Đi xem Thánh Nữ Đồng Trinh ở Nepal

Trịnh Thanh Thủy thực hiện

Nếu bạn là người thích thuyện chưởng hay phim bộ kiếm hiệp hẳn bạn nhớ nhân vật nữ phụ của nhà văn Kim Dung có tên Tiểu Siêu (Tiểu Chiêu). Cô là 1 trong số những thiếu nữ yêu Trương Vô Kỵ trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tiểu Siêu là con lai giữa Ba Tư, Hán, con gái Kim Hoa Bà Bà và Hàn Thiên Diệp. Nàng rất dịu dàng, thương yêu Vô Kỵ thầm lặng, không ghen tuông, không giận chàng. Nàng xinh đẹp, đảm đang, tính tình có phần trẻ con dễ thương. Nếu như nàng không quay về Ba Tư làm Thánh Nữ tức Giáo chủ Minh giáo Ba Tư để thay tội thất tiết cho người mẹ Thánh Nữ của mình, có lẽ mối tình giữa nàng và Vô Kỵ đã có kết thúc hoàn hảo. Tiểu Siêu là mẫu người con gái ngoan, đẹp, dịu hiền mà nhiều người trong phái nam rất thích để lấy làm vợ khi đọc Kim Dung.

Sở dĩ tôi nhắc đến Thánh Nữ Tiểu Siêu của Kim Dung vì xin thưa với bạn trong chuyến viếng thăm Nepal gần đây tôi được đoàn du lịch dẫn đi xem Thánh Nữ Đồng Trinh (Kumari) của họ tại thủ đô Kathmandu, Nepal. Người Nepal rất tôn sùng và kính trọng vị thần sống (Living Goddess) này. Mỗi địa phương có riêng một Thánh Nữ, nhưng vị Thánh Nữ ở thủ đô Kathmandu là vị thần chung mà cả xứ Nepal thờ phụng. Vị thánh sống đương nhiệm mới được bầu lên hồi tháng 9, 2017 là một bé gái mới được ba tuổi, chứ không phải cô gái đương xuân xinh đẹp như Tiểu Siêu mà tôi lầm tưởng. Người dẫn đoàn bắt đầu giảng giải:

“Kumari, có nghĩa là Nữ Thánh Đồng Trinh, của chúng tôi là hiện thân của Taleju Bhavani - Nữ thần Rắn (Naga Goddess) (một trong các hóa thân của Nữ thần tối cao Durga).. Người ta tin rằng, Nữ thánh đồng trinh có một quyền lực siêu nhiên có thể bảo trợ vận mệnh cho Quốc vương, toàn bộ vương quốc, và làm cố vấn cho ngài mỗi khi có một vấn đề nan giải. Tục lệ này, xuất hiện trong xã hội Hindu giáo, đã có từ xa xưa tại Nepal và một số nơi tại Ấn Độ. Riêng ở Kathamandu truyền thống chọn Kumari hình thành trong cộng đồng người Newar, cùng sự kết hợp các yếu tố của Hindu giáo và Phật giáo"

Khi được người dẫn đoàn tiết lộ chúng tôi sẽ được đi thăm ngôi lầu đài Kumari-ghar là nơi cư ngụ của vị Thánh Sống này, tôi rất hồi hộp vì mình sắp được diện kiến vị thánh nữ tối cao đầy quyền lực của xứ Nepal huyền bí. Tôi định bụng sẽ chụp hình, phỏng vấn những người thân cận của cô bé để biết rõ hơn về đời sống kỳ lạ của một Thánh Nữ. Tuy nhiên khi vào toà lâu đài 3 tầng bằng gạch với rất nhiều cách cửa và cửa sổ bằng gỗ đen, đỏ và nạm vàng chạm trổ tinh vi những biểu tượng của thần, vật, tôn giáo, tôi đã hoàn toàn thất vọng. Chụp cái sân đền thì được nhưng họ không cho phép chụp hình Thánh Nữ, không cho tiếp xúc và mọi nơi, mọi chỗ đều có người canh gác, ai lỡ chụp hình sẽ bị tịch thu máy ảnh, hình chụp lập tức bị xoá. Người tour guide còn nói, nếu họ thấy có máy ảnh Thánh Nữ sẽ không xuất hiện, cho nên ai cũng phải tuân theo lệnh cấm một cách tuyệt đối.

