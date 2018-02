Gặp Nhạc sĩ của "Anh Là Ai" và "Việt Nam Tôi Đâu"



Cao Minh Hưng



Hai nhạc sĩ sáng tác nhạc đấu tranh: Việt Khang và Cao Minh Hưng

Cuối cùng thì tôi cũng có dịp gặp anh trên mảnh đất tự do. Người mà hơn 6 năm về trước, hai nhạc phẩm "Anh Là Ai" và "Việt Nam Tôi Đâu" của anh đã làm thức tỉnh bao trái tim còn thờ ơ trước vận mệnh của đất nước, trước sự đàn áp của những người có cùng màu da, ngôn ngữ nhưng đã "can tâm làm tay sai cho Tàu", đàn áp những người dân lành. Như Nhạc sĩ Việt Khang đã tâm sự, anh đã tận mắt chứng kiến những cảnh đàn áp này xảy ra ngay trước mắt anh khi anh sáng tác hai bản nhạc này. Cũng trong thời gian này, vào tháng 10 năm 2011, bản nhạc "Vì Sao?" cũng đã được sáng tác khi tôi nhìn thấy hình ảnh tên công an mặc thường phục đạp vào mặt một người biểu tình khi người này bị lôi lên chiếc xe bus. Dù xa hơn nửa vòng trái đất, tuy không được tận mắt chứng kiến những cảnh đàn áp này, tôi cũng cảm thấy nỗi bất hạnh của người dân ở quê hương tôi. Đó là lý do đã thôi thúc tôi sáng tác bản nhạc "Vì Sao" để mong hát lên thay cho những người dân không được cất lên tiếng nói:

Nghe chăng tiếng kêu Việt Nam

Người dân không thể lên tiếng

Tay không giữa súng đạn thù

Vì sao anh bênh bọn xâm lăng?

(Vì Sao?: https://www.youtube.com/watch?v=YTZtgUCYw-o )

Dù sáng tác nhạc đấu tranh trong cùng thời điểm, nhưng với tôi, Nhạc sĩ Việt Khang thật sự là một anh hùng vì anh dám lên tiếng khi xung quanh anh đầy dẫy những tên công an như bầy sói dữ. Anh đã bị lãnh bản án nặng nề 4 năm tù giam và 3 năm quản chế chỉ vì 2 nhạc phẩm nói thay tiếng nói của những người dân yêu nước, không muốn đất nước rơi vào tay Trung cộng vì sự yếu hèn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đối với cá nhân tôi hay những nhạc sĩ sáng tác nhạc đấu tranh, chúng tôi được may mắn sáng tác trên mảnh đất tự do và không phải đối mặt với sự đàn áp, tù đày, v.v. như Nhạc sĩ Việt Khang. Chính vì sự dũng cảm này của Nhạc sĩ Việt Khang đã mang lại tình cảm quý mến của biết bao người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới dành cho anh. Tôi ước mong có dịp gặp Nhạc sĩ Việt Khang để nói lên sự cảm phục của tôi dành cho một người bạn trẻ có cùng chí hướng sáng tác những bản nhạc đấu tranh cho dân chủ, tự do cho quê hương Việt Nam. Đến ngày hôm nay, ước mơ đó đã trở thành sự thật khi tôi được gặp Việt Khang bằng xương, bằng thịt, được nghe những tâm tình của anh bằng một giọng nói rất chân tình làm cho tôi thật xúc động và càng thêm cảm phục anh.

Nhạc sĩ Việt Khang đã kể lại hoàn cảnh sáng tác một số nhạc phẩm của anh, về gia đình, về những năm tháng trong lao tù cũng như ngỏ lời cám ơn đến những người đã giúp anh đến được bến bờ tự do như Thượng Nghị Sĩ John McCain, Nhạc sĩ Trúc Hồ, Nhạc sĩ Việt Dũng, Luật sư Thục Minh, v.v. Tuy nhiên, điều làm tôi cảm động khi nghe Nhạc sĩ Việt Khang trả lời câu hỏi về cảm nghĩ của anh khi đặt chân đến mảnh đất tự do. Anh cho biết anh có hai tâm sự vui buồn lẫn lộn. Vui mừng khi được sự đón tiếp nồng ấm của đồng hương Việt Nam nhưng xen vào đó là nỗi buồn khi nghĩ đến những người bạn còn trong chốn lao tù. Thật cảm động trước tấm lòng của anh không quên những người bạn tù nhân lương tâm còn đang bị giam cầm ở quê nhà.

Khi nghe lại bản nhạc "Trả Lại Cho Dân" mà đến hôm nay, chúng ta mới biết đó là sáng tác của anh với những câu như:

Trả lại đây cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói,

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn...

Đây là những điều dường như quá bình thường khi chúng ta được hưởng khi sống ở những đất nước tự do, nhưng đó là những ước mơ mà không biết đến bao giờ người dân Việt Nam mới có được, như những gì Nhạc sĩ Việt Khang đã viết.

Mong cho dòng nhạc đấu tranh của Nhạc sĩ Việt Khang trên mảnh đất tự do sẽ tiếp tục được dâng trào để cùng nhau chúng ta chuyển ngọn lửa đấu tranh về quê hương Việt Nam cho đến ngày không còn những cảnh áp bức, đàn áp, tù đày, bóp nghẹt tiếng nói của những người dân yêu nước.

Cao Minh Hưng