Tàu Ngầm TQ: Dùng Robot Giúp Chỉ Huy

BEIJING - Chuyên gia của Trung Cộng đang dồn sức cải tiến hệ thống máy điện toán cũ bằng trí thông minh nhân tạo (AI) để hậu thuẫn sĩ quan chỉ huy tàu ngầm.Báo Hong Kong dẫn lời 1 khoa học gia trong chương trình AI xác nhận : Trung Cộng muốn nâng ứng dụng kỹ thuật lên 1 tầng cao mới để tàu ngầm của họ giành ưu thế trên chiến truờng khi lâm trận.Nguồn tin nói : tàu ngầm có sức tàn phá rộng lớn, nhưng bộ óc chỉ huy là nhỏ. Thủy thủ đoàn của tàu ngầm từ 100 đến 300 người phải sống cô lập dưới dáy biển nhiều tháng thường dễ bị trầm cảm, ảnh hưởng khả năng phán đoán và quyết định với nhóm sĩ quan chỉ huy con tàu. Hệ thống hỗ trợ bằng AI là hữu ích.Tàu ngầm nguyên tử đầu tiên xuất hiện từ thập niên 1950 là sản phẩm của Hoa Kỳ sau 2 thập niên là ý tưởng, là bản vẽ – nhưng, cho tới nay, chức năng tính toán của tàu ngầm vẫn là do con người, không do máy.Ngày nay, với tiến bộ về AI, bộ óc dữ liệu của tàu ngầm nhận thông tin từ các hệ thống quan sát ngày càng rộng lớn của hải quân Trung Cộng là lực hỗ trợ hữu ích của thủy thủ đoàn.Cụ thể là AI cung cấp các thẩm định về chiến trường, nhiệt độ và độ mặn của nước biển ảnh huởng hệ thống máy cảm biến, cũng gồm tín hiệu báo động về tàu đối phương nhanh hơn và chính xac hơn.AI cũng có thể gợi ý hạm trưởng về hành động không nên làm.Nhưng, việc đưa AI vào hệ thống điện toán cũ là tương tự “nhốt voi vào hộp đựng giày”.Khoa học gia tiết lộ : hải quân Trung Cộng không định giảm nhân số thuỷ thủ của tàu ngầm ứng dụng tiến bộ của AI vì con người vẫn là cấp thiết tại mọi vai trò, và vì nhu cầu an toàn.Nhà nghiên cứu Zhu Min, làm việc tại Viện khoa học, mô tả thuật ngữ AI là tiếng nói đầu môi như thời trang tại cộng đồng nghiên cứu Trung Cộng từ 2 năm.