Thánh Nữ Trishna Shakya được người cha bồng





Trishna Shakya trong lâu đài Kumari-ghar





Hình 1 cựu Thánh Nữ





Lâu đài Kumari-ghar

Lúc Thánh Nữ xuất hiện ban phép lành cho người đến chiêm ngưỡng, cô sẽ xuất hiện tại một ô cửa sổ ở tầng lầu 1 vào buổi sáng hay chiều tối. Trong bầu không khí nóng và khô nồng nã mùi nhang khói, tôi và mọi người đứng dưới sân đền, ai cũng im phăng phắc nhìn lên. Qua khung cửa sổ, một khuôn mặt bé nhỏ của cô gái 3 tuổi, trong y trang mũ mão đỏ với nhiều đồ trang sức hiện ra. Điều rất đặc biệt là khoé mắt cô được vẽ thêm một nét mi cong đen rất đậm kéo dài đến chân tóc. Còn trên trán điểm thêm một con mắt thứ ba coi rất lạ. Cô điềm tĩnh nhìn xuống khắp lượt mọi người như ban phát ân sủng của mình qua tia nhìn. Khuôn mặt thì lạnh lùng vô cảm, không cười, không nói, không vẫy chào rồi nhanh chóng lui vào, biến mất nhanh như lúc cô xuất hiện. Người dân sì sụp cúi lạy một cách kính cẩn với vẻ thoả mãn như vừa được gia ân.

Tôi vội chạy đến hỏi ông Tour guide người Nepal xin tiếp xúc với một người hầu cận của Thánh Nữ. Tôi được ông dẫn đến gặp một tu sĩ là người thân cận của Thánh Nữ để xin phỏng vấn thêm về tiểu sử của cô bé và ông vui vẻ kể như sau:

" Thánh Nữ 3 tuổi tên là Trishna Shakya. Cô là người được chọn trong số 4 cô bé được vào chung kết thuộc bộ tộc Shakya. Cô đã thay thế vị Thánh tiền nhiệm về hưu và cô sẽ ở đây khoảng 13 năm cho tới khi cô có kinh nguyệt tức là không còn tinh khiết nữa. Một khi cô đến tuổi 12, chúng tôi bắt đầu một cuộc tuyển chọn mới.

Thủ tục tuyển chọn Thánh Nữ rất gay go và khe khắt . Ở Kathmandu chúng tôi có 18 ngôi chùa của đạo Phật. Khi đến lúc phải tuyển, đêm đó chúng tôi âm thầm gởi một lá thư tuyển chọn đến các vị phương trượng của các chùa nhờ tìm người và xin họ giữ bí mật, không lan truyền rộng cho bá tánh biết. Đặc biệt người ứng tuyển chỉ được chọn trong hàng con cháu dòng họ Phật tử chứ bên đạo Bà La Môn không được tham dự. Mà các cô bé phải có 32 yếu tố hoàn hảo, gia phả là Phật tử ròng trong 7 thế hệ bên họ mẹ mới được. Lá số tử vi của Thánh nữ không được xung khắc với Quốc vương đang trị vì, và phải cực kỳ tốt để được đặt vào một Mandala (Mạn đà la-Vòng luân hồi) khổng lồ mà so sánh. Cơ thể cô bé không được có tì vết, thơm tho, sạch sẽ, không mắc bệnh truyền nhiễm (nhất là đậu mùa). Phải có những nét tượng trưng như: lông mi phải "dày rậm như lông mi bò", giọng nói phải "thanh như tiếng vịt", đùi như "đùi nai", ngực của sư tử...v..v.. Ngoài ra mắt và tóc phải đen mun, răng đủ 20 cái." Cô bé còn phải trải qua một cuộc thử nghiệm can đảm bằng cách đi vào một căn phòng tối tăm với những chiếc đầu động vật gớm ghiếc và những người mang mặt nạ rất ghê sợ mà cô không tỏ ra kinh hãi hay kêu khóc. Bởi vì sau khi đăng quang Thánh Lễ sẽ được tổ chức, Thánh Nữ phải chứng kiến việc tàn sát 108 con trâu, dê, gà, vịt và trứng theo đúng tục lệ cổ xưa."

