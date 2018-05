2/3 Nhân Loại Sẽ Sống Trong Thành Phố Vào Năm 2050

Hai phần ba dân số thế giới sẽ sống tại các thành phố vào năm 2050, theo phúc trình hôm Thứ Tư của Liên Hiệp Quốc về kế hoạch đô thị bền vững cho biết.Phúc trình mang tên The Revision of World Urbanization Prospect, được thực hiện bởi Vụ Phát Triển Kinh Tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc, nói rằng 35% của sự phát triển được dự đoán về dân số thành thị trên thế giới từ năm 2018 tới 2050 sẽ nằm trong vài quốc gia – nổi bật là Trung Quốc, Ấn Độ và Nigeria.Á Châu và Phi Châu sẽ chiếm 90% sự gia tăng dân số thành thị, theo phúc trình cho biết.Phúc trình cho biết thêm rằng thế giới sẽ có 43 “siêu đô thị,” hay các khu vực thành phố với dân số trên 10 triệu người, vào năm 2050. Hiện nay có 31, dẫn đầu bởi thủ đô Tokyo với 37 triệu cư dân.Nghiên cứu tiên đoán thủ đô New Delhi của Ấn Độ, hiện đứng hàng thứ 2 có dân số đông nhất với 29 triệu người, sẽ là thành phố lớn nhất thế giới vào năm 2028.55% tất cả loài người trên Mặt Đất sống tại các thành phố.Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết thêm rằng sự gia tăng được dự đoán tới 68% vào năm 2050 sẽ đòi hỏi nhiều nhu cầu hơn nữa về các nguồn sống và dịch vụ.Phúc trình đề nghị các chính quyền thích nghi các chính sách đầy đủ tốt hơn về hạ tầng cơ sở và các dịch vụ xã hội để cải thiện cuộc sống của những cư dân thành phố và nông thôn.