hai là trạm này thu phí rất cao, trạm cũ thu 30,000 VND mà trạm này thu 35,000VND. Cái thứ ba vô lý ở chỗ là doanh nghiệp không làm đường mới mà làm trên đường cũ, làm trên con đường huyết mạnh nối giữa hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả từ bao đời nay, từ thời Pháp đến giờ. Họ làm trên nền đường cũ và họ có giải phóng được hai bên đường rộng ra một tí và đồng nghĩa là họ lấn sát vào nhà dân, và đồng nghĩa với việc là họ cắm biển hạn chế tốc độ gần như suốt dọc đường. Gần như lưu thông chỉ có 50 hay 60 km một giờ.”RFA cũng nhắc rằng làn sóng phản đối các trạm thu phí BOT đã nổ ra ở khắp Việt Nam trong suốt năm 2017 và kéo dài đến đầu năm nay, trong đó điển hình là những phản đối của người dân và cánh lái xe ở trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang xảy ra gay gay gắt vào tháng 12 năm ngoái. Người dân chủ yếu phản đối việc các chủ đầu tư đã đặt trạm thu phí sai vị trí, và thu phí quá cao. Phản đối gay gắt tại trạm BOT Cai Lậy đã khiến chính phủ phải ngừng thu phí trạm này để chờ đưa ra giải pháp.Tuy nhiên, đã có một số lái xe tham gia phản đối trạm thu phí Cai Lậy bị công an mời lên làm việc vì hành vi gây rối. Hôm 18/1, chính phủ Việt Nam ra quyết định cho phép Bộ Công An thu thập thông tin để xử lý những phần tử gây rối tại trạm thu phí.