Tôi hỏi vị tu sĩ, với một cô bé vào tuổi lên ba, hồn nhiên, vô tư, sao khuôn mặt Thánh Nữ trông lạnh lùng, thản nhiên, không cười nói hay làm cử chỉ gì ra vẻ ban ơn cho bá tánh vậy ? Ông trả lời rằng những cử chỉ hay cảm tính lộ trên nét mặt cô bé đều là những tiên tri hay điềm báo của thần linh. Cho nên khi thấy cô có khuôn mặt vô cảm tức là những người gặp mặt hôm đó đều may mắn, mọi ước nguyện đã được cô chấp nhận.





Đám đông sùng bái Thánh Nữ xin ban ơn





Đám đông trước lâu đài Kumari-ghar trong một buổi lễ

Ra khỏi đền Kumari-ghar, tôi còn ngẫm nghĩ tới lời của người dẫn đoàn giảng giải thêm về cuộc sống cá biệt, thần thánh như nữ tu mà một đứa bé 3 tuổi phải chịu đựng trong toà lâu đài. Cô chỉ được về thăm gia đình 13 lần một năm vào những dịp tế lễ và bị cho về hưu khi có kinh nguyệt hay bị chảy máu bất cứ đâu trên thân thể do sự mất thanh khiết. Để duy trì thanh khiết đi đâu cô cũng được bồng bế, hoặc khiêng kiệu để tránh đặt chân xuống đất. Sau này toà án cho phép gia sư vào toà nhà dạy riêng cho cô học chữ, văn hoá và tôn giáo. Tuy nhiên một số tổ chức nhân quyền đã coi đây là một hình thức bóc lột trẻ em. Họ cho rằng cuộc sống của Thánh nữ đã ngăn cản các cô bé này được vui chơi và học tập cùng bạn đồng trang lứa. Tuy lúc về hưu các Thánh Nữ được cấp dưỡng một số tiền để đời sống được ổn định, nhưng họ phải mất một thời gian dài mới đi đứng và hội nhập với cuộc sống đời thường được. Thế mà khi được hỏi các cô đều nói họ rất may mắn và ao ước được trở thành Thánh Nữ vì trong xã hội Nepal người phụ nữ bị đôi xử bất công rẻ rúng, làm Thánh Nữ ngược lại được tôn sùng, biệt đãi, ai cũng thích, trong khi các bậc cha mẹ rất hãnh diện vì có con là Thánh Nữ.

Các cô Thánh Nữ bên Ấn Độ thì bị đối xử tệ bạc hơn nhiều. Họ thường xuất thân từ con nhà nghèo bị cha mẹ bán đi và trở thành vật hiến tế cho thần linh từ khi được 10 tuổi. Đến lúc có kinh nguyệt bị cho về hưu, họ trở thành nô lệ tình dục cho các quan chức, tu sĩ. Họ không phải rời nhà để sống trong cung điện biệt lập như những Kumari Nepal. Vì thuộc thành phần của tầng lớp cùng đinh, thấp nhất xã hội, nên họ bị khinh miệt và ví như những "kỹ nữ nhà thổ" không có khả năng tự bảo vệ mình và buộc phải phục vụ tình dục khi được gọi đến. Khi không còn trẻ đẹp, họ trở về nhà và không được ai đếm xỉa, quan tâm. Thật tội nghiệp, suốt đời họ không thể có cuộc sống hôn nhân bình thường như những người khác. Các thánh nữ già lưu lại đền thờ sẽ phải sống những năm tháng đau khổ, trở thành người giám sát, quân sư cho những thánh nữ mới.

Nhớ lại Thánh Nữ của Kim Dung, tôi đoán, chắc ông đã từng biết đến tục lệ thờ Thánh Nữ ở Nepal và Ấn Độ. Trí tưởng tượng phong phú của ông đã làm nên một Thánh Nữ Minh Giáo Ba Tư hơi giống với Thánh Nữ Nepal, cũng đồng trinh. Tuy nhiên, Thánh nữ Tiểu Siêu của Kim Dung, hiền thục, xinh đẹp, giỏi võ công và dễ yêu hơn Thánh Nữ Nepal nhiều, phải không các bạn?.

