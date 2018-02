Thế Vận, PGHH, Đuối Nước, Rượu, Du Lịch Tết...

Vậy là Thế Vận... anh em một nhà... hy vọng. Đoàn vận động viên Bắc Hàn bước vào lãnh thôå Nam Hàn, và khai mạc dưới lá cờ thống nhất hai miền.

Bản tin RFI kể: 30 năm sau Thế Vận Hội Mùa Hè tại Seoul, Hàn Quốc đón tiếp Thế Vận Hội Mùa Đông khai mạc trọng thể vào hôm nay 09/02/2018 tại Pyeongchang, trong nhiệt độ âm -20°C nhưng với nhiều phấn khởi. Seoul cam kết: đây là Thế Vận Hội hoà bình.

Trong vòng 17 ngày, tất cả cặp mắt của thế giới sẽ đổ dồn vào màn ảnh nhỏ theo dõi 2.900 vận động viên đến từ 92 quốc gia nỗ lực tranh tài qua 15 bộ môn thể thao trên băng tuyết với phần thưởng tổng cộng là 102 huy chương vàng.

Tại bán đảo được xem là một trong những lò lửa chiến tranh, những con số kỷ lục này báo hiệu Thế Vận Hội Pyeonchang mang biểu tượng hoà hoãn vì Bắc Triều Tiên chấp nhận gửi một phái đoàn vận động viên tham dự. Hai "anh em thù địch" còn diễn hành chung dưới một ngọn cờ "tổ quốc thống nhất" dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ quốc gia: tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và chủ tịch danh dự Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam.

Trong khi đó, thông tấn Nga Sputnik kể: Tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang của Hàn Quốc đã xuất hiện những nhân vật khác thường là người đóng thế nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tin này do truyền thông Nga loan báo dẫn nguồn từ The New York Times.

Nhiều khán giả và đại diện các phương tiện truyền thông đã ghi được những bức hình hai "nhà lãnh đạo" Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Lễ chụp ảnh với cặp đóng thế đã diễn ra trên các khán đài phía dưới.

Bản tin VOA kể: Một tòa án ở tỉnh An Giang hôm 9/2 đã kết án 6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy tổng cộng 24 năm tù, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình. Bị quy chụp là “gây rối trật tự công cộng.”

Các bị cáo bao gồm ông Bùi Văn Trung, 6 năm tù; Bùi Văn Thâm, con trai ông Trung, 6 năm tù; Bùi Thị Bích Tuyền, con gái ông Trung, 3 năm tù; bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung, 2 năm tù treo; và hai người khác là Nguyễn Hoàng Nam 4 năm tù, và Lê Hồng Hạnh, 3 năm tù.

Bản tin BBC ghi lời linh mục Phan Văn Lợi từ Huế: "Tại giáo xứ Phủ Cam, trước đây cứ đến khoảng ngày mùng 6, mùng 7 Tết là nhiều linh mục của giáo xứ lên núi Bân để làm lễ.”

Núi Bân, còn có tên là núi Ba Tầng, nằm về phía nam thành phố Huế. Nơi đây có khu nghĩa trang chôn cất hơn 400 bộ hài cốt, đa phần là được tìm thấy tại Khe Đá Mài hồi cuối năm 1969.

Nghĩa là, hàng trăm người trong Tết Mậu Thân 1968 bị đưa vào khe núi vắng và xử tử.

Báo Tuổi Trẻ kể: Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng Đức Hải bơi ra cứu được 3 mẹ con nhưng kiệt sức và bị nước cuốn. Chiều 8-2, thông tin từ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 12h30 cùng ngày, chị Lê Thị Loan, giáo viên Trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) để thả cá chép theo phong tục tiễn ông Táo về trời. Trong lúc đang thả cá chép, do trượt chân nên cả ba mẹ con chị Loan bị rơi xuống sông, đuối nước...

Bản tin VOV kể chuyện Hà Nội: Những ngày cận tết, Bệnh viện Bạch Mai lại tiếp nhận thêm nhiều trường hợp bị ngộ độc rượu và ngộ độc do thực phẩm tẩm màu hóa chất độc hại.

Sử dụng phẩm màu để làm đẹp thực phẩm, tạo ra tính hấp dẫn cho món ăn dường như đã không còn quá xa lạ với những cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Thực tế cho thấy, việc lạm dụng phẩm màu không nằm trong danh mục cho phép để chế biến thực phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Báo SGGP kể: Đi đòi nhuận bút kịch bản truyền hình suýt bị hành hung.

Báo SGGP vừa nhận được đơn kêu cứu của nhà văn Thanh Bình Nguyên và Minh Vy về việc biên kịch và biên tập bộ phim sitcom Thiên thần 1001nhưng bị nợ nhuận bút. Đáng chú ý là khi hai nhà biên kịch này đi tìm nhà sản xuất sitcom Thiên thần 1001 đòi thù lao của mình thì suýt bị hành hung.

Báo Hà Nội Mới kể: Tài xế xe tải húc ô tô 4 chỗ lật ngửa giữa đường rồi bỏ chạy.

Khoảng 13h chiều 8-2, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP SG, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải và xe ô tô con làm một người bị thương nặng.

Báo Pháp Luật kể: Ông Trần Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Tân Đông, cho biết hàng Tết xuất khẩu đi châu Âu và Úc của công ty được khách đặt hàng nhiều, tăng hơn 30% so với năm ngoái. Mặt hàng được khách đặt nhiều nhất là bánh chưng, bánh tét, lá dong, lá chuối.

Báo Người Lao Động kể: Khách nước ngoài đổ về Nha Trang đón Tết.

...Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 1 đã có 410.000 lượt khách lưu trú tăng 135%, trong đó lượng khách nước ngoài đạt kỷ lục 200.000 lượt tăng 160% so với cùng kỳ. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, dự kiến trong dịp Tết này lượng khách đổ về Nha Trang sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.