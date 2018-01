Cựu Giám Đốc FBI Comey Sẽ Dạy Lãnh Đạo Đạo Đức

WASHINGTON - Ông James Comey, cựu giám đốc FBI, sẽ đưa kinh nghiệm “trường đời” vào trường học – College of William & Mary loan báo ông Comey sẽ phụ trách khoá học “lãnh đạo đạo đức” sẽ mở vào mùa thu năm nay.Ông Comey đuợc mời giảng dạy tại cơ sở chính của trường này tại Williamsburg (Virginia) trong 2 học kỳ của niên học tới. Ông tuyên bố phấn khởi về cơ hội này và nhấn mạnh: các nhà lãnh đạo có đạo đức biết nhìn xa hơn các vấn đề ngắn hạn, phe đảng, bằng sự trung thành với các giá trị của đạo đức, mà sự thật là điều quan trọng nhất.Cùng phụ trách khoá học này với ông Comey là phụ tá giáo dục Drew Stelljes, chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên về phân tích mối quan hệ giữa giáo dục lãnh đạo và vận động dân chủ.Mới đây, ông Comey đuợc mời thuyết giảng tại trường Harvard, biến lãnh đạo thành chủ đề trong thời kỳ hậu FBI của ông.Cùng ngày ông Manafort bị truy tố trong cuộc điều tra “hồ sơ Nga”, ông Comey đã đưa lên mạng video hình ảnh ông đứng bên bờ ghềnh thác với tuyên bố “Hãy để công lý chảy như nước, tuôn chảy thẳng như suối”.Tập sách tựa đề “A Higher Loyalty: Truth, Lies in Leadership” do ông biên soạn sẽ đuợc phát hành vào Tháng 